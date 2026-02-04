Prefeitura e Estado intensificam ações da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência com mutirão de Implanon

A prevenção começa com o acesso à informação, ao cuidado e às escolhas seguras. Instituída pela Lei nº 13.798/2019, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência mobiliza ações em todo o país e, em Rio Branco, teve início nesta terça-feira (3), na Policlínica Barral y Barral, com a inserção do contraceptivo Implanon em mais de 200 adolescentes, com idades entre 14 e 19 anos.

A iniciativa atende adolescentes já inseridas na fila de regulação da rede municipal, conforme a programação definida pela pasta. Vale ressaltar que, embora o mutirão seja focado no público jovem para acelerar a assistência em um curto período, as mulheres de 20 a 49 anos continuam sendo atendidas normalmente. As inserções ocorrem de forma contínua, por meio de agendas semanais em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, enfatizou que a gestão tem trabalhado para fortalecer a rede e intensificar as intervenções, especialmente neste período que antecede o Carnaval.

“Como gestão, temos fortalecido de forma consistente a rede municipal para garantir orientação qualificada em saúde sexual e reprodutiva. O Implanon é uma ferramenta altamente eficaz na prevenção da gravidez na adolescência, mas sabemos que o cuidado precisa ser integral, considerando também o enfrentamento das infecções sexualmente transmissíveis. Com a proximidade do Carnaval, período de maior exposição, intensificamos as ações educativas, especialmente junto aos adolescentes, reforçando a importância do uso do preservativo como medida fundamental de proteção”, destacou o gestor.

Durante o mutirão, as jovens realizam testagem rápida e teste de gravidez, antes da inserção, conforme explica Kathyelly Cordeiro, chefe da Divisão do Adolescente.

“Elas passam a ter mais autonomia para planejar o próprio projeto de vida. A iniciativa contribui para a continuidade dos estudos e a construção de um futuro mais estável”, frisou Kathyelly.

Para a estudante Yasmin Vitória Azevedo, de 19 anos, o acesso ao método representa segurança para o seu projeto de vida. “Agora estou mais tranquila e protegida. Vou conseguir fazer minha faculdade com tranquilidade, sabendo que o risco é mínimo, pois o método é 99% eficaz. Estou muito feliz e agradeço muito ao SUS por isso”, comemorou Yasmin.

Mãe de duas adolescentes, Almira Lopes, de 49 anos, acompanhou as filhas e celebrou o avanço. “Entendo que o Implanon vai além da prevenção da gravidez. Ele também contribui para a orientação sobre saúde sexual. Avaliei de forma muito positiva os testes rápidos, que minhas filhas fizeram pela primeira vez. Muitas meninas engravidam cedo e abandonam os estudos; essa ação ajuda a preservar a juventude e abrir melhores perspectivas”, concluiu.

A inserção do Implanon integra o programa Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, desenvolvido pela Sesacre. A ação segue com mutirões ao longo do mês, ampliando o acesso aos métodos contraceptivos e fortalecendo as estratégias de prevenção da gravidez na adolescência.

Para Sulamita Guedes, gerente do Departamento de Regulação do Município, a parceria com o Estado permite um direcionamento estratégico.

“Desde o ano passado, intensificamos a inserção desse método entre as mulheres e, em parceria com a Sesacre, direcionamos essa ação especialmente para as adolescentes, para garantir o acesso a métodos eficazes e possibilitar que planejem suas vidas nos próximos anos”, concluiu Sulamita.

<p>The post Prefeitura e Estado intensificam ações da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência com mutirão de Implanon first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários