Prefeitura de Sena Madureira é alvo de inspeção do TCE/AC

Dados do MPAC revelam que 301 detentos escaparam do sistema prisional; apenas um de nove fugitivos de alta periculosidade foi recapturado

O sistema prisional do Acre enfrenta uma crise de segurança: entre janeiro e junho de 2025, 301 detentos conseguiram fugir ou se evadir das unidades penitenciárias, segundo dados do Observatório de Análises Criminais do Ministério Público do Acre (MPAC). Os números, obtidos junto ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), mostram um aumento de quase 15% nas ocorrências em relação ao mesmo período de 2024.

Enquanto a fuga se refere à saída não autorizada da prisão, a evasão ocorre quando o preso não retorna após saídas temporárias – como para trabalho ou tratamento médico. Apenas neste domingo (20), Natanael do Nascimento, 25, um dos nove detentos de alta periculosidade que escaparam em junho do complexo penitenciário de Rio Branco, foi recapturado.

Os outros oito seguem foragidos. O MPAC aguarda resposta do Iapen sobre a taxa de recaptura no estado, onde quase 550 presos fugiram ao longo de 2024.

São eles:

Arthur Carvalho Gomes

Ozeias Paulo Germana Ferreira

Carlos Vitor de Castro Cardoso

Davi Castro de Souza

Francisco Guimarães Santana

Geovane Costa Almeida

Isaquiel Martins de Souza

Johnatan Silva Magalhães

Neste sábado, 19, outra fuga em massa, envolvendo nove internos, foi registrada, com sete deles conseguindo escapas. Os dados referentes a essa fuga ainda não constam no balanço do observatório do MPAC.

