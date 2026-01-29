Prefeitura de Rio Branco realizará palestra sobre saúde mental em alusão ao Janeiro Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes promoverá, na próxima sexta-feira (30), a palestra “Saúde Mental”, como parte das ações alusivas à campanha nacional do Janeiro Branco, movimento que chama a atenção da sociedade para a importância do cuidado com a saúde emocional e psicológica.

O evento será realizado a partir das 9h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Goldwasser Santos, no bairro Bosque, reunindo servidores, colaboradores e convidados. A iniciativa integra a política institucional de valorização humana da gestão municipal, que reconhece a saúde mental como um elemento fundamental para a qualidade de vida, o equilíbrio emocional e o desempenho profissional no serviço público.

A palestra tem como objetivo ampliar o debate sobre saúde mental no ambiente de trabalho, abordando temas como: prevenção do adoecimento emocional, manejo do estresse, autocuidado, construção de relações saudáveis e a importância de quebrar estigmas relacionados aos transtornos psicológicos. O momento também buscará incentivar a escuta, o diálogo e a criação de espaços mais acolhedores dentro das instituições públicas.

A campanha Janeiro Branco, realizada anualmente no início do ano, simboliza um período de reflexão e planejamento, convidando indivíduos e organizações a repensarem hábitos, emoções e prioridades. Inserida nesse contexto, a ação da Secretaria Municipal de Esportes reforça o entendimento de que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, especialmente em setores que lidam com demandas intensas e responsabilidades contínuas.

De acordo com a secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas, investir em ações voltadas à saúde mental contribui diretamente para a melhoria do clima organizacional, redução do absenteísmo [indicador de RH que mede as ausências dos colaboradores, incluindo faltas (justificadas ou não), atrasos e saídas antecipadas, impactando diretamente a produtividade e os custos operacionais] e fortalecimento do vínculo entre os servidores e a instituição.

“A proposta é que iniciativas como essa se consolidem como parte permanente das estratégias de promoção da saúde e do bem-estar no âmbito da administração municipal. Precisamos cuidar da saúde mental e emocional dos nossos servidores e da comunidade”, evidenciou o titular da pasta.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, reafirma seu compromisso com políticas públicas que promovam não apenas o desenvolvimento do esporte e do lazer, mas também a dignidade, o cuidado humano e a saúde integral de seus servidores, reconhecendo que pessoas emocionalmente saudáveis constroem serviços públicos mais eficientes e humanizados.