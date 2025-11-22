Prefeitura de Rio Branco supera meta de vacinação antirrábica em 2025

Cobertura passa de 80% e mobilização é considerada histórica pelo CCZ

A Prefeitura de Rio Branco alcançou o principal objetivo da campanha de vacinação antirrábica de 2025: ultrapassar a cobertura mínima de 80% recomendada pelo Ministério da Saúde. Com mais de 38 mil cães e gatos imunizados, o município chega à fase final da mobilização com um resultado considerado histórico pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A estratégia adotada neste ano — que combinou pontos fixos e uma ampla agenda de buscas ativas nos bairros — garantiu que a meta fosse superada antes mesmo do encerramento oficial. A última etapa de busca ativa será realizada neste sábado (22), no bairro Esperança III, onde agentes irão imunizar gratuitamente cães e gatos, além de reforçar orientações sobre a importância da vacina no combate à raiva, doença de letalidade absoluta em humanos e animais.

Além das ações itinerantes, a Prefeitura mantém dois pontos fixos de vacinação abertos ao público:

• Urap Roney Meireles – de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h;

• Centro de Controle de Zoonoses – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para animais a partir de três meses.

O gerente do CCZ, médico-veterinário Herbert de Oliveira, comemorou o alcance da meta e destacou o engajamento da população.

“Encerramos 2025 com um resultado muito positivo. A vacinação é fundamental por causa da alta letalidade da raiva. A participação da população faz toda a diferença e, mais uma vez, conseguimos superar a cobertura necessária”, afirmou.

Para o agente de zoonoses Moabe de Sousa, a receptividade dos moradores foi determinante.

“Estamos há cerca de seis meses percorrendo os bairros, e a aceitação das pessoas foi essencial. É gratificante ver o objetivo sendo alcançado e sentir que a população entende a importância da campanha”, disse.

Com a meta atingida e a cobertura ampliada, a Prefeitura reforça que manter a vacinação em dia é a principal forma de proteção contra a raiva, garantindo mais segurança para animais e moradores da capital.

Relacionado

Comentários