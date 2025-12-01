Prefeitura de Rio Branco registra mais de 3,7 mil doses aplicadas no Dia D de Vacinação contra a Influenza

Figuras importantes se destacaram ao longo de 2025 na gestão do governador Gladson Cameli. Alguns de seus secretários obtiveram grandes conquistas e ganharam ainda mais notoriedade.

A lista com 12 gestores que, na opinião do site, desempenharam de forma importante suas funções, ganhando repercussão por seus trabalhos. Veja a lista: Sula Ximenes Natural de Feijó, Sula Ximenes encabeça a lista de gestores notáveis. Sendo a primeira mulher a presidir o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em mais de 40 anos de história, ela conduziu a entrega de obras importantes no Estado, como a ponte da Sibéria, em Xapuri; a rodovia AC-445, que liga Bujari a Porto Acre; e a estrada da Variante, também nas terras de Chico Mendes. Além disso, Sula entregou outras obras não menos importantes, do Alto Acre ao Juruá, que estão em andamento, e continua conduzindo projetos em execução. Aberson Carvalho O secretário de Educação, Aberson Carvalho, merece destaque na lista, já que tem desenvolvido um excelente trabalho à frente da pasta. Ele organizou e colocou para acontecer o maior concurso da história do Acre, com mais de 3 mil vagas. Os frutos começaram a ser colhidos na próxima semana, quando a primeira leva de aprovados será convocada. Aberson fortaleceu ainda mais, em 2025, um dos maiores projetos da Educação Estadual: o Prato Extra, programa do governo que oferece uma segunda refeição diária para alunos da rede pública, tanto durante o ano letivo quanto nas férias escolares. Nayara Lessa A jornalista e secretária de Comunicação, Nayara Lessa, é, sem dúvidas, uma das pessoas de maior confiança do governador Gladson Cameli. Ela executou, de forma brilhante, o projeto de aproximar ainda mais o governo das pessoas e das comunidades mais distantes, dando mais estrutura para as rádios dos municípios e para todo o sistema público de comunicação. Não menos importante: Nayara é criadora do primeiro prêmio de comunicação do governo. Pedro Pascoal Um dos braços direitos do governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, também foi destaque em 2025 ao fortalecer o corpo de servidores da Sesacre, convocando mais de 200 profissionais aprovados no último concurso do Estado. O secretário também garantiu, por meio da Fundhacre, que o Acre batesse recorde no número de transplantes, consolidando o Estado como referência na Região Norte. André Hassem

O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, também ganhou destaque em 2025. Além de conduzir com maestria as discussões sobre licenciamentos ambientais — num momento em que o tema tem gerado muita polêmica em todo o Brasil —, o gestor conseguiu um feito histórico: entregar ao órgão sua primeira sede própria, sendo também o maior prédio público da área ambiental na Região Norte.

André consegue dialogar sobre meio ambiente de forma respeitosa e longe da polarização.

Ricardo Brandão

Mente brilhante, capacidade técnica e forte poder de articulação: esses são os elogios atribuídos — dentro e fora do governo — ao secretário do Planejamento e Gestão (Seplan), Ricardo Brandão.

Por dentro das contas públicas e expert em orçamento, Brandão se destacou em 2025 ao conseguir tirar todas as dúvidas da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e dos cidadãos sobre a situação previdenciária do Estado. Além disso, conseguiu dialogar com sindicatos e categorias sobre PCCRs e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Luiz Tchê

O secretário de Agricultura do Acre (Seagri), José Luiz Tchê, mostrou que é possível aproximar o governo e as políticas públicas da agricultura familiar e do agronegócio. Por onde anda — nos ramais mais distantes — é bem avaliado porque atende do pequeno ao grande produtor, com a mesma disponibilidade.

O sucesso das exportações de grãos em 2025 e a alta no plantio de café também passam por sua atuação.

Amarísio Freitas

Tímido e longe dos holofotes, Amarísio sabe trabalhar muito bem nos bastidores e, por isso, merece destaque.

O secretário de Fazenda do Acre tem conduzido com maestria as previsões sobre as contas do Estado, garantindo publicamente, inclusive, que não há risco de atraso de salário. Sua sensibilidade e capacidade técnica já o levaram a ocupar, inclusive, cargo na diretoria do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

Taynara Martins

A policial militar Taynara Martins mostrou que tem muita capacidade de gestão. À frente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), ela tem gerenciado com muito primor um dos programas mais importantes da pasta e do Governo do Acre: o CNH Social. A proposta oferece carteiras de habilitação gratuitas a milhares de acreanos.

Além disso, Taynara veio para mostrar que o Detran não é apenas um órgão que aplica penalidades, mas uma entidade que orienta, promove campanhas de conscientização e trabalha em parceria com outras instituições.

Calixto

Auditor fiscal aposentado, o atual secretário de Governo (Segov), Luiz Calixto, está fazendo muito bem o dever de casa, mesmo comandando uma das pastas mais desafiadoras do governo.

Conduzindo todas as articulações políticas, Calixto tem ajudado a vice-governadora Mailza Assis na sua caminhada rumo à pré-candidatura ao Governo em 2026 e consegue, inclusive, gerenciar algumas crises inevitáveis em qualquer gestão.

Francisca Arara

Chamada carinhosamente pelo governador Gladson Cameli de “Chiquinha Arara”, a secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, tem aproximado o governo das populações indígenas do Acre.

Atuando fortemente na captação de recursos para melhorar cada vez mais a vida dos indígenas, Francisca Arara foi destaque na COP30, levando iniciativas capitaneadas por sua gestão e mostrando que é possível trabalhar com bioeconomia para desenvolver o Estado.

Mardhia El Shawwa

A secretária da Mulher, Márdhia El Shawwa, tem feito um trabalho intenso e notável na pasta que atua, principalmente, no enfrentamento à violência contra mulheres.

Sensível às identidades diversas dentro das discussões sobre gênero, ela conseguiu um feito, junto com sua equipe: a diminuição de 20% nos casos de feminicídio entre 2023 e 2024, em todo o Acre. O governador Gladson Cameli comemorou os dados positivos.