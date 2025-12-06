Acre
Prefeitura de Rio Branco reforça a rede municipal de saúde com a posse de novos servidores
Governador cumpre agenda em Xapuri, visita Ponte da Sibéria e reforça compromisso com obras estruturantes
Em agenda cumprida na cidade de Xapuri, o governador Gladson Camelí fez questão de visitar a Ponte da Sibéria, inaugurada no dia 23 de novembro, considerada uma das obras mais importantes para a região. O gestor ressaltou que a estrutura simboliza não apenas a integração entre comunidades, mas também o cumprimento de um compromisso histórico com a população.
No início de setembro, o governador inaugurou a rodovia AC-380, conhecida como Estrada da Variante. Juntas, as duas obras estruturantes consolidam a marca da atual gestão na região do Alto Acre, especialmente no município de Xapuri.
“A Ponte da Sibéria não beneficia apenas Xapuri e o bairro da Sibéria. Ela garante o direito de ir e vir, integra o Alto Acre e abre caminho para grandes conquistas, como a ligação futura até Sena Madureira pelo corredor da rodovia interoceânica”, afirmou.
Durante entrevista à Rádio Aldeia na cidade, Camelí destacou outras ações realizadas no município, como a inauguração da nova sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), reforma da Rádio Aldeia e também a entrega do sistema de monitoramento eletrônico no estado.
Ele também citou o feirão de empregos realizado em Rio Branco, que, segundo ele, busca reduzir o déficit de desemprego no estado.
O governador enfatizou os investimentos na comunicação pública, lembrando que todas as emissoras do interior estão sendo revitalizadas e que a TV Aldeia, em Rio Branco, já passou por reformas.
“Comunicar é salvar vidas. Na pandemia, foram os radialistas e comunicadores que levaram informação às famílias mais distantes, prevenindo e protegendo a população. Isso eu guardo no coração, porque presenciei a importância da comunicação naquele momento difícil”, disse.
Camelí avaliou positivamente o atual cenário do Acre, destacando o equilíbrio fiscal e a sintonia da equipe de governo. Ele citou que o pagamento da folha de dezembro já foi anunciado e que a gestão encerra 2025 “com chave de ouro”.
“Eu daria nota mil para toda a nossa equipe. O sucesso de um governo não é o governador que diz, são as pesquisas”, ressaltou.
Ao falar sobre sua maior conquista em sete anos de mandato, o governador destacou o olhar voltado para quem mais precisa, especialmente durante a pandemia da Covid-19.
“Minha maior obra foi dar uma resposta imediata à sociedade naquele período difícil. Cumpri meu juramento como governador e tomei decisões que salvaram vidas, sem esperar para amanhã e sem politizar a crise”, declarou.
Camelí também reforçou a parceria com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, e pediu apoio dos servidores para manter o equilíbrio financeiro e avançar em novas obras. “Tudo que pudermos fazer em conjunto, prefeitura e governo, vamos fazer. Temos desafios e não podemos perder tempo”, destacou.
O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, destacou a importância das obras entregues pelo governo do Estado no município, ressaltando que elas representam avanços significativos para a população e para os servidores públicos.
“Não se trata apenas da entrega de uma obra física. Este prédio revitalizado e modernizado traz qualidade para o atendimento, dignidade para os servidores e para a população, que agora conta com espaços públicos equipados e sistematizados”, afirmou.
O prefeito enfatizou que os investimentos refletem o compromisso da gestão estadual com Xapuri e reforçam a parceria entre governo e município.
“Em nome da população xapuriense, quero agradecer ao governador Gladson Camelí e a toda a sua equipe pelo carinho e pelo trabalho que têm desempenhado em nossa cidade”, concluiu.
Sebrae e Funtac promovem 3º Encontro da Rede de Sementes do Acre
Evento acontece nos dias 8 e 9 de dezembro, no Sesc Cruzeiro do Sul
Nos dias 8 e 9 de dezembro, o Sebrae e a Funtac realizam o 3º Encontro da Rede de Sementes do Acre, em Cruzeiro do Sul. O evento objetiva a promoção do conhecimento, inovações, tecnologias e mercado, voltados para a bioeconomia de sementes florestais no Acre.
O evento acontecerá no Hotel Sesc de Cruzeiro do Sul e a programação inclui palestras e minicursos, com temas como: Restauração florestal no Acre; Coleta e comercialização de sementes nativas; e Armazenamento de sementes florestais da Amazônia.
“Este encontro é um espaço estratégico para fortalecer a bioeconomia no Acre, promover a troca de conhecimentos e ampliar as oportunidades de mercado para o público que atua neste segmento”, destacou o gestor de bioeconomia do Sebrae, Francinei Santos, ministrará a palestra “Estratégias de mercado na Rede de Sementes”, no dia 8.
Criada em 2023, a Rede de Sementes do Acre atua na estruturação da cadeia produtiva de sementes florestais nativas, com foco na restauração de ecossistemas, na conservação de espécies ameaçadas e no fortalecimento da comercialização sustentável, em parceria com instituições públicas, privadas e a sociedade civil.
