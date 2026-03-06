Prefeitura de Sena Madureira instala internet Starlink em ônibus que transporta pacientes de hemodiálise a Rio Branco

Equipamento permite comunicação em tempo real com familiares durante viagens; prefeitura também disponibilizou enfermeiro para acompanhamento dos pacientes

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou recentemente internet no ônibus que transporta pacientes que fazem hemodiálise em Rio Branco. Foi adquirida uma antena Starlink, que já se encontra em pleno funcionamento, possibilitando que os pacientes se comuniquem em tempo real com seus familiares durante as viagens.

O professor Rivaldo Severo, conhecido como Boim, que possui problema renal e faz hemodiálise três vezes por semana na capital, enviou uma mensagem ao prefeito Gerlen Diniz (PP) para agradecer pela iniciativa.

“Em nome da nossa turma que faz hemodiálise e que está aqui no ônibus, queremos lhe agradecer por mais essa grandiosidade. Agora, nós estamos conectados à internet. Nós estávamos pensando em lhe fazer uma visita para pedir essa internet, mas você se antecipou. Agora sim, nos sentimos mais seguros, principalmente em uma emergência”, destacou.

Ao assumir a administração, o prefeito Gerlen Diniz colocou um ônibus novo para garantir o transporte seguro e amenizar a situação dos moradores de Sena Madureira que fazem hemodiálise na capital. Além disso, destacou um enfermeiro para fazer o acompanhamento dos pacientes durante todas as viagens, ou seja, três vezes por semana.

