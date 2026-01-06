Cotidiano
Prefeitura de Rodrigues Alves exonera 122 servidores de cargos em comissão em única publicação
Medida, assinada pelo prefeito Salatiel Magalhães (PSD), atinge setores administrativos, saúde, meio ambiente e finanças. Município cita “reorganização administrativa” como justificativa
Com Victor Lebre
O município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, publicou em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (5) a exoneração de 122 ocupantes de cargos em comissão. A medida, assinada pelo prefeito Salatiel Magalhães (PSD), atinge profissionais de setores como administração, saúde, meio ambiente, finanças, além de assessores, gerentes, diretores e subsecretários.
Em nota, a gestão municipal justificou a decisão como parte de uma “reorganização administrativa” decorrente de projeto de lei que definiu novos parâmetros para ocupação de cargos. “Em razão da reorganização administrativa implementada, tornou-se juridicamente necessária a exoneração dos ocupantes dos cargos anteriormente existentes (…) não havendo qualquer natureza punitiva ou pessoal nos atos praticados”, afirmou. A administração ressaltou o caráter precário e de livre exoneração inerente aos cargos em comissão.
Lei reorganiza cargos
A lei citada pela gestão do município foi sancionada no dia 30 de dezembro de 2025, e trata de organização da estrutura administrativa de Rodrigues Alves. A legislação extingue os cargos em comissão que foram alvos das exonerações.
O texto também traz, em anexo, o quadro com a remuneração prevista para cada cargo em comissão mantido após a reorganização.
Os vencimentos variam de um salário mínimo a R$ 6,1 mil.
Nota da Prefeitura de Rodrigues Alves
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, no exercício de sua competência constitucional e legal, vem a público prestar esclarecimentos acerca das exonerações dos ocupantes de cargos em comissão realizadas recentemente no âmbito da Administração Pública Municipal.
As referidas exonerações decorrem de alteração na estrutura administrativa dos cargos em comissão, promovida por meio de Projeto de Lei (PL) regularmente aprovado, o qual redefiniu quantitativa e qualitativamente a organização dos cargos de livre nomeação e exoneração, em observância aos princípios que regem a Administração Pública.
Em razão da reorganização administrativa implementada, tornou-se juridicamente necessária a exoneração dos ocupantes dos cargos anteriormente existentes, como medida indispensável à adequação da nova estrutura legal, não havendo qualquer natureza punitiva ou pessoal nos atos praticados, os quais se fundamentam no caráter precário, transitório e de livre exoneração inerente aos cargos em comissão.
Cumpre destacar, ainda, que a medida integra um conjunto de ações administrativas voltadas à contenção e racionalização de despesas públicas, com o objetivo de adequar o Município aos limites constitucionais e legais, especialmente aqueles previstos no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), notadamente quanto ao controle e à redução dos gastos com pessoal.
Dessa forma, os atos de exoneração observam estritamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como os parâmetros da responsabilidade fiscal e do interesse público primário.
A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a regularidade dos atos administrativos, o equilíbrio das contas públicas e a transparência da gestão, colocando-se à disposição dos órgãos de controle e da sociedade para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Cotidiano
Cesta básica fica 5,18% mais barata em Rio Branco entre dezembro e janeiro, aponta Fecomércio
Redução de R$ 34,82 no custo mensal beneficia famílias de baixa renda; leite e batata lideram quedas, mas macarrão e tomate têm altas pontuais
A cesta básica em Rio Branco apresentou redução de 5,18% entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, passando de R$ 671,81 para R$ 636,99, segundo pesquisa da Fecomércio/AC. A queda representa uma economia de R$ 34,82 no orçamento mensal das famílias de baixa renda. No período de outubro a janeiro, a retração acumulada foi de 4,31%.
Os itens que mais contribuíram para a baixa foram leite longa vida (-32,14% em quatro meses), batata inglesa (-25,61%), café em pó (-16,10%) e margarina (-12,51%). Entre dezembro e janeiro, também houve redução no preço da carne bovina, feijão, arroz e farinha. Por outro lado, o macarrão teve alta expressiva de 70,74% e o tomate subiu 63,90% no mesmo intervalo, reflexo de fatores sazonais e de oferta.
Segundo o assessor da presidência da Fecomércio, Egídio Garó, o cenário indica estabilidade com tendência de alívio no custo alimentar no início de 2026. A pesquisa monitora 15 produtos essenciais e serve como referência para o acompanhamento econômico e social na capital acreana.
Quedas mais expressivas (outubro/2025 a janeiro/2026):
-
Leite longa vida: -32,14%
-
Batata inglesa: -25,61%
-
Café em pó: -16,10%
-
Margarina: -12,51%
Itens que encareceram (dezembro a janeiro):
-
Macarrão: alta de 70,74%
-
Tomate: aumento de 63,90%
(Reflexo de fatores sazonais e oferta reduzida)
Análise de médio prazo:
No período de outubro/2025 a janeiro/2026, a cesta básica acumulou queda de 4,31% – movimento considerado favorável ao poder de compra da população de menor renda.
O levantamento monitora 15 produtos essenciais em supermercados da capital e estima o custo mensal para alimentar até três adultos (ou dois adultos e duas crianças). Segundo o assessor da Fecomércio, Egídio Garó, os dados indicam “cenário de estabilidade com tendência de alívio no custo alimentar”. A entidade reforça a importância do monitoramento contínuo como ferramenta de análise econômica e social.
A redução nos preços está associada à safra de hortifrúti, maior oferta de proteínas e à estabilidade do dólar, que impacta itens como óleo e arroz. No entanto, altas pontuais como a do macarrão mostram a vulnerabilidade a choques de oferta.
A Fecomércio manterá a pesquisa mensal e deve ampliar a divulgação para municípios do interior. Enquanto isso, economistas alertam que a queda na cesta básica pode não se refletir igualmente em outros itens do orçamento familiar, como energia e transporte.
A cesta básica mais barata é um alívio imediato para famílias, mas especialistas lembram que o Acre ainda tem um dos custos de vida mais altos da região Norte, pressionado por logística difícil e alta tributação.
Cotidiano
Acre recebeu R$ 643,9 milhões em emendas parlamentares da União em 2025
Maior parte dos recursos veio de emendas individuais e foi destinada a áreas estratégicas da administração estadual
Cotidiano
Matrículas abertas para a EJA no Acre; prazo vai até 06 de fevereiro
Segue aberto até o dia 6 de fevereiro de 2026 o período de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede estadual de ensino do Acre. A inscrição teve início em 15 de dezembro de 2025 e é destinada a pessoas que não concluíram os estudos na idade regular.
A oferta contempla turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), a idade mínima exigida é de 15 anos para ingresso no Ensino Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio.
Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, caso possuam. A orientação é que o público procure a escola estadual mais próxima para obter informações sobre vagas, turnos e procedimentos específicos.
A Educação de Jovens e Adultos é uma alternativa voltada à garantia do direito à educação para quem precisou interromper a trajetória escolar, possibilitando a retomada dos estudos e a conclusão da formação básica.
