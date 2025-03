Prefeitura de Rio Branco se antecipa e prepara estrutura de acolhimento para famílias em risco de alagamento

Em homenagem às mulheres, da cidade e da zona rural, indígenas, servidoras públicas, empresárias ou autônoma, a prefeitura de Brasiléia abriu oficialmente a programação do mês de março dedicado à todas as mulheres com a exibição de um vídeo oficial divulgado neste 08 de março dia internacional da mulher.

No vídeo com o tema da música “Calaram a Nossa Voz”, da cantora Mariana Nolasco, as servidores de todas as secretarias municipais e de organismo para as mulheres entoram cada letra da canção até a mensagem final. “Devemos lutar juntas para que nenhuma de nós seja calada não estamos sozinhas, essa luta é diária, é de todas nós, é de toda a nossa gente”. O Prefeito Carlinhos do Pelado encerrou o vídeo com todas as falas meninas juntas. ” Afinal todos nós fomos carregados no ventre de uma mulher. Feliz dia da Mulher! “.

O Gestor brasileense distribuiu também para as funcionárias municipais e das demais órgãos no município, do Governo do Estado, TJAC, MPAC, Defensoria Pública e Agência Bancária, um buquê de flor natural com o tema “Amor e Flor” em homenagem a todas elas mulheres que servem a nossa população.

“Para nós é uma oportunidade, na condição de servidor, filho, tio, neto, marido, pai avô e agora gestor participar desse vídeo homenageando todas as nossas servidoras da Prefeitura de Brasileia que são a maioria na nossa gestão e a todas mulheres do nosso município que merecem o nosso respeito e carinho, sobretudo dignidade, igualdade, oportunidade e liberdade”, afirmou o Prefeito.

Dia Internacional da Mulher é comemorado todo 8 de março desde 1975. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas, em homenagem às mulheres russas que saíram às ruas de São Petersburgo para pedir por pão, melhores condições de vida e pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, em 1917. A data lembra que a busca de igualdade de direitos e oportunidades pelas mulheres segue até os dias atuais.

Veja a Programação dedicada às Mulheres:

01 de Março: Início da mobilização para as atividades dedicadas às Mulheres.

06 de Março • Roda de conversa no Programa “A Hora de Brasileia” Especial Mulher na Rádio Ecoacre 99.5 FM com Fernando Oliveira e as gestoras de politicas públicas para as mulheres (SEMCAS, SEBRAE, SEMULHER, OPM,) SEMCAS, SEBRAE, SEMULHER, OPM.

07 de Março: Atividades setoriais em homenagem as servidoras: Gabinete ,Secretárias e demais parceiros.

08 de Março: Dia Internacional da Mulher Abertura da Programação Oficial com Prefeito e servidoras em homenagem virtual com mensagem nas redes sociais da Prefeitura de Brasileia e as Mulheres no Podcast.

14 de Março: Caminhada; praça do Areial. As 7h

20 de Março: Feira empreendedora Praça Hugo Polli as 16H SEMCAS, SEBRAE, SEMULHER, OPM e demais parceiros.

25 de Março: Bazar solidário; Centro do Idoso as 16h.

27 de Março: Podcast ‘Delas para Elas” no SENAC as 18:30h

