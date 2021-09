Prefeitura e comunidade recuperam pontes em Epitaciolândia

A prefeitura em parceria com comunidades rurais está recuperando diversas pontes para garantir o tráfego em raias do município.

Nesta sexta mais uma ponte sobre o igarapé Gibóia no Ramal Fontenele de Castro foi recuperada, a obra vai beneficiar centenas de famílias que utilizam a passagem para escoar suas produções.

Segundo o Sr. Denis Freitas vice-presidente da Associação Guerrilheiros do Araguaia, essa parceria foi de fundamental importância.

“Estamos felizes em poder contar com a parceria da prefeitura, o prefeito Sérgio Lopes está de parabéns por ser um homem de palavra, e hoje estamos aqui de mãos dadas trabalhando e reconstruindo a ponte.”

Para o prefeito Sérgio Lopes, as parcerias com a comunidade são sempre bem vindas.

“Estamos hoje aqui em parceria com a comunidade da Associação Guerrilheiros do Araguaia reformando a ponte, uns entram com a madeira, outros ajudam com a mão de obra e prefeitura entra com o restante de maquinários e insumos, no final quem ganha com isso é a comunidade que vai ter seu direito de ir e vir garantido.” Destacou o Prefeito.

A prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras recuperou todo o Ramal da Fontenelle de Castro e os galhos, atendendo todos os moradores.