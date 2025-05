Prefeitura de Xapuri dá início a obras de pavimentação com chegada do verão

Erineldo Alves, de 25 anos, sofreu forte golpe durante ataque na BR-317 e foi transferido em estado delicado ao Pronto-Socorro da capital.

Um caso de agressão física grave foi registrado na tarde desta quinta-feira (15), na zona rural de Brasiléia, no interior do Acre. A vítima, Erineldo Alves da Silva, de 25 anos, foi atingida com um golpe de ripa enquanto caminhava pelo km 26 da BR-317, sentido Brasiléia/Assis Brasil.

Segundo informações repassadas por testemunhas, o agressor, identificado apenas como Ruan, teria parado repentinamente próximo a Erineldo, desferido um forte golpe com uma ripa de madeira e fugido do local logo em seguida, sem prestar qualquer socorro.

Uma equipe da ambulância do município de Epitaciolândia foi acionada e realizou os primeiros atendimentos ainda na rodovia. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi levada ao Hospital Regional de Brasiléia e, posteriormente, transferida para o Pronto-Socorro de Urgência de Rio Branco.

Erineldo deu entrada diretamente na ala de trauma da unidade e foi encaminhado ao centro cirúrgico com um trauma no baço do lado direito. Segundo informações médicas, seu estado de saúde é considerado estável, mas inspira cuidados e pode se agravar.

As autoridades policiais foram informadas do ocorrido e investigam a motivação da agressão e o paradeiro do autor do crime.

