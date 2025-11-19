Prefeitura de Rio Branco reinaugura e credencia Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas

Antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome, a criança já começa a desenhar o mundo ao seu redor — e é na educação infantil que esses primeiros traços ganham cor, sentido e direção. É nesse ambiente que surgem as descobertas que moldam o raciocínio, a convivência social e o despertar para o conhecimento. Por isso, garantir escolas estruturadas, seguras e reconhecidas oficialmente não é apenas cumprir uma exigência legal: é assegurar que cada menino e menina tenha acesso a um início de trajetória escolar sólido, acolhedor e de qualidade. A certificação de unidades de ensino, aliado a espaços preparados e pedagogica­mente pensados, reforça o compromisso do poder público com o futuro das novas gerações e com uma educação que respeita, inclui e transforma.

Entendendo isso, a Prefeitura de Rio Branco reinaugurou e credenciou, na manhã desta terça-feira (18), a Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas. O prefeito Tião Bocalom participou da solenidade ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alyson Bestene.

Localizada na Estrada do São Francisco, a unidade municipal passou por reforma completa, ampliação e processo de credenciamento. A escola atende cerca de 387 crianças de quatro e cinco anos, faixa correspondente à primeira etapa do Ensino Fundamental.

O prefeito Tião Bocalom, que também é professor e entende o valor do ensino, destacou que o compromisso da gestão é garantir escolas adequadas, modernas e seguras para fortalecer a educação no município.

“É mais uma escola que a gente credencia junto ao conselho. Como professor que sou, fico muito feliz de ver nosso trabalho melhorando cada dia mais e preparando nossas crianças para o futuro. Queremos que elas cresçam como empreendedoras. Para isso temos o Hortas e Fazendinhas, Educação Financeira e o programa MenteInovadora, que tem dado grande suporte no desenvolvimento do raciocínio lógico”, afirmou o gestor municipal.

O credenciamento da escola representa mais do que uma formalidade, confirma que a unidade atende a todos os padrões exigidos, inclusive acessibilidade, com rampas, mobiliário adequado e ambientes seguros e inclusivos.

Segundo o secretário Alyson Bestene, a adaptação faz parte da política de valorização e cuidado com as crianças adotada pela gestão municipal.

“O prefeito Tião Bocalom pediu que tivéssemos toda essa atenção pensando na qualidade da educação e no cuidado com as crianças. Quando você adapta uma escola com toda a segurança e todas as condições necessárias, está garantindo qualidade na educação e segurança para alunos, famílias e para toda equipe escolar”, destacou o titular da pasta.

A diretora da escola, Maria Adjane da Silva Pereira, reforçou que as melhorias terão impacto direto na rotina da comunidade escolar. “A escola passou por reforma de adequação e ampliação e agora está dentro das normas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros. Temos rampas de acesso, sinalização, banheiros acessíveis e um parquinho revitalizado. Também ganhamos uma horta do projeto Hortas e Fazendinhas, onde as crianças aprendem sobre cultivo de legumes e verduras”, explicou.

A Escola Luiza Carneiro Dantas é a terceira unidade adaptada conforme as normas do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A Prefeitura investiu R$ 550 mil, com recursos próprios, para garantir mais segurança, inclusão e qualidade no processo de ensino-aprendizagem.

