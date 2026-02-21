Prefeitura de Rio Branco recebe terreno da União para ampliar abastecimento de água e garantir direitos básicos da população

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), segue fortalecendo parcerias institucionais com foco em uma das principais prioridades da atual gestão: assegurar os direitos básicos da população, especialmente o acesso à água de qualidade. Como parte desse compromisso, o município avança em alternativas de abastecimento por meio da perfuração de poços em diferentes regiões da capital.

Dentro dessa estratégia, a Prefeitura recebeu da União a cessão gratuita de um terreno localizado na Via Chico Mendes, área estratégica que permitirá a conclusão de estudos hidrogeológicos e geofísicos, fundamentais para viabilizar a perfuração de quase cem poços artesianos.

A assinatura do termo de cessão ocorreu na tarde desta sexta-feira (20), no gabinete da Prefeitura, com a presença do prefeito Tião Bocalom; do superintendente do Patrimônio da União no Acre (SPU), Tiago Mourão; e do diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira.

A área, com aproximadamente três mil metros quadrados, foi cedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, e será destinada exclusivamente à realização de estudos e à prospecção hídrica.

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da parceria e reforçou o compromisso da gestão com a melhoria dos serviços essenciais à população.

“Quero agradecer ao Tiago, da SPU, que tem sido um grande parceiro da Prefeitura de Rio Branco. Sabemos dos desafios históricos no abastecimento de água e estamos buscando soluções concretas. A perfuração de poços é uma alternativa importante para ampliar a produção e garantir mais segurança hídrica para a nossa população”, afirmou.

O superintendente da SPU no Acre, Tiago Mourão, ressaltou que a cessão do terreno atende diretamente às demandas da população e reforça o papel social dos bens da União.

“A Prefeitura nos apresentou a necessidade de uma área já identificada como potencial para captação de água. Prontamente atendemos, pois essa é uma ação que beneficia diretamente a população, especialmente os moradores do Segundo Distrito”, destacou.

Saerb realizará estudos rasos e profundos na área.

O diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, explicou que o espaço permitirá o avanço dos estudos técnicos necessários para a implantação dos poços.

“Trata-se de uma área estratégica onde será possível realizar estudos rasos e profundos, etapa essencial para garantir a viabilidade da perfuração e ampliar o sistema de abastecimento de água no município”, pontuou.

A iniciativa representa mais um avanço da gestão municipal na busca por soluções eficientes e duradouras, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em assegurar direitos fundamentais e melhorar a qualidade de vida da população.













