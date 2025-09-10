Extra
Prefeitura e Acisa preparam estrutura especial para a 2ª edição do Festival da Macaxeira em Rio Branco
Entre as novidades um estacionamento ampliado e trajeto especial pela trilha do Horto está sendo preparado para os visitantes
Com o foco em promover e fomentar a agricultura familiar e o agronegócio, além de aquecer ainda mais a economia na capital acreana é que a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) realizará nos próximos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Horto Florestal, a segunda edição do Festival da Macaxeira.
A organização do evento promete uma experiência única e acolhedora para o público presente, primando pela segurança em um ambiente cercado pela natureza e com infraestrutura digna de grandes eventos. Prova disso são as áreas de estacionamento preparadas para a feira, buscando sempre garantir conforto e mobilidade para os visitantes.
Uma dessas áreas que está sendo preparada fica localizada atrás do Horto Florestal, pela rua José Magalhães, onde será construído um amplo estacionamento com um acesso para pedestres que ligará o estacionamento à trilha do parque.
Segundo o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, a expectativa é que o evento chame atenção de muitas pessoas. Com isso, a gestão quer entregar um espaço de qualidade, com iluminação, segurança e acessibilidade.
“Precisamos incentivar os produtores. Hoje, a maior produção no município de Rio Branco é a macaxeira. Esse festival veio para incentivar mais a produçã. Temos regiões como o Catuaba que possuem quase 20 casas de farinha produzindo goma e outros derivados da mandioca. Temos que divulgar e ajudar o produtor a ter esse conceito que temos que ter a produção bem aqui e o consumo dela”, disse o secretário Eracides.
Em todo percurso da trilha serão instaladas barracas para a comercialização de produtos da agricultura familiar, transformando o caminho em uma verdadeira prévia da programação. O trajeto segue até a ponte, que dá acesso ao espaço mais movimentado do evento.
O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou o pedido do prefeito da capital, Tião Bocalom, em proporcionar um festival acolhedor, mas também seguro à população.
“Está em nosso planejamento, por determinação do prefeito, trazermos limpeza, iluminação pública e segurança. Buscamos trazer sempre o melhor para o festival com esse benefício a população”, destacou Tony Roque.
A meta é de transformar o evento em uma feira tecnologia, em que os produtores de segmentos como arroz, café, cacau e outros tenham um espaço para vendas, mas também de aprendizado, a partir de palestras. Ailton Oliveira, secretário Especial de Comunicação, explicou que a grande atração da última edição que foi a Casa de Farinha, retorna com ainda mais novidades.
“Vamos ter a Casa de Farinha, com a produção de derivados da macaxeira, shows com artistas locais. Vamos realizar o concurso da Canção Gospel em que as igrejas também vão estar aqui. Vai ser um evento para chamar a atenção. Estamos mudando da Praça da Revolução, devido a obra do Complexo Viário, e fazendo aqui no Horto Florestal, espaço que já foi realizado muitos eventos. Vamos fazer um estacionamento especial. A trilha vai estar aberta com produtos para as pessoas já passarem e comprarem, tanto na ida, quanto na volta. Vai ser uma festa muito bonita e o prefeito Tião Bocalom já deu a ordem: eu quero a melhor festa de Rio Branco desse período.”, asseverou Ailton Oliveira.
A ideia é que, desde a chegada, o público sinta o clima alegre e acolhedor do Festival da Macaxeira, que celebra um dos ingredientes mais queridos da culinária acreana e valoriza a produção local. Serão três dias de cultura, gastronomia, música e diversão para toda a família.
Extra
Três adolescentes são apreendidos após troca de tiros em Rio Branco
Jovens, de 16 e 17 anos, estavam armados com pistola, revólveres e garrucha; fuga terminou com interceptação policial no Preventório
Três adolescentes, dois de 17 anos e um de 16 anos, foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (10) em Rio Branco após uma troca de tiros registrada no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital.
Segundo a polícia, a denúncia chegou ao COPOM informando que homens em um carro e uma moto circulavam de forma suspeita pela área. Moradores acionaram as autoridades, mas não conseguiram identificar a placa do veículo.
Na sequência, disparos foram efetuados, e o caso foi registrado como uma possível tentativa de ataque por organização criminosa. Durante a ação, os adolescentes fugiram atravessando o rio seco até a região do Morro do Marrosa, no bairro Preventório.
Durante a fuga, o grupo tentou escapar usando um motorista de aplicativo, mas o condutor desconfiou da situação e fez o retorno. Nesse momento, a polícia, com apoio do Batalhão Ambiental, conseguiu interceptar o veículo e apreender os suspeitos.
Com eles, foram encontradas uma pistola calibre 9mm, dois revólveres calibre 38, uma garrucha, além de 39 munições intactas e 13 deflagradas.
Os três adolescentes foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecem à disposição da Justiça.
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL
Pregão Eletrônico nº 18/2025
1. COMUNICADO OFICIAL – Adiamento de Certame – Edital Pregão Eletrônico nº 18/2025
Informamos que o certame relacionado ao Edital Pregão Eletrônico nº 18/2025, cujo objeto tem por finalidade a Aquisição e instalação de conjunto de racks com confinamento para ambiente de missão crítica, sistema de confinamento de corredor frio com alta disponibilidade, incluindo ar-condicionado de precisão, quadro de distribuição elétrica, pdus (power distribution units), sistema de monitoramento ambiental e de segurança, além de grupo gerador com potência nominal mínima de 60 kva, destinado a modernização do datacenter do SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos., encontra-se suspensa por tempo indeterminado.
2. MOTIVO DO SUSPENSÃO:
A decisão foi tomada com o objetivo de garantir a transparência e eficiência do processo licitatório, priorizando o atendimento às melhores práticas administrativas.
3. PRÓXIMOS PASSOS:
Novos detalhes sobre esta licitação serão divulgados em breve nos canais oficiais do SEBRAE/AC, permitindo que todos os interessados acompanhem as atualizações e ajustem seus planejamentos conforme necessário.
Agradecemos a compreensão e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Rio Branco-AC, 10 de setembro de 2025.
Extra
Polícia Civil apreende adolescente envolvido em crime de tortura em Xapuri
Mandado de internação foi cumprido nesta terça-feira (9); jovem de 17 anos é acusado de participar de crime ocorrido no bairro Sibéria em 2024.
A Polícia Civil do Acre, por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, cumpriu nesta terça-feira (9) um mandado de internação contra M. V. M. da R., de 17 anos, investigado por envolvimento em um crime de tortura ocorrido no bairro Sibéria, em 2024.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações reuniram provas que apontam a participação do adolescente, junto a outros suspeitos ainda investigados, na ação criminosa.
O jovem foi localizado na casa da mãe, no bairro Braga Sobrinho, em Xapuri. Após ser apreendido, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, transferido ao Instituto Socioeducativo (ISE) do Alto Acre, onde ficará à disposição da Justiça.
