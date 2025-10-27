Geral
Prefeitura de Rio Branco realiza palestra sobre prevenção ao câncer de mama em alusão ao Dia do Servidor
Comentários
Geral
VÍDEO: Ataque a tiros deixa dois adolescentes feridos em frente a campo de futebol em Rio Branco
Crime, atribuído a organização criminosa, foi registrado no bairro Cadeia Velha; vítimas de 15 anos foram socorridas e não correm risco de morte
Dois adolescentes de 15 anos foram baleados durante um ataque armado ocorrido na noite desta segunda-feira (27), na Rua Epaminondas Jácome, em frente ao campo de futebol Bola Mucha, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, as vítimas caminhavam pela via pública quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa, armado, efetuou vários disparos na direção dos adolescentes, atingindo ambos na perna esquerda. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram rapidamente.
Amigos das vítimas socorreram os dois jovens em veículos particulares — um Corsa Classic Sedan e um Prisma — e os levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, os dois adolescentes deram entrada na unidade conscientes e com estado de saúde estável.
Equipes do 1º Batalhão da PM estiveram no local e realizaram patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.
O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil, e posteriormente será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve apurar se o ataque tem relação com disputas entre facções criminosas na capital acreana.
Comentários
Geral
Prefeitura de Epitaciolândia celebra o Dia do Idoso com festa, entrega de fardamento e posse de nova liderança no Centro do Idoso
Evento reforça o compromisso da gestão com o cuidado, a valorização e a integração da terceira idade no município
Em um clima de alegria e emoção, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizou nesta segunda-feira (27) um evento especial em homenagem ao Dia do Idoso. A programação incluiu a entrega do novo fardamento aos participantes do Centro do Idoso e a posse do novo presidente, o senhor Alberto, de 90 anos, figura querida e ativa na comunidade.
A celebração contou com a presença do prefeito em exercício Sérgio Mesquita, da secretária Lindaci, da vereadora Eliade e da coordenadora do Centro dos Idosos, Antônia, que acompanharam de perto as atividades e interagiram com os participantes.
Para tornar o momento ainda mais animado, o evento teve muita música e forró, estilo preferido da turma da melhor idade, garantindo uma tarde de descontração, dança e convivência.
Durante o encontro, os representantes da gestão reforçaram o compromisso com políticas públicas voltadas à terceira idade, destacando que ações como esta são fundamentais para promover o bem-estar, o acolhimento e a qualidade de vida dos idosos epitaciolandenses.
A iniciativa reflete o esforço da administração municipal em construir uma cidade mais inclusiva, humana e atenta às necessidades de quem ajudou a formar a história do município.
Comentários
Geral
Deracre executa obra que vai desafogar o trânsito pesado da capital
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), vistoriou na sexta-feira, 24, o andamento das obras do Arco Viário de Rio Branco, que visa reduzir o tráfego de veículos pesados no centro da capital, garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito. Os serviços em execução incluem terraplanagem, drenagem e preparação da base para a pavimentação. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da obra para o desenvolvimento urbano e econômico de Rio Branco.
“O Arco Viário representa um novo tempo na mobilidade urbana da nossa capital