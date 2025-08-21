Flash
Prefeitura de Rio Branco reforça compromisso com a inclusão durante Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Nesta semana, em que se celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Prefeitura de Rio Branco apresenta a história de superação de Edvaldo Silva, 43 anos, presidente do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física do Acre (Capedac), como exemplo de luta, resiliência, inspiração e também de cuidados oferecidos através da saúde para as pessoas com deficiência.
Aos 13 anos, Edvaldo sofreu um acidente que resultou em lesão medular. Foram anos de grandes desafios, adaptações e dificuldades. “No começo, eu não sabia como lidar com a situação. Foi um período de 14 anos em que permaneci dentro de casa, depressivo e totalmente dependente da família”, relembra. Três décadas depois, Edvaldo é referência no movimento social das pessoas com deficiência, atuando na defesa de direitos e na promoção da inclusão.
Assim como na trajetória de Edvaldo, os serviços públicos têm papel fundamental na garantia de dignidade e qualidade de vida. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, integra a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) do Sistema Único de Saúde (SUS), criada para ampliar o acesso e qualificar o atendimento, tendo a Atenção Básica como principal porta de entrada.
Além disso, a saúde assegura acompanhamento e atendimento por meio das Unidades Básicas de Saúde, oferecendo consultas médicas em clínica geral, odontologia e pediatria, renovação de prescrições, pontos de retirada de fraldas descartáveis e material médico-hospitalar, além da distribuição de medicamentos mediante receita médica.
A Prefeitura também mantém o programa Medicamento em Casa, que entrega remédios e materiais médicos de uso contínuo diretamente nas residências dos pacientes do SUS, beneficiando principalmente pessoas acamadas, cadeirantes, portadores de doenças crônicas e cidadãos com dificuldade de locomoção.
As ações desenvolvidas durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla reforçam a importância dos serviços voltados à inclusão e ao atendimento da população, garantindo os cuidados em saúde e suporte às pessoas com deficiência no município.
Agricultura: Prefeitura de Epitaciolândia entrega beneficiadora de arroz à comunidade Águas Bela
O Prefeito Sérgio Lopes esteve na última quarta-feira, 20, na comunidade Águas Bela, para a entrega de uma beneficiadora de arroz, em parceria com a Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes de Brasileia e Epitaciolândia (AMOPREBE).
A máquina foi adquirida por meio de emenda parlamentar do Senador da República, Márcio Bittar, e representa um avanço importante para o fortalecimento da agricultura familiar na região. Essa é mais uma das beneficiadoras entregues às associações de produtores, visando gerar melhores condições de trabalho, aumentar a produtividade e agregar valor à produção local.
Durante o ato de entrega, o prefeito destacou a relevância do investimento e agradeceu ao senador pelo apoio às comunidades rurais.
“Essas máquinas são fundamentais para garantir mais autonomia e condições dignas aos nossos produtores, que vivem do que plantam e colhem. Agradeço ao senador Márcio Bittar por olhar com carinho para a agricultura familiar e destinar recursos que realmente fazem a diferença na vida de quem mais precisa”, ressaltou Sérgio Lopes.
Com a nova beneficiadora, os moradores da comunidade Águas Bela poderão processar sua produção de arroz de forma mais ágil e eficiente, reduzindo custos e fortalecendo a renda das famílias que vivem do trabalho na Reserva Chico Mendes.
A entrega integra um conjunto de ações da Prefeitura de Epitaciolândia que buscam incentivar a produção sustentável, a valorização do homem do campo e o fortalecimento da economia rural do município.
Governo realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades reúne lideranças e debate moradia e sustentabilidade no estado
Compreendendo as particularidades de cada cidade do Acre, nos dias 20 e 21 de agosto, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), sedia a 6ª Conferência Estadual das Cidades. Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reúne representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.
Norteados pelo tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência deu continuidade ao processo iniciado nas etapas municipais, consolidando propostas e escolhendo 33 delegados que representarão o Acre na Conferência Nacional das Cidades, prevista para outubro, em Brasília.
A governadora em exercício, Mailza Assis, participou do encontro e enfatizou a importância da conferência como espaço democrático de diálogo. “As conferências servem para transformar as demandas da população em ações concretas. Nosso compromisso é colocar em prática as propostas que surgirem daqui, garantindo crescimento sustentável e valorização das pessoas. Aqui damos voz aos ribeirinhos, aos povos da floresta e aos moradores dos bairros mais distantes”, ressaltou.
O titular de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, ressaltou a força da participação popular e o impacto direto da conferência na formulação de políticas públicas. Ele disse: “Os 33 delegados eleitos terão a missão de levar as ideias e propostas do Acre para a conferência nacional. Isso mostra que quando organizamos e apresentamos dados técnicos, conquistamos avanços reais para os municípios.”
Segundo Santiago, as principais demandas levantadas pelos representantes municipais são habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Ele também destacou que, mesmo nos municípios que não realizaram conferências próprias, houve apoio técnico do Estado para garantir participação.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, apontou desafios estruturais: “Participar dessa conferência é uma oportunidade de buscar soluções junto aos governos estadual e federal”.
De Rodrigues Alves, Lucilene de Souza Amaral, representante da educação municipal, trouxe preocupações com alagamentos e moradias em áreas de risco: “Nosso município sofre com áreas alagadas durante o período chuvoso e precisamos de planejamento para que as casas sejam construídas em locais seguros. Também enfrentamos sérios problemas com esgoto e urbanização. Trazer essas pautas para a capital é essencial para mostrar nossas reais dificuldades”.
Com palestras e plenárias temáticas, os representantes discutiram questões como moradia digna, cidadania, saneamento básico, mobilidade e sustentabilidade. As propostas aprovadas serão levadas à etapa nacional, em outubro, consolidando a contribuição do Acre na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Tarauacá: Acusado foi preso pela Polícia Civil
Crime ocorreu no bairro Centro; acusado foi preso horas depois pela Polícia Civil
A cidade de Tarauacá foi abalada na manhã desta quarta-feira (20) por mais um caso de feminicídio. Erilene da Silva Costa, de 34 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo próprio companheiro, identificado como D. S. O., no beco do Altas Horas, bairro Centro.
Segundo testemunhas, as agressões começaram dentro da residência da mãe do acusado. Ferida, Erilene tentou escapar e correu pela rua pedindo ajuda, mas caiu em frente à casa de um vizinho. Ainda consciente, relatou que havia sido esfaqueada pelo companheiro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Sansão Gomes. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, o agressor fugiu atravessando o rio Tarauacá para tentar escapar da polícia. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas intensas, mas só mais tarde, durante o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil confirmou a prisão do acusado no bairro Conquista.
O caso reforça a preocupação com a escalada da violência de gênero em Tarauacá, que tem registrado novos episódios de feminicídio nos últimos meses. Erilene, natural da cidade e desempregada, deixa familiares e amigos enlutados.
O acusado foi conduzido à delegacia e será encaminhado à Justiça para responder por feminicídio, conforme prevê o artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.
