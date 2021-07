Prefeitura de Tarauacá abre vagas para contratar médicos sem o Revalida

A Prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, reabriu o seletivo para contratação de médicos formados no exterior, de acordo com lei estadual nº 3.748, de 02 de julho de 2021, de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), que permite a contratação de médicos com atuação no Mais Médicos e sem revalidação do diploma, enquanto durar a pandemia.

As vagas são para atuar nas unidades básicas de saúde Narcísio Moreira e Marília Vieira. O prazo do contrato é de seis meses a partir da data da contratação ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública

As inscrições ocorrerão na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, no horário das 07:30h às 11:00h e das 13:30h às 17:00h ou através do endereço de e-mail: [email protected].

No presente certame é vedada a participação de candidatos que estejam dentro do grupo de risco/comorbidades: imunodeprimidos (em tratamento de quimioterapia ou radioterapia), portadores de doença reumática grave ou moderada, diabetes insulinizado descompensado ou com cardiopata moderada ou grave, doença respiratória crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, na forma do disposto na Portaria nº 428, de 19 de março de 2020, do Ministério da Saúde.