Prefeitura de Sena Madureira lança concurso público com 75 vagas nas áreas de Educação e Saúde
Editais foram publicados para contratação de profissionais em áreas essenciais do município; oportunidades incluem cargos efetivos com remuneração atrativa
A Prefeitura de Sena Madureira lançou nesta segunda-feira (1º) dois editais de concurso público que somam 75 vagas imediatas para os setores de Educação e Saúde do município. As oportunidades contemplam cargos de nível médio e superior, com salários previstos conforme cada função.
O Edital nº 01/2025 oferta 61 vagas para Professor(a), todas de nível superior, com lotação na Secretaria Municipal de Educação. Já o Edital nº 02/2025 disponibiliza 14 vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior na Secretaria Municipal de Saúde.
Distribuição das vagas:
Educação: vagas para professores, pedagogos e outros profissionais da área educacional
Saúde: oportunidades para enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e auxiliares de saúde
As inscrições para ambos os concursos começam no dia 1º de dezembro de 2025 e seguem até 12 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do IDIB (www.idib.org.br), banca organizadora responsável pela execução do certame. As taxas variam entre R$ 70 e R$ 80, a depender do nível de escolaridade.
Os editais também garantem reserva de vagas para pessoas com deficiência e critérios de isenção para inscritos no CadÚnico ou desempregados, conforme legislação vigente.
Com validade inicial de dois anos, prorrogável por igual período, os concursos incluem prova objetiva, discursiva e, no caso da Educação, prova de títulos. Documentos completos podem ser acessados nos editais oficiais publicados pela Prefeitura.
A medida atende a uma demanda antiga por concurso público no município, assegurando estabilidade aos servidores e profissionalização da administração municipal.
Governo Lula reduz projeção para salário mínimo de 2026. Veja o novo valor
Estimativas para o salário mínimo de 2026 caíram de R$ 1.631 para R$ 1.627; valor definitivo só será informado no começo do ano
A informação foi divulgada inicialmente pelo G1 e confirmada pela IstoÉ Dinheiro
Em meio à desaceleração da inflação, o governo federal reduziu as estimativas para o valor do salário mínimo de 2026 de R$ 1.631 para R$ 1.627. O salário mínimo atual é de R$ 1.518. “A estimativa do salário mínimo reflete variação nos parâmetros, e o seu valor definitivo só será conhecido no início do ano”, explicou o ministério do Planejamento em nota.
“A atualização da projeção depende de outros fatores, como a variação da base de beneficiários, cabendo ao congresso avaliar a conveniência e oportunidade de alterar as estimativas dos gastos previdenciários e sociais durante a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), podendo a estimativa também ser reavaliada durante as avaliações bimestrais ao longo de 2026″, acrescentou o ministério.
O reajuste para 2026 é calculado com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 12 meses até novembro e mais 2,5% de aumento real. Em agosto, o governo estimava um índice de inflação de 4,78%, mas agora o próprio mercado passou a projetar um INPC abaixo de 4,50%.
O Índice de Preços ao Consumido Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, desacelerou para 0,09% em outubro, a menor para o mês desde 1998, quando foi registrado 0,02%. A alta do indicador desacelerou em meio a um cenário de alta de juros, com a Selic em 15% ao ano. Em novembro, o IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, ficou em 0,20%. Com o resultado, o IPCA-15 passou a acumular alta de 4,50% nos últimos 12 meses.
Tiago Sbardelotto, economista da XP, estima que o valor do salário mínimo ficará em R$ 1.624 em 2026. A casa trabalha com a expectativa de uma alta de 4,36% do INPC até novembro. “Assim, somando-se a alta da inflação mais o ganho real de 2,5% previsto na lei n° 15.077/24, chegamos ao valor indicado”, explica.
Salário mínimo menor pode reduzir risco fiscal
Em nota, o Ministério do Planejamento explica que “a projeção menor tem o efeito de reduzir os gastos com aposentadorias, pensões e outros benefícios”. Tais benefícios sociais estão atrelados ao salário mínimo e assim são reajustados. Atualmente, 70% das aposentadorias ou cerca de 28 milhões de segurados recebem um salário mínimo.
Ainda segundo o órgão, a certeza sobre uma redução da pressão fiscal no entanto depende de outros fatores, “como a variação da base de beneficiários, cabendo ao congresso avaliar a conveniência e oportunidade de alterar as estimativas dos gastos previdenciários e sociais durante a tramitação do PLOA, podendo a estimativa também ser reavaliada durante as avaliações bimestrais ao longo de 2026”.
Eleição para juiz de paz teve quase 60 mil votantes no Acre e não registrou intercorrências, diz TJAC
O Acre se tornou pioneiro por realizar a primeira eleição para o cargo no Brasil, por meio de urna eletrônica. Ao todo, 58.580 pessoas compareceram aos locais de votação
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) realizou nesta segunda-feira (1) uma coletiva de imprensa para esclarecer as dúvidas e divulgar os dados sobre a eleição para juiz de paz, que aconteceu neste domingo (21) em Rio Branco e em outros 21 municípios do Estado.
O Acre se tornou pioneiro por realizar a primeira eleição para o cargo no Brasil, por meio de urna eletrônica. Ao todo, 58.580 pessoas compareceram aos locais de votação.
A coletiva foi conduzida pela juíza de Direito, Luana Campos, que é presidente da Comissão Eleitoral de Rio Branco, e pelo secretário-geral do TJAC, Júnior Martins.
De acordo com os organizadores, a eleição ocorreu sem intercorrências. Apenas uma urna teve problema com a bateria, no interior do Acre, mas imediatamente foi substituída e não prejudicou o processo.
“Não tivemos nenhum contratempo, foi tudo dentro do esperado, tanto a abertura dos trabalhos como a finalização dos trabalhos, a parte de logística, de entrega das urnas, de deslocamento de equipe, foi tudo dentro do previsto”, disse a juíza Luana Campos.
Os vencedores deverão ser empossados de acordo com o cronograma estabelecido por cada comarca e após homologação da presidência do TJAC. Após a posse, ocuparão o cargo por 4 anos, quando uma nova eleição deve ocorrer, também de forma eletrônica.
“São quatro anos que eles terão de mandato e depois, acho que provavelmente lá pelo terceiro ano, nós já estaremos deflagrando a próxima eleição. É um primeiro, foi pioneiro no Brasil, na verdade, nós não temos nenhuma eleição. E o nosso tribunal deu um show nisso tudo, tanto de organização como de transparência, de publicidade, desde que a gente fez uma transmissão em tempo real, para que todo mundo tomasse conhecimento do que estava acontecendo naquele momento. Então, o tribunal deu um show. Parabéns a todos os nossos colaboradores, todos os nossos servidores. É o pioneiro no país e isso é muito importante para o nosso estado, que é um estado pequeno, e a gente só fica muito feliz com tudo isso”, finalizou.
A votação ocorreu simultaneamente nos 22 municípios acreanos, das 8h às 17h, em um processo seguro, transparente e amplamente acompanhado pela Justiça.
Foram 349 urnas instaladas em todo o estado, sendo 91 urnas em Rio Branco. Mais de 2 mil pessoas estavam envolvidas na organização (servidores, magistrados, colaboradores, voluntários e parceiros).
Ao fim da eleição, foram escolhidos os titulares das 24 vagas de juiz(a) de paz, distribuídas da seguinte forma:
– 3 vagas para Rio Branco
– 1 vaga para cada um dos outros 21 municípios
Atribuições dos Juízes e Juízas de Paz
Os eleitos terão papel essencial no atendimento direto à população, especialmente nas comunidades mais afastadas. Entre suas atividades estão:
– Celebração de casamentos
– Análise de habilitações matrimoniais
– Realização de conciliações extrajudiciais
– Mediação de conflitos comunitários
– Atuação estratégica na promoção da paz social e do acesso à Justiça
Vereador Dinho Alves é encontrado morto em Envira, no Amazonas
Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do parlamentar, que estava em seu terceiro mandato; prefeito decretou luto oficial de três dias
O vereador Dinho Alves foi encontrado morto neste domingo (30) no município de Envira, interior do Amazonas. A Polícia Civil local já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do falecimento, que causou grande comoção entre a população da região.
Dinho Alves era uma figura política bastante conhecida e atuante, exercendo atualmente seu terceiro mandato como vereador no município. Sua trajetória política e envolvimento com as causas locais haviam consolidado sua presença na cena pública de Envira.
Em resposta à tragédia, o prefeito de Envira, Ivon Rates (PSD), decretou luto oficial de três dias em todo o município. Em nota, o gestor municipal lamentou profundamente a perda do parlamentar, destacando sua contribuição para a comunidade.
O caso segue sob sigilo investigativo enquanto as autoridades trabalham para esclarecer os fatos. A morte do vereador representa uma perda significativa para a política local, deixando vaga uma cadeira na Câmara Municipal de Envira.
