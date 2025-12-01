Acre
Prefeitura de Rio Branco registra mais de 3,7 mil doses aplicadas no Dia D de Vacinação contra a Influenza
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (29), o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A mobilização, que contou com 12 horas ininterruptas de atendimento, foi considerada um sucesso tanto pela equipe organizadora, quanto pela população que buscou os postos ao longo do dia.
Com uma estrutura ampla e estratégica, a Saúde disponibilizou 25 pontos de vacinação em diferentes regiões da cidade, garantindo facilidade de acesso e maior comodidade aos moradores. Entre os locais estavam quatro unidades de saúde, 13 postos montados nos supermercados AraSuper, quatro nos supermercados Mercale, além de pontos nos supermercados Assaí e Atacadão, e nos espaços Via Verde Shopping e Havan.
Ao todo 3.794 doses de vacinas foram aplicadas, sendo 3.031 destinadas exclusivamente à Influenza, o equivalente a 80% do total. As demais doses (20%) foram de outros imunizantes do calendário, como Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, entre outras.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, avaliou a ação de forma bastante positiva e destacou que iniciativas como essa têm reforçado o compromisso do município com a ampliação da cobertura vacinal.
“Levar a vacinação para perto das pessoas faz diferença. Quando facilitamos o acesso, a adesão aumenta e conseguimos proteger mais famílias. Esse Dia D mostrou que a população responde quando encontra um serviço organizado, eficiente e presente nos espaços onde ela já está no dia a dia. Nosso compromisso é continuar ampliando essas estratégias para garantir que ninguém fique sem a oportunidade de se vacinar”, afirmou o secretário.
A campanha segue nas unidades básicas de saúde durante a semana. A Prefeitura reforça a importância de que todos mantenham o calendário vacinal atualizado, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.
Comentários
Acre
Após repercussão, Gol dará ida e volta para mãe viajar com filho autista no Acre
A Gol Linhas Aéreas vai garantir a passagem para que Ângela Adélia da Silva Lima, a mãe do garoto Daniel Lima Batista, de 8 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista – TEA, retirado do avião pela tripulação nesse domingo, 30, no aeroporto de Cruzeiro do Sul (AC), possa embarcar com ele a custo zero. A viagem está marcada para o próximo domingo, 7, com destino a Rio Branco.
A empresa havia proposto inicialmente que o garoto embarcasse nesta segunda-feira, 1°, com um colaborador, mas a mãe do garoto não concordou. “Eles iam mandar uma pessoa para levar o Daniel, uma pessoa que vinha de Rio Branco, mas eu disse que não, que agora ele só vai comigo. Eles perguntaram se eu tinha disponibilidade, eu falei que eu tinha para domingo e aí eles marcaram. Remarcaram a dele para domingo e vão dar a minha ida gratuita e a volta também”.
Com relação à consulta que Daniel tinha marcada para esta segunda-feira, 1º, em Rio Branco, com neuropediatra Cholen Werklaenhg Rodrigues, o pai de Daniel está tentando remarcar.
“O pai dele foi lá e eles ficaram de ver quando a gente conseguisse resolver aqui, procurar eles para remarcar a consulta. Aí eu vou falar com o pai dele agora para tentar remarcar”, contou Ângela.
A Gol retirou o garoto da aeronave alegando que ele não queria colocar o cinto de segurança e nem baixar o volume do som. Segundo a mãe do garoto, a versão da empresa foi negada por pessoas conhecidas dela que estavam dentro do avião. Daniel, segundo ela, é obediente. Ângela chamou a Polícia Militar ao aeroporto, quando Daniel foi retirado da aeronave sem que ela fosse chamada a bordo, mesmo estando no aeroporto de Cruzeiro do Sul.
Comentários
Acre
André Hassem aparece em 5º na lista dos 12 secretários de Gladson que mais se destacaram em 2025; Veja
O site ContilNet preparou uma lista com 12 gestores que, na opinião do site, desempenharam de forma importante suas funções, ganhando repercussão por seus trabalhos.
Por Matheus Mello
Figuras importantes se destacaram ao longo de 2025 na gestão do governador Gladson Cameli. Alguns de seus secretários obtiveram grandes conquistas e ganharam ainda mais notoriedade.
