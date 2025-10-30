Prefeitura de Rio Branco reforça apoio ao produtor rural durante VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental

A Prefeitura de Rio Branco esteve presente, na manhã desta quinta-feira (30), na abertura do VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, realizado no auditório do Sebrae/AC, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à produção de leite no município.

Durante o evento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom destacou o trabalho desenvolvido pela gestão municipal em prol dos produtores rurais e lembrou a experiência iniciada ainda em 1993, quando implantou, em Acrelândia, uma associação de pecuaristas que hoje reúne mais de 400 cooperados.

“Eu sempre entendi que café com leite é a saída para a agricultura familiar. O leite garante a renda mensal e o café possibilita o crescimento da propriedade. Estamos implementando em Rio Branco o mesmo projeto que deu certo em Acrelândia, com assistência técnica, abertura de ramais, fornecimento de calcário, apoio na colheita e incentivo à mecanização”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, ressaltou que o objetivo da gestão é assegurar que o homem do campo permaneça produzindo, com condições adequadas e suporte técnico.

“Hoje já temos 52 produtores cadastrados na bacia leiteira. Com o apoio da prefeitura, estamos avançando na melhoria genética do rebanho, nas inseminações e no manejo de pastagens. A produção de leite garante boa renda, mesmo em pequenas áreas, e mantém o produtor no campo”, destacou.

A produtora rural Maria Ducarmo Oliveira é um dos exemplos dos resultados do programa de incentivo. Ela comemora os avanços obtidos com o apoio do município.

“Graças a Deus, temos recebido muito apoio. Conseguimos calcário, melhoramos o solo e agora vamos iniciar o plantio do café. Também fizemos inseminação das vacas, tudo com o acompanhamento técnico da prefeitura. O produtor rural precisa desse incentivo para crescer”, contou.

O médico veterinário e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Francisco Lopes Dantas, elogiou a parceria entre a Prefeitura e a universidade, destacando os benefícios do aprimoramento genético.

“A atividade leiteira é uma das mais rentáveis para o pequeno produtor. A parceria entre a Prefeitura e a Ufac tem garantido assistência técnica e inseminação artificial, o primeiro passo para o melhoramento genético, mas é essencial lembrar que genética e nutrição devem caminhar juntas para gerar bons resultados”, explicou.

O Congresso, que reuniu acadêmicos, veterinários e especialistas do Acre, Peru e Bolívia, contou ainda com o apoio do Sebrae, Embrapa e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac).