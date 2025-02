Prefeitura de Xapuri se reúne com forças de segurança e define estratégia para o Carnaval 2025

Evento é oportunidade para empreendedores conhecerem novidades do setor e prospectar futuras parcerias

O Sebrae no Acre viabilizou a participação de 15 empresários acreanos do segmento da confecção na Feira Brasil Têxtil (Febra Têxtil) em São Paulo. O evento acontece entre os dias 18 e 20 de fevereiro. Os empresários estão tendo a oportunidade de explorar uma ampla gama de produtos, inovações e avanços tecnológicos dos principais fabricantes e fornecedores.

De acordo com Síglia Abrahão, empresária do ramo têxtil, a iniciativa é de vital importância para o setor. “É muito importante para nós, pois buscamos sempre novos fornecedores de insumos e máquinas, além de acompanhar as tendências do setor e fortalecer parcerias. O Sebrae tem um papel fundamental, pois é um parceiro importante que contribui diretamente para o fortalecimento e a inovação dos negócios, ajudando empreendedores a crescer e se adaptar às demandas do mercado”, afirma.

Com foco em sustentabilidade, pesquisa, desenvolvimento e design, a Febra Têxtil é um palco para conhecer as últimas novidades têxteis. Os visitantes e participantes encontram malhas, tecidos, aviamentos e acessórios com cores vibrantes, estampas inéditas e acabamentos eco-friendly. A analista do Sebrae no Acre, Sônia Suarez, destaca que são três dias de inovação, networking e negócios, além de aprendizado em painéis, palestras e podcasts, conduzidos por líderes do setor. “Para os empresários acreanos, essa é uma chance de interagir com outros empresários, fornecedores, distribuidores e potenciais parceiros. Essas conexões podem abrir portas para novas oportunidades de negócios, parcerias estratégicas e até mesmo para a expansão dos negócios para outros mercados”, concluiu.

A iniciativa conta com a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e do Sindicato das Indústrias da Confecção (SINCON).