A lista com 12 gestores que, na opinião do site, desempenharam de forma importante suas funções, ganhando repercussão por seus trabalhos.
Veja a lista:
Sula Ximenes
Natural de Feijó, Sula Ximenes encabeça a lista de gestores notáveis. Sendo a primeira mulher a presidir o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em mais de 40 anos de história, ela conduziu a entrega de obras importantes no Estado, como a ponte da Sibéria, em Xapuri; a rodovia AC-445, que liga Bujari a Porto Acre; e a estrada da Variante, também nas terras de Chico Mendes.
Além disso, Sula entregou outras obras não menos importantes, do Alto Acre ao Juruá, que estão em andamento, e continua conduzindo projetos em execução.
Aberson Carvalho
O secretário de Educação, Aberson Carvalho, merece destaque na lista, já que tem desenvolvido um excelente trabalho à frente da pasta. Ele organizou e colocou para acontecer o maior concurso da história do Acre, com mais de 3 mil vagas. Os frutos começaram a ser colhidos na próxima semana, quando a primeira leva de aprovados será convocada.
Aberson fortaleceu ainda mais, em 2025, um dos maiores projetos da Educação Estadual: o Prato Extra, programa do governo que oferece uma segunda refeição diária para alunos da rede pública, tanto durante o ano letivo quanto nas férias escolares.
Nayara Lessa
A jornalista e secretária de Comunicação, Nayara Lessa, é, sem dúvidas, uma das pessoas de maior confiança do governador Gladson Cameli. Ela executou, de forma brilhante, o projeto de aproximar ainda mais o governo das pessoas e das comunidades mais distantes, dando mais estrutura para as rádios dos municípios e para todo o sistema público de comunicação.
Não menos importante: Nayara é criadora do primeiro prêmio de comunicação do governo.
Pedro Pascoal
Um dos braços direitos do governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, também foi destaque em 2025 ao fortalecer o corpo de servidores da Sesacre, convocando mais de 200 profissionais aprovados no último concurso do Estado.
O secretário também garantiu, por meio da Fundhacre, que o Acre batesse recorde no número de transplantes, consolidando o Estado como referência na Região Norte.
André Hassem
O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, também ganhou destaque em 2025. Além de conduzir com maestria as discussões sobre licenciamentos ambientais — num momento em que o tema tem gerado muita polêmica em todo o Brasil —, o gestor conseguiu um feito histórico: entregar ao órgão sua primeira sede própria, sendo também o maior prédio público da área ambiental na Região Norte.
André consegue dialogar sobre meio ambiente de forma respeitosa e longe da polarização.
Ricardo Brandão
Mente brilhante, capacidade técnica e forte poder de articulação: esses são os elogios atribuídos — dentro e fora do governo — ao secretário do Planejamento e Gestão (Seplan), Ricardo Brandão.
Por dentro das contas públicas e expert em orçamento, Brandão se destacou em 2025 ao conseguir tirar todas as dúvidas da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e dos cidadãos sobre a situação previdenciária do Estado. Além disso, conseguiu dialogar com sindicatos e categorias sobre PCCRs e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Luiz Tchê
O secretário de Agricultura do Acre (Seagri), José Luiz Tchê, mostrou que é possível aproximar o governo e as políticas públicas da agricultura familiar e do agronegócio. Por onde anda — nos ramais mais distantes — é bem avaliado porque atende do pequeno ao grande produtor, com a mesma disponibilidade.
O sucesso das exportações de grãos em 2025 e a alta no plantio de café também passam por sua atuação.
Amarísio Freitas
Tímido e longe dos holofotes, Amarísio sabe trabalhar muito bem nos bastidores e, por isso, merece destaque.
O secretário de Fazenda do Acre tem conduzido com maestria as previsões sobre as contas do Estado, garantindo publicamente, inclusive, que não há risco de atraso de salário. Sua sensibilidade e capacidade técnica já o levaram a ocupar, inclusive, cargo na diretoria do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).
