Prefeitura de Rio Branco reinaugura e credencia Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas
Antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome, a criança já começa a desenhar o mundo ao seu redor — e é na educação infantil que esses primeiros traços ganham cor, sentido e direção. É nesse ambiente que surgem as descobertas que moldam o raciocínio, a convivência social e o despertar para o conhecimento. Por isso, garantir escolas estruturadas, seguras e reconhecidas oficialmente não é apenas cumprir uma exigência legal: é assegurar que cada menino e menina tenha acesso a um início de trajetória escolar sólido, acolhedor e de qualidade. A certificação de unidades de ensino, aliado a espaços preparados e pedagogicamente pensados, reforça o compromisso do poder público com o futuro das novas gerações e com uma educação que respeita, inclui e transforma.
Entendendo isso, a Prefeitura de Rio Branco reinaugurou e credenciou, na manhã desta terça-feira (18), a Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas. O prefeito Tião Bocalom participou da solenidade ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alyson Bestene.
Localizada na Estrada do São Francisco, a unidade municipal passou por reforma completa, ampliação e processo de credenciamento. A escola atende cerca de 387 crianças de quatro e cinco anos, faixa correspondente à primeira etapa do Ensino Fundamental.
O prefeito Tião Bocalom, que também é professor e entende o valor do ensino, destacou que o compromisso da gestão é garantir escolas adequadas, modernas e seguras para fortalecer a educação no município.
“É mais uma escola que a gente credencia junto ao conselho. Como professor que sou, fico muito feliz de ver nosso trabalho melhorando cada dia mais e preparando nossas crianças para o futuro. Queremos que elas cresçam como empreendedoras. Para isso temos o Hortas e Fazendinhas, Educação Financeira e o programa MenteInovadora, que tem dado grande suporte no desenvolvimento do raciocínio lógico”, afirmou o gestor municipal.
O credenciamento da escola representa mais do que uma formalidade, confirma que a unidade atende a todos os padrões exigidos, inclusive acessibilidade, com rampas, mobiliário adequado e ambientes seguros e inclusivos.
Segundo o secretário Alyson Bestene, a adaptação faz parte da política de valorização e cuidado com as crianças adotada pela gestão municipal.
“O prefeito Tião Bocalom pediu que tivéssemos toda essa atenção pensando na qualidade da educação e no cuidado com as crianças. Quando você adapta uma escola com toda a segurança e todas as condições necessárias, está garantindo qualidade na educação e segurança para alunos, famílias e para toda equipe escolar”, destacou o titular da pasta.
A diretora da escola, Maria Adjane da Silva Pereira, reforçou que as melhorias terão impacto direto na rotina da comunidade escolar. “A escola passou por reforma de adequação e ampliação e agora está dentro das normas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros. Temos rampas de acesso, sinalização, banheiros acessíveis e um parquinho revitalizado. Também ganhamos uma horta do projeto Hortas e Fazendinhas, onde as crianças aprendem sobre cultivo de legumes e verduras”, explicou.
A Escola Luiza Carneiro Dantas é a terceira unidade adaptada conforme as normas do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A Prefeitura investiu R$ 550 mil, com recursos próprios, para garantir mais segurança, inclusão e qualidade no processo de ensino-aprendizagem.
Operação integrada da PM, PC e Sejusp resulta em prisões, armas e drogas apreendidas na “Favelinha”, em Epitaciolândia
Ação com PM, Polícia Civil e Sejusp cumpriu mandados após denúncias de tiros; rádio comunicador usado por facção para monitorar polícia foi apreendido
Na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, as forças de segurança de Epitaciolândia realizaram uma ação integrada no bairro conhecido como Favelinha. A operação, que envolveu policiais militares, civis e equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e a repressão ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas.
A ação foi desencadeada após denúncias e informações sobre disparos de arma de fogo ocorridos na comunidade nos últimos dias. Em resposta imediata, as equipes montaram uma força-tarefa que resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com organizações criminosas atuantes na região.
Durante a operação foram apreendidas três armas de fogo, além de porções de entorpecentes e um rádio comunicador, equipamento utilizado pelos faccionados para monitorar a chegada da polícia ao bairro. As apreensões reforçam a dinâmica criminosa local e a tentativa das facções de se organizarem para dificultar o trabalho policial.
O comandante em exercício do Batalhão de Epitaciolândia, Capitão Nogueira, destacou a importância da participação da comunidade no enfrentamento ao crime.
Segundo ele, a cooperação dos moradores tem sido fundamental para o sucesso das ações policiais:
— “A colaboração dos cidadãos de bem, com informações, é essencial para o combate ao crime. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (68) 99943-9112, e garantimos que a identidade do denunciante será mantida em total sigilo”, reforçou o comandante.
A operação segue como parte das estratégias de segurança pública para conter a atuação de facções no município e garantir mais tranquilidade aos moradores de Epitaciolândia. A Polícia Militar e a Polícia Civil afirmam que novas ações devem ocorrer nos próximos dias, mantendo o trabalho contínuo de prevenção e repressão ao crime organizado.
Caminhoneiro é baleado na cabeça após cair em emboscada ao tentar localizar bicicleta roubada em Rio Branco
Smayle Abreu, de 39 anos, foi atingido por criminosos em uma motocicleta no bairro Santo Inês; vítima está em estado gravíssimo e Polícia Civil investiga o ataque.
O caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, foi vítima de uma emboscada e acabou baleado na cabeça na tarde desta terça-feira (18), na Rua Buriti, no bairro Santo Inês, Segundo Distrito de Rio Branco. O disparo ocorreu enquanto ele tentava localizar uma bicicleta motorizada que havia sido roubada no dia anterior.
De acordo com a esposa da vítima, Smayle havia anunciado a venda da bicicleta nas redes sociais. Durante a negociação, marcada nas proximidades da Arena da Floresta, no bairro Areal, o suposto comprador — que aparentava ser menor de idade — pediu para testar o veículo e fugiu com ele, impedindo qualquer tentativa de acompanhamento.
Após o roubo, o caminhoneiro voltou às redes sociais, divulgou fotos da bicicleta e pediu ajuda para encontrá-la. Nesta terça-feira, recebeu a imagem do que seria o endereço do autor do crime e decidiu ir ao local em um veículo modelo Gol branco, com a intenção de acionar a Polícia Militar caso confirmasse a presença da moto.
Ao chegar à Rua Buriti, Smayle foi seguido por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa se aproximou do carro em movimento e efetuou um disparo que atingiu a nuca da vítima. O projétil atravessou a cabeça e ficou alojado na região da bochecha.
Moradores ouviram o barulho do tiro e acionaram o Samu e a Polícia Militar. Smayle recebeu atendimento inicial de uma ambulância de suporte básico e, posteriormente, foi entubado por uma equipe de suporte avançado, sendo encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Guarnições do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade ao trabalho para identificar e prender os envolvidos no ataque.
Corpo de homem é encontrado amarrado em grota após sessão de ‘disciplina’ aplicada por facção em Brasiléia
Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, estava desaparecido havia quase dois dias; investigação aponta que ele morreu após espancamento determinado por tribunal do crime.
O corpo de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, foi encontrado na manhã chuvosa desta terça-feira (18) em uma grota no Bairro Nazaré, em Brasiléia. Ele estava desaparecido havia cerca de 48 horas, segundo familiares, que haviam divulgado mensagens em grupos de internet em busca de informações sobre seu paradeiro.
Paulo foi visto pela última vez na companhia de conhecidos em um bar na Avenida Manoel Marinho Montes, região alta do município. Populares acionaram as polícias Militar e Civil após localizar um corpo próximo a um açude. No local, os agentes confirmaram tratar-se de um homem com as mãos amarradas para trás e os tornozelos presos, além de apresentar o rosto muito machucado, porém sem perfurações por arma branca ou marcas de disparos.
As equipes iniciaram diligências imediatamente e identificaram três suspeitos, entre eles um adolescente, apontados como responsáveis pela morte. Segundo a investigação inicial, Paulo teria sido “condenado” pelo chamado tribunal do crime de uma facção, acusado de se apropriar de uma bicicleta depois de ter a sua roubada nas proximidades do bar.
A sessão de “disciplina” teria ocorrido no domingo (16) e, conforme apurado, seria inicialmente um espancamento. Entretanto, a vítima não resistiu às agressões. Após perceberem a morte, os envolvidos teriam colocado o corpo em uma geladeira antes de transportá-lo para uma área de mata, onde foi abandonado.
Os três detidos foram levados à delegacia e estão à disposição da Justiça. Outros suspeitos que teriam participado do espancamento seguem sendo procurados. O caso é investigado como homicídio.
O corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Raimundo Chaar e deve ser transferido para o IML de Rio Branco para os exames periciais.
