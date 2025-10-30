Conecte-se conosco

Prefeitura de Rio Branco reforça apoio ao produtor rural durante VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental

Publicado

1 hora atrás

em

Gestão municipal reafirma compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e da pecuária leiteira

A Prefeitura de Rio Branco esteve presente, na manhã desta quinta-feira (30), na abertura do VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, realizado no auditório do Sebrae/AC, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à produção de leite no município.

Durante o evento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom destacou o trabalho desenvolvido pela gestão municipal em prol dos produtores rurais e lembrou a experiência iniciada ainda em 1993, quando implantou, em Acrelândia, uma associação de pecuaristas que hoje reúne mais de 400 cooperados.

“O leite garante a renda mensal e o café possibilita o crescimento da propriedade”, destacou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Eu sempre entendi que café com leite é a saída para a agricultura familiar. O leite garante a renda mensal e o café possibilita o crescimento da propriedade. Estamos implementando em Rio Branco o mesmo projeto que deu certo em Acrelândia, com assistência técnica, abertura de ramais, fornecimento de calcário, apoio na colheita e incentivo à mecanização”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, ressaltou que o objetivo da gestão é assegurar que o homem do campo permaneça produzindo, com condições adequadas e suporte técnico.

“Estamos avançando na melhoria genética do rebanho, nas inseminações e no manejo de pastagens”, disse Eracides. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Hoje já temos 52 produtores cadastrados na bacia leiteira. Com o apoio da prefeitura, estamos avançando na melhoria genética do rebanho, nas inseminações e no manejo de pastagens. A produção de leite garante boa renda, mesmo em pequenas áreas, e mantém o produtor no campo”, destacou.

A produtora rural Maria Ducarmo Oliveira é um dos exemplos dos resultados do programa de incentivo. Ela comemora os avanços obtidos com o apoio do município.

“Graças a Deus, temos recebido muito apoio. Conseguimos calcário, melhoramos o solo e agora vamos iniciar o plantio do café. Também fizemos inseminação das vacas, tudo com o acompanhamento técnico da prefeitura. O produtor rural precisa desse incentivo para crescer”, contou.

“O produtor rural precisa desse incentivo para crescer”, contou Maria. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O médico veterinário e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Francisco Lopes Dantas, elogiou a parceria entre a Prefeitura e a universidade, destacando os benefícios do aprimoramento genético.

“É essencial lembrar que genética e nutrição devem caminhar juntas para gerar bons resultados”, explicou Francisco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“A atividade leiteira é uma das mais rentáveis para o pequeno produtor. A parceria entre a Prefeitura e a Ufac tem garantido assistência técnica e inseminação artificial, o primeiro passo para o melhoramento genético, mas é essencial lembrar que genética e nutrição devem caminhar juntas para gerar bons resultados”, explicou.

O Congresso, que reuniu acadêmicos, veterinários e especialistas do Acre, Peru e Bolívia, contou ainda com o apoio do Sebrae, Embrapa e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac).

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO

Publicado

40 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Início da sessão de disputa de preço: 07 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local).

Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-

Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.

3. RETIRADA DO EDITAL

O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail: [email protected].

4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected]BRAE.com.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.

Rio Branco/AC, 30 de outubro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

21 horas atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

                 CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2025

CREDENCIAMENTO

OBJETO: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões nas modalidades presencial, online/virtual ou presencial e online/virtual simultaneamente, mediante demanda, destinados ao desfazimento de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Brasiléia/Acre.

Recebimento a partir de: 30 de Outubro de 2025.

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e retirada, no período de 30 de outubro de 2025 ao dia 01 de dezembro de 2025, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasiléia/AC, ou através do e-mail [email protected] e endereço eletrônico http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.

Brasileia/AC, 29 de outubro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

Trio armado assalta supermercado em Rio Branco e leva R$ 4 mil; dois suspeitos são presos

Publicado

1 dia atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa no bairro Ivete Vargas

Três criminosos armados invadiram o supermercado Mercale, localizado na Rua Leblon, bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (28), e roubaram cerca de R$ 4 mil em dinheiro, além de celulares de funcionários e clientes.

Segundo informações da Polícia Militar, o trio entrou no local por volta das 21h, fingindo ser clientes. Minutos depois, anunciaram o assalto, renderam as pessoas presentes e levaram o dinheiro dos caixas e dois celulares. A ação durou cerca de três minutos, e os criminosos fugiram em um veículo de aplicativo modelo Hyundai HB20 branco.

As câmeras de segurança registraram toda a ação. Durante as diligências, a polícia recebeu uma denúncia anônima que levou à identificação de outros dois suspeitos que teriam planejado o crime: Valéria de Jesus da Silva Ribeiro, de 23 anos, e José Wellyngton Carneiro Ponciano, de 24 anos. José seria o responsável por fornecer as armas utilizadas no assalto.

As equipes localizaram uma mochila com roupas usadas no crime e uma capa de celular roxa, reconhecida por uma das vítimas, em um terreno baldio no bairro Castelo Branco. Em seguida, os policiais encontraram e prenderam Valéria e José em um beco na Travessa Érico Veríssimo, no bairro Preventório.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). José chegou a ironizar os policiais, afirmando que seria libertado após a audiência de custódia. As imagens do circuito interno e demais provas foram entregues à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar os demais envolvidos.