Taynara Martins
A policial militar Taynara Martins mostrou que tem muita capacidade de gestão. À frente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), ela tem gerenciado com muito primor um dos programas mais importantes da pasta e do Governo do Acre: o CNH Social. A proposta oferece carteiras de habilitação gratuitas a milhares de acreanos.
Além disso, Taynara veio para mostrar que o Detran não é apenas um órgão que aplica penalidades, mas uma entidade que orienta, promove campanhas de conscientização e trabalha em parceria com outras instituições.
Calixto
Auditor fiscal aposentado, o atual secretário de Governo (Segov), Luiz Calixto, está fazendo muito bem o dever de casa, mesmo comandando uma das pastas mais desafiadoras do governo.
Conduzindo todas as articulações políticas, Calixto tem ajudado a vice-governadora Mailza Assis na sua caminhada rumo à pré-candidatura ao Governo em 2026 e consegue, inclusive, gerenciar algumas crises inevitáveis em qualquer gestão.
Francisca Arara
Chamada carinhosamente pelo governador Gladson Cameli de “Chiquinha Arara”, a secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, tem aproximado o governo das populações indígenas do Acre.
Atuando fortemente na captação de recursos para melhorar cada vez mais a vida dos indígenas, Francisca Arara foi destaque na COP30, levando iniciativas capitaneadas por sua gestão e mostrando que é possível trabalhar com bioeconomia para desenvolver o Estado.
Mardhia El Shawwa
A secretária da Mulher, Márdhia El Shawwa, tem feito um trabalho intenso e notável na pasta que atua, principalmente, no enfrentamento à violência contra mulheres.
Sensível às identidades diversas dentro das discussões sobre gênero, ela conseguiu um feito, junto com sua equipe: a diminuição de 20% nos casos de feminicídio entre 2023 e 2024, em todo o Acre. O governador Gladson Cameli comemorou os dados positivos.
Comentários
Acre
Assis Brasil avança com dois grandes projetos: Portal da Cidade e Reforma do Mercado Municipal
A manhã desta segunda-feira(01) foi marcada por importantes tratativas no gabinete do prefeito Jerry Correia, em Assis Brasil. Ao lado do secretário de Planejamento, Quedinei Correia, e do técnico de convênios Carlito, o prefeito analisou dois projetos estruturantes que já contam com recursos garantidos e que, em breve, seguirão para processo licitatório e início das obras.
O primeiro projeto é a construção do Portal de Entrada da Cidade, obra que reforça a identidade cultural e turística de Assis Brasil. O projeto está concluído e possui R$ 1.912.000,00 assegurados pelo senador Alan Rick. Segundo o prefeito Jerry Correia, o portal representará “um marco de valorização da cidade, fortalecendo o turismo e dando as boas-vindas com a grandeza que nosso município merece”.
O segundo projeto em análise é a reforma, ampliação e modernização do Mercado Municipal, espaço onde ocorre a tradicional feira dos produtores rurais. Com R$ 955.000,00 destinados pela ex-deputada Vanda Milani, a proposta encontra-se em fase de análise nos ministérios responsáveis. A expectativa é que o novo mercado ofereça mais conforto, higiene e estrutura adequada tanto para os produtores quanto para a população que frequenta o local.
Para o secretário de Planejamento, Quedinei Correia, os projetos representam avanços importantes para o município. “São obras aguardadas pela comunidade e que trazem desenvolvimento, renda e melhores condições de trabalho para nossos produtores”, destacou.
O prefeito Jerry Correia reforçou o compromisso da gestão com o progresso de Assis Brasil. “Estamos trabalhando diariamente para transformar projetos em realidade. Com esses investimentos, damos passos importantes para melhorar a vida das pessoas e preparar nossa cidade para o futuro.”
A Prefeitura seguirá acompanhando os trâmites técnicos e legais para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível.
O prefeito Jerry Correia reforçou o compromisso da gestão com o progresso de Assis Brasil. “Estamos trabalhando diariamente para transformar projetos em realidade. Com esses investimentos, damos passos importantes para melhorar a vida das pessoas e preparar nossa cidade para o futuro.”
A Prefeitura seguirá acompanhando os trâmites técnicos e legais para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível.
Você precisa fazer login para comentar.