Conecte-se conosco

Geral

Prefeitura de Rio Branco segue avançando nas obras do Elevado da AABB e do Novo Mercado Elias Mansour

Publicado

6 segundos atrás

em

Gestão reforça compromisso com grandes entregas e mantém cronograma mesmo diante de desafios

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do senador da República, Márcio Bittar, visitou na manhã desta quinta-feira (27) as obras do novo Mercado Municipal Elias Mansour e do Elevado Mamedio Bittar, na Estrada Dias Martins.

As duas estruturas seguem em ritmo acelerado. O Novo Mercado Municipal já alcançou 50% de execução, enquanto o Elevado da AABB, com 278 metros de extensão, está praticamente 80% concluído, restando apenas dois lances estruturais para finalização. Para o prefeito, tratam-se de obras que marcarão a história da capital e do Acre.

Novo Mercado Municipal já alcançou 50% de execução, enquanto o Elevado da AABB, com 278 metros de extensão, está praticamente 80% concluído. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Durante a visita, o prefeito Tião Bocalom destacou a parceria com o senador Márcio Bittar, responsável pela emenda parlamentar que garantiu R$ 25 milhões do valor total destinado ao elevado.

“Quando falei com o meu senador Márcio Bittar sobre essa obra histórica, ele imediatamente se colocou à disposição. Hoje estamos aqui, com 80% concluído, vendo um sonho se tornar realidade.”

O prefeito destacou a parceria com o senador Márcio Bittar, responsável pela emenda parlamentar que garantiu R$ 25 milhões do valor total destinado ao Elevado.(Foto: Marcos Araújo/Secom)

O senador Márcio Bittar ressaltou que, mesmo com atrasos na liberação de parcelas federais por questões burocráticas, a Prefeitura conseguiu manter o cronograma graças à gestão responsável dos recursos municipais.

“A Prefeitura de Rio Branco tinha caixa, economizou, trabalhou com austeridade. Se não fosse isso, a obra teria parado. Esse elevado vai melhorar a vida de mais de 30 mil pessoas que passam por aqui todos os dias.”

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, também destacou as dificuldades naturais de obras de grande porte na região Norte, principalmente devido à distância dos centros fornecedores de insumos e à escassez de mão de obra especializada.

“Mesmo com os desafios, já estamos com cerca de 80% da obra concluída. A estrutura já é visível e impressiona quem passa pela via. Trabalhamos para entregar no menor prazo possível.”

“A estrutura já é visível e impressiona quem passa pela via. Trabalhamos para entregar no menor prazo possível”, disse Cid. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A Prefeitura informa que há demanda imediata por profissionais especializados para atuar nas obras, especialmente:

  • Montadores de estrutura metálica

  • Soldadores

  • Maçariqueiros

Interessados devem procurar diretamente os engenheiros nos canteiros das duas obras.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Candidatos aprovados no concurso do Iapen entregam documentação

Publicado

2 horas atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Os candidatos nomeados no dia 13 de novembro, aprovados em concurso, para ocupar os cargos de agente de Polícia Penal e técnico administrativo e operacional do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), já começaram a entregar a documentação necessária na sede da instituição, em Rio Branco, e na Unidade Prisional Manoel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul. Ao todo, 14 novos servidores deverão comparecer aos locais indicados, para a entrega dos documentos até o dia 5 de dezembro. A data da posse será divulgada posteriormente.

Jonata Vinic foi um dos primeiros candidatos a fazer a entrega da documentação no Iapen. Foto: Crislei Souza/Iapen

Jonata Vinic já fez a entrega da documentação necessária para a posse que ele tanto deseja. Segundo o candidato, ser policial sempre foi um sonho. “É um momento único, especial, passamos por várias etapas e a gente fica muito feliz quando a administração chama a gente pra trabalhar e exercer o cargo que a gente tanto buscou. Desde criança eu tenho vontade de ser policial, de exercer carreira na Segurança Pública e, hoje em dia, passar em um concurso público é algo desafiador, tendo em vista a concorrência, mas é muito gratificante”, afirmou.

Mateus Carvalho segue os passos da mãe que também é policial penal. Foto: Crislei Souza/Iapen

Outro candidato que já esteve na sede do Iapen para a entrega da documentação foi Mateus Carvalho. A inspiração para ser policial penal veio de dentro de casa. “Eu tenho como base minha mãe que já é policial penal, então eu estou seguindo os passos dela. Então é um momento único, especial, que a gente aguardou bastante.”

“O governo tem trabalhado com muita responsabilidade e compromisso. Este momento é mais uma prova disso. O Iapen, certamente, vive mais um grande momento com a chegada

Comentários

Continue lendo

Geral

Homem morre após ser atingido por lâmina de roçadeira em comunidade de Rodrigues Alves

Publicado

5 horas atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Acidente ocorreu na Foz do Paraná; vítima trabalhava com o irmão quando equipamento se soltou e provocou corte profundo

Um homem que ainda não teve o nome divulgado morreu na tarde desta quarta-feira (26), na comunidade Foz do Paraná, em Rodrigues Alves, após ser atingido pela lâmina da roçadeira que utilizava durante um serviço.

A vítima trabalhava ao lado do irmão quando, por motivos ainda desconhecidos, a lâmina do equipamento se desprendeu e atingiu sua perna, causando um corte profundo.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o homem já havia perdido muito sangue. A equipe médica constatou o óbito ainda na cena do acidente.

As circunstâncias do desprendimento da lâmina deverão ser apuradas.

Comentários

Continue lendo

Geral

Delegado afirma que empresária investigada por estelionato ainda não foi ouvida por falta de condições emocionais

Publicado

5 horas atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Keite Mayara é alvo de pelo menos 11 denúncias; casos envolvem empréstimos, suposta pirâmide e contratos verbais

O delegado Lindomar Ventura informou que ainda não conseguiu ouvir a empresária Keite Mayara Lopes, proprietária de uma academia em Cruzeiro do Sul, investigada por supostos golpes financeiros. Segundo ele, a suspeita não possui, no momento, condições emocionais para prestar depoimento, conforme recomendação médica.

Keite foi denunciada na Delegacia de Polícia Civil por 11 pessoas, que afirmam ter entregue a ela valores que variam entre R$ 20 mil e R$ 350 mil, sob diferentes justificativas apresentadas pela empresária.

De acordo com o delegado, as denúncias envolvem situações distintas, o que torna o caso mais complexo.
“Em alguns boletins de ocorrência, a suposta vítima fala em empréstimos. Em outros, menciona-se pirâmide financeira ou uma plataforma de investimentos. Estamos solicitando documentos, comprovantes e registros dessas movimentações. O próximo passo será aprofundar a investigação no âmbito financeiro”, explicou Ventura.

A falta de contratos formais dificulta o avanço das apurações.
“A maioria firmou acordos verbais, o que torna mais complexo entender como essas negociações eram de fato realizadas”, acrescentou.

Desistências e acordos entre as partes

O delegado informou ainda que algumas pessoas retiraram as representações contra Keite Mayara.
“Isso indica que houve algum tipo de acordo. Como o crime de estelionato depende de representação da vítima, esses casos deixam de seguir adiante. Até agora, tivemos três novas denúncias e três desistências, mantendo o mesmo número inicial de representações.”

Ventura destacou que o estelionato só se configura se houver comprovação de que a vítima foi induzida ao erro, sofrendo prejuízo.
“Cada caso está sendo analisado individualmente. Havendo indícios desse tipo penal, a investigada será indiciada. Não havendo, o inquérito não seguirá nesse sentido.”

O delegado afirmou ainda que, até o momento, não há comprovação formal da existência de uma pirâmide financeira.
“Oficialmente, essa pirâmide não existe. Agora, buscamos entender de onde surgiu essa informação. São diligências documentais e análises de dados que, ao final, devem esclarecer o que realmente ocorreu”, concluiu.

Comentários

Continue lendo