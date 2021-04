Leila Ferreira/SECOM

O vice prefeito Carlinhos do Pelado acompanhado da equipe das Secretarias de Planejamento, Meio Ambiente e Saúde estiveram reunidos nesta terça-feira (27), com o Superintende Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Acre (Funasa), José Ronaldo Craveiro e Shirlene Malveira Chefe Substituta dos serviços de saúde Ambiental.

Objetivo foi alinhar os investimentos da FUNASA no município de Brasiléia construção de unidades sanitárias que estão em andamento aguardando liberação de recursos por parte da FUNASA. Na ocasião o Superintendente apresentou o projeto Solução alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de água (SALTA-z) destinada a pequenas comunidades, as comunidades comtemplada do projeto de assentamento Quixadá BR 317, Assentamento Porto Carlos km 68- próximo associação Fronteira e Polo Wilson Pinheiro.

“Estivemos reunido com o vice prefeito Carlinhos e equipe da prefeitura. A FUNASA tem o compromisso de tá junto com as prefeituras e estamos alinhando os trabalhos de investimentos que temos em Brasileia na área ambiental, saneamento e discutir a implantação do projeto SALTA-z, que vai melhorar a qualidade de vida das famílias na área de saúde. Esse projeto será desenvolvido em pequenas comunidades rurais, e a prefeitura de Brasiléia mostrou grande interesse pelo projeto” destacou o Superintende Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Acre (Funasa), José Ronaldo Craveiro.

O vice prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do investimento “Reunimos com superintende da FUNASA para tratar e alinhar os investimento da instituição no nosso município, a prefeita Fernanda Hassem, sempre vem tratando os projetos com toda responsabilidade para que cada dia a nossa cidade possa melhorar” finalizou.

O SALTA-z E uma tecnologia simplificada de tratamento de água, a estratégica no suprimento de água potável, que foi idealizada para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

A SALTA-z proporciona não apenas acesso à água de qualidade, mas também o empoderamento e a conscientização das pessoas quanto às responsabilidades social e coletiva, mobilizando pessoas e compartilhando saberes, construindo compromissos e um ambiente saudável para toda a comunidade. O projeto atende diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.

