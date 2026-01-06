Prefeitura de Rodrigues Alves exonera 122 servidores de cargos em comissão em única publicação

Redução de R$ 34,82 no custo mensal beneficia famílias de baixa renda; leite e batata lideram quedas, mas macarrão e tomate têm altas pontuais

A cesta básica em Rio Branco apresentou redução de 5,18% entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, passando de R$ 671,81 para R$ 636,99, segundo pesquisa da Fecomércio/AC. A queda representa uma economia de R$ 34,82 no orçamento mensal das famílias de baixa renda. No período de outubro a janeiro, a retração acumulada foi de 4,31%.

Os itens que mais contribuíram para a baixa foram leite longa vida (-32,14% em quatro meses), batata inglesa (-25,61%), café em pó (-16,10%) e margarina (-12,51%). Entre dezembro e janeiro, também houve redução no preço da carne bovina, feijão, arroz e farinha. Por outro lado, o macarrão teve alta expressiva de 70,74% e o tomate subiu 63,90% no mesmo intervalo, reflexo de fatores sazonais e de oferta.

Segundo o assessor da presidência da Fecomércio, Egídio Garó, o cenário indica estabilidade com tendência de alívio no custo alimentar no início de 2026. A pesquisa monitora 15 produtos essenciais e serve como referência para o acompanhamento econômico e social na capital acreana.

Quedas mais expressivas (outubro/2025 a janeiro/2026):

Leite longa vida: -32,14%

Batata inglesa: -25,61%

Café em pó: -16,10%

Margarina: -12,51%

Itens que encareceram (dezembro a janeiro):

Macarrão: alta de 70,74%

Tomate: aumento de 63,90%

(Reflexo de fatores sazonais e oferta reduzida)

Análise de médio prazo:

No período de outubro/2025 a janeiro/2026, a cesta básica acumulou queda de 4,31% – movimento considerado favorável ao poder de compra da população de menor renda.

O levantamento monitora 15 produtos essenciais em supermercados da capital e estima o custo mensal para alimentar até três adultos (ou dois adultos e duas crianças). Segundo o assessor da Fecomércio, Egídio Garó, os dados indicam “cenário de estabilidade com tendência de alívio no custo alimentar”. A entidade reforça a importância do monitoramento contínuo como ferramenta de análise econômica e social.

A redução nos preços está associada à safra de hortifrúti, maior oferta de proteínas e à estabilidade do dólar, que impacta itens como óleo e arroz. No entanto, altas pontuais como a do macarrão mostram a vulnerabilidade a choques de oferta.

A Fecomércio manterá a pesquisa mensal e deve ampliar a divulgação para municípios do interior. Enquanto isso, economistas alertam que a queda na cesta básica pode não se refletir igualmente em outros itens do orçamento familiar, como energia e transporte.

A cesta básica mais barata é um alívio imediato para famílias, mas especialistas lembram que o Acre ainda tem um dos custos de vida mais altos da região Norte, pressionado por logística difícil e alta tributação.

