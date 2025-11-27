Prefeitura de Rio Branco segue avançando nas obras do Elevado da AABB e do Novo Mercado Elias Mansour

Gestão reforça compromisso com grandes entregas e mantém cronograma mesmo diante de desafios

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do senador da República, Márcio Bittar, visitou na manhã desta quinta-feira (27) as obras do novo Mercado Municipal Elias Mansour e do Elevado Mamedio Bittar, na Estrada Dias Martins.

As duas estruturas seguem em ritmo acelerado. O Novo Mercado Municipal já alcançou 50% de execução, enquanto o Elevado da AABB, com 278 metros de extensão, está praticamente 80% concluído, restando apenas dois lances estruturais para finalização. Para o prefeito, tratam-se de obras que marcarão a história da capital e do Acre.

Durante a visita, o prefeito Tião Bocalom destacou a parceria com o senador Márcio Bittar, responsável pela emenda parlamentar que garantiu R$ 25 milhões do valor total destinado ao elevado.

“Quando falei com o meu senador Márcio Bittar sobre essa obra histórica, ele imediatamente se colocou à disposição. Hoje estamos aqui, com 80% concluído, vendo um sonho se tornar realidade.”

O senador Márcio Bittar ressaltou que, mesmo com atrasos na liberação de parcelas federais por questões burocráticas, a Prefeitura conseguiu manter o cronograma graças à gestão responsável dos recursos municipais.

“A Prefeitura de Rio Branco tinha caixa, economizou, trabalhou com austeridade. Se não fosse isso, a obra teria parado. Esse elevado vai melhorar a vida de mais de 30 mil pessoas que passam por aqui todos os dias.”

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, também destacou as dificuldades naturais de obras de grande porte na região Norte, principalmente devido à distância dos centros fornecedores de insumos e à escassez de mão de obra especializada.

“Mesmo com os desafios, já estamos com cerca de 80% da obra concluída. A estrutura já é visível e impressiona quem passa pela via. Trabalhamos para entregar no menor prazo possível.”

A Prefeitura informa que há demanda imediata por profissionais especializados para atuar nas obras, especialmente:

Montadores de estrutura metálica

Soldadores

Maçariqueiros

Interessados devem procurar diretamente os engenheiros nos canteiros das duas obras.