A edição do Encontro em Rio Branco acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro. O evento conta com apoio do Ministério do Meio Ambiente, por meio do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia, Banco Mundial, GEF, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), Conservação Internacional Brasil, FGV Europe e Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Justiça determina que governo do Acre nomeie 20 policiais penais em Sena Madureira
De acordo com o MPAC, há insuficiência grave de policiais penais na UPEM, o que impede o cumprimento mínimo da Lei de Execução Penal (LEP)
Saimo Martins
A Vara Cível da Comarca de Sena Madureira determinou que o Governo do Acre convoque e nomeie, em até 30 dias, pelo menos 20 aprovados no concurso da Polícia Penal (Edital 001/2023 – SEAD/IAPEN) para atuarem na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes (UPEM). A decisão, assinada pelo juiz Caique Cirano de Paula, atende a pedido de tutela de urgência ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) em Ação Civil Pública.
A medida foi tomada após uma série de inspeções do Ministério Público, através do promotor Júlio César Medeiros, da Defensoria Pública e do próprio Judiciário apontarem um cenário crítico na unidade prisional, marcado por déficit de servidores, violações de direitos básicos e risco iminente à segurança.
Déficit de servidores e violações de direitos básicos
De acordo com o MPAC, há insuficiência grave de policiais penais na UPEM, o que impede o cumprimento mínimo da Lei de Execução Penal (LEP). Entre as violações identificadas estão a irregularidade no banho de sol — que chega a ocorrer apenas uma vez por mês — precariedade no fornecimento de água, problemas na qualidade da alimentação, ausência de equipe de saúde adequada e inexistência de Grupo de Intervenção, único caso no Estado.
Relatórios da Defensoria Pública e do Juízo da Execução Penal reforçaram a grave situação, caracterizada pelo Ministério Público como expressão local do Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo STF no sistema prisional brasileiro.
Concurso com vagas abertas e aprovados sem nomeação
O concurso da Polícia Penal previa 261 vagas, e 308 candidatos concluíram o curso de formação. No entanto, apenas 170 foram convocados até agora. Para o MP, há direito subjetivo à nomeação dos aprovados dentro das vagas, conforme entendimento do STF (Tema 784).
O diretor da unidade informou que seriam necessários, no mínimo, 30 novos servidores, sendo 16 para formação do Grupo de Intervenção e 12 para reforçar a equipe educacional.
Decisão determina ações imediatas
Na decisão, o juiz afirma que não há violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário apenas determina o cumprimento de obrigações legais já previstas. O magistrado destacou a urgência diante do risco à integridade física de internos e servidores, além das violações massivas de direitos fundamentais.
Segundo ele, o Ofício nº 7.499/SMCRI00, expedido pelo Juízo da Execução Penal e que estabeleceu prazos curtos para regularização do banho de sol, atendimento em saúde e fornecimento de água potável, evidencia a gravidade da situação. O juiz ressaltou que a normalização dessas atividades depende diretamente de efetivo de segurança suficiente para garantir a movimentação dos presos e a ordem interna. Ele apontou que a privação crônica de banho de sol, a ausência de assistência à saúde e as falhas no fornecimento de água elevam o risco de instabilidade interna a níveis perigosos. A falta de um Grupo de Intervenção, conforme observou o Ministério Público, transforma a UPEM em uma “bomba-relógio”, ameaçando a segurança de servidores, internos e da população. O magistrado concluiu que, diante do histórico de violência, rebeliões e evasões no sistema prisional acreano, o Poder Judiciário, provocado pelo Ministério Público e apoiado em recente atuação da Defensoria Pública, não pode se omitir frente à evidente falha do Poder Executivo na implementação das políticas penitenciárias necessárias.
O Estado deverá adotar uma série de medidas no prazo de 30 dias, conforme determinação judicial. Entre elas está a nomeação de pelo menos 20 policiais penais aprovados e formados no concurso, para atuação imediata na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes (UPEM). Também deverá ser criado e capacitado um Grupo de Intervenção, composto por no mínimo 16 policiais penais.
A decisão determina ainda que as vagas de estudo oferecidas aos internos sejam ampliadas de 40 para 80, além da obrigatoriedade de garantir banho de sol diário com duração mínima de duas horas, conforme prevê a Lei de Execução Penal (LEP). Outro ponto imposto é a regularização do fornecimento de água potável, que deverá ocorrer pelo menos três vezes ao dia, com horários fixos divulgados em todos os blocos da unidade.
O magistrado ainda determinou que o Estado realize a manutenção preventiva do sistema de bombeamento de água, assegurando uma reserva técnica para situações emergenciais. Em caso de descumprimento das medidas, foi fixada multa diária de R$ 10 mil, limitada a 30 dias.
“Realize a manutenção preventiva do sistema de bombeamento de água, a fim de garantir o fornecimento de água potável, no mínimo, três vezes ao dia aos internos, em horários fixos, com fixação do cronograma de liberação de água sendo afixado em todos os blocos, com manutenção de reserva técnica de água para situações emergenciais. Fixo, a título de astreintes, multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 30 (trinta) dias”, diz a decisão.
