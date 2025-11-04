Prefeitura demite enfermeiro acusado de toque invasivo em gestante durante pré-natal no Acre

Brasileiro Raúl J.S.A. foi baleado durante discussão na discoteca Mandala em Cobija; vítima não registrou queixa, mas FELCC abriu investigação oficiosa

A Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) da Bolívia investiga a tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último domingo (2) na discoteca Mandala, em Cobija, cidade fronteiriça Brasiléia e Epitaciolândia, com o Acre. De acordo com informações preliminares, uma discussão entre três pessoas dentro do estabelecimento culminou com um dos envolvidos efetuando disparos contra o cidadão brasileiro, por nome Raúl J.S.A., de 34 anos.

Apesar da gravidade do ocorrido – que já havia sido noticiado anteriormente com a vítima sendo hospitalizada -, o brasileiro optou por não formalizar denúncia junto às autoridades bolivianas. No entanto, a FELCC decidiu abrir investigação de ofício para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades pelo atentado, que reforça as preocupações com a violência em estabelecimentos noturnos na região de fronteira.

Detalhes do incidente

Local: Discoteca Mandala, Cobija (Bolívia)

Data: Madrugada de 2 de novembro

Vítima: Raúl J. S.A. (brasileiro)

Situação: Vítima não apresentou denúncia formal

Andamento investigativo

Investigação: FELCC atua de ofício para esclarecer fatos

Objetivo: Determinar responsabilidades pelo ataque a tiros

Contexto: Reforça preocupação com violência em cidades gêmeas da fronteira

Casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros em Cobija têm se tornado frequentes, expondo a vulnerabilidade na região de fronteira e desafios na cooperação policial bilateral. A discoteca Mandala localiza-se a poucos quilômetros das cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia.

Veja vídeo reportagem com TVU Pando:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários