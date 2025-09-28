Prefeitura de Rio Branco realiza seletiva de bandas gospel para o Festival da Macaxeira

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, promoveu na sexta-feira (26) e no sábado (27), na Praça da Revolução, a seletiva de bandas gospel que irão se apresentar no Festival da Macaxeira. Ao todo, 12 bandas subiram ao palco para avaliação dos jurados, disputando vagas para o festival que será realizado no próximo dia 3 de outubro, no Horto Florestal.

A seletiva integrou a programação da primeira edição do Festival de Música Gospel, iniciativa inédita dentro do Festival da Macaxeira. Entre os jurados esteve a comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, que destacou a relevância do momento. “Aqui hoje foi uma experiência muito interessante. Eu tenho uma experiência de música de antes de entrar na polícia e a gente nunca perde o vínculo com a comunidade musical, sobretudo com a comunidade gospel. Foi uma disputa acirrada. Acredito que a final vai ser bem competitiva e que a população acreana vai gostar”, afirmou.

Segundo o coordenador de eventos da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (AMEACRE), pastor Celso Costa, o interesse do público foi expressivo, com várias inscrições recebidas. Das bandas participantes, dez serão selecionadas para se apresentar no dia 3 de outubro, no Horto Florestal. “Dia 3, lá no Festival da Macaxeira, nós teremos um festival de música gospel, o primeiro dentro do Festival da Macaxeira, uma iniciativa do prefeito Bocalom. Ficamos felizes com essa realização e, graças a Deus, as bandas gospel responderam, foram muitas inscrições. Daqui saíram 10 bandas que estarão na final, no dia 3”, destacou.

De acordo com o diretor de eventos da Fundação Garibaldi Brasil, Genildo Reis, a premiação será um dos grandes atrativos da noite. As cinco primeiras colocadas receberão valores em dinheiro: R$ 5 mil para a primeira, R$ 4 mil para a segunda, R$ 3 mil para a terceira, R$ 2 mil para a quarta e R$ 1 mil para a quinta posição. Além disso, haverá um prêmio especial para a melhor torcida, que ganhará um garrote acompanhado de macaxeira e uma chácara para celebração.

O Festival da Macaxeira será realizado nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Horto Florestal, com uma programação diversificada voltada para a cultura, a gastronomia e a música da região. “Com certeza, só faltava a gente fazer esse festival gospel. E aí a gente está realizando agora dentro do Festival da Macaxeira. Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, fazendo o melhor do nosso festival”, concluiu Genildo.