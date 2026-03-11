Prefeitura denuncia homem que se passa por servidor do Cras para aplicar golpes em idosos em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Diretoria de Saúde, realizou na manhã desta terça-feira, 11, uma palestra com o tema “Reposição hormonal e suporte psicológico: seus aliados para uma vida plena”. A atividade ocorreu no auditório da Policlínica, em Rio Branco, e integra a agenda de ações alusivas ao Mês da Mulher promovidas pela instituição.

Ministrada pela tenente da Polícia Militar e ginecologista Stephanie Stanger, a palestra abordou aspectos importantes do processo da menopausa, fase marcada por mudanças hormonais, físicas e emocionais na vida da mulher. Foram discutidos temas como reposição hormonal, suporte psicológico e estratégias para manter a qualidade de vida e o bem-estar nesse período.

Durante a apresentação, a médica destacou que o climatério pode impactar diretamente a qualidade de vida da mulher, mas que existem tratamentos capazes de reduzir os sintomas e melhorar o bem-estar. “Essa fase traz muitas mudanças e pode afetar bastante na qualidade de vida. Muitas mulheres passam por sintomas sem saber que existe tratamento e acabam esperando parar de menstruar, quando, na verdade, é possível iniciar o acompanhamento ainda na pré-menopausa”, explicou.

Segundo a tenente Stanger, quando indicada corretamente, a terapia de reposição hormonal pode trazer benefícios importantes para a saúde e prevenir problemas futuros. “O tratamento adequado pode ajudar a mulher a recuperar a qualidade de vida, melhorar o rendimento profissional e prevenir complicações como osteoporose e doenças cardiovasculares. Mas é fundamental que esse acompanhamento seja feito com um profissional qualificado”, ressaltou.

A Sargento Maura Oliveira, que atua na Patrulha Maria da Penha, destacou a importância da iniciativa. “Foi uma palestra muito proveitosa para nós, principalmente para quem já está nessa faixa etária dos 35, 40 anos ou mais. Muitas vezes, passamos por situações e não entendemos bem o que está acontecendo com o nosso corpo. Esse conhecimento ajuda não só a compreender melhor o que estamos vivendo, mas também a orientar outras mulheres que já estão passando ou ainda irão passar por essa fase”, afirmou.

A militar também ressaltou a importância das ações promovidas pela PMAC durante o mês dedicado às mulheres. “É muito importante ver iniciativas como essa. A PM vem promovendo ações e informações que incentivam as mulheres a conhecer mais sobre si, cuidar da própria saúde e valorizar o autocuidado. Para nós, que queremos sempre dar o melhor no trabalho e também na família, esse cuidado faz toda a diferença”, completou.

Durante a programação, que contou com a presença de policiais militares femininas de diversas unidades da instituição, também foi anunciada a criação e o início das inscrições para o grupo terapêutico voltado para as mulheres que estão vivenciando o processo da menopausa. A iniciativa será conduzida pela psicóloga Victória Oliveira, da Policlínica da PMAC.

Os encontros têm previsão de início para o dia 24 de março, e o grupo será destinado a mulheres a partir de 35 anos, podendo participar policiais femininas e esposas de policiais militares. O objetivo é oferecer acolhimento e orientação psicológica, além de um espaço de escuta e troca de experiências sobre os desafios emocionais e físicos relacionados a essa fase da vida.

A Diretoria de Saúde destaca que ações como essa reforçam o compromisso da instituição com a promoção da saúde, a valorização e o bem-estar das mulheres que integram a Polícia Militar do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

