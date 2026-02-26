Prefeitura de Rio Branco segue com operação inverno de limpeza nos bairros da capital

Cuidar de quem está na linha de frente das políticas públicas tem sido uma das prioridades do governo do Acre. Por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), o Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast) vem transformando a rotina dos servidores com ações de prevenção, acolhimento e acompanhamento contínuo da saúde, garantindo mais qualidade de vida, bem-estar e valorização no ambiente de trabalho. A iniciativa já alcançou milhares de trabalhadores entre 2023 e 2025, com vacinação, exames, atendimentos clínicos e atividades voltadas à saúde física e mental.

As atividades seguem as diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e incluem vacinação, testes rápidos, consultas médicas e de enfermagem, exames laboratoriais, aferição de pressão arterial e glicemia, além de ações voltadas à saúde mental e qualidade de vida no ambiente laboral.

A vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, afirmou que cuidar de quem cuida da população é uma das prioridades da secretaria. Ela reforçou que o trabalho de acolhimento voltado aos servidores da SEASDH demonstra o compromisso da gestão com a valorização do trabalhador, garantindo que ele tenha acesso à orientação, atendimento e acompanhamento necessário para preservar a saúde física e emocional.

“Enquanto secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, entendo que a política pública começa dentro de casa. Quando oferecemos um ambiente de trabalho mais humano, com escuta qualificada e suporte profissional, fortalecemos nossa equipe e promovemos mais dignidade no serviço público. Servidores bem assistidos, motivados e saudáveis conseguem desenvolver suas atividades com mais qualidade, sensibilidade e eficiência. Isso reflete diretamente no atendimento à população que mais precisa das nossas políticas sociais”, complementou Mailza.

De acordo com dados do núcleo, somente em 2024 foram realizados 6.883 atendimentos, com destaque para consultas médicas, acompanhamento de doenças crônicas, encaminhamentos para especialistas e campanhas temáticas como Julho Amarelo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, que reforçaram a prevenção de hepatites virais, valorização da saúde mental e o diagnóstico precoce de câncer de mama e próstata.

A servidora da SEASDH, Nilcéia Santos, relatou que se sentiu mal e apresentou alteração na pressão e, por isso, iniciou um monitoramento. Como já havia realizado alguns exames meses antes, levou os resultados para avaliação médica no Nast. Segundo ela, foi prontamente atendida no local, onde teve todo acolhimento necessário.

“Quero destacar a importância desse acolhimento aqui na secretaria, que acompanha os servidores quando estamos passando por situações como pressão alta, diabetes e outras questões de saúde. Isso ajuda a prevenir doenças. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue parar para ir ao médico, mas aqui eu fui acolhida, atendida, medicada e já encaminhada para um acompanhamento mais específico. Isso é de grande valia, porque acaba ajudando a gente a não deixar a nossa saúde de lado”, afirmou.

Em 2025, o Nast ampliou parcerias institucionais e estruturou um calendário fixo de ações mensais. Entre os resultados, mais de 3.200 atendimentos foram registrados até julho e cerca de 70% dos servidores da SEASDH foram imunizados em campanhas realizadas em parceria com o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). As ações incluíram ainda atividades do Janeiro Branco, com foco na saúde mental, atendimento durante a Expoacre, campanhas de prevenção ao diabetes e iniciativas de segurança e saúde no trabalho.

Além do atendimento clínico, o núcleo também promoveu rodas de conversa, atividades físicas, orientações nutricionais e ações de bem-estar, contribuindo para ambientes laborais mais saudáveis e produtivos.

Sobre o Nast

A coordenadora do Nast, Josiana Bezerra, explicou que o núcleo tem como objetivo oferecer assistência e acolhimento aos servidores, com encaminhamento para a rede de atendimento, quando necessário, além de promover ações relacionadas às datas comemorativas de saúde do trabalhador. Segundo ela, os atendimentos também ocorrem por meio de parcerias, como a realizada com uma cardiologista, considerando a grande demanda de servidores com quadros de obesidade e hipertensão.

“As ações são planejadas mensalmente. Em fevereiro, a iniciativa foi voltada para a parte de cardiologia e, para março, já estão previstas atividades como a atualização da carteira vacinal, sempre com foco na promoção da saúde do trabalhador. Temos atendimentos diários, consultas médicas semanais, acompanhamento de enfermagem e atendimento psicológico, este último implantado recentemente”, enfatizou.

O acolhimento é realizado em uma sala de ambiência, onde são identificadas as principais necessidades do servidor para o devido encaminhamento. A meta é ampliar as parcerias até formar uma equipe multidisciplinar. Os resultados apontam que as ações do núcleo contribuíram para a atualização vacinal dos trabalhadores, identificação precoce de casos de hipertensão e diabetes, ampliação dos encaminhamentos especializados e fortalecimento da cultura de prevenção dentro da administração pública estadual.

Com a consolidação do Nst como espaço permanente de promoção da saúde, a SEASDH reforça o compromisso com a proteção social e a valorização dos servidores, reconhecendo o trabalhador como sujeito de direitos e peça fundamental para a qualidade dos serviços públicos prestados à população acreana.

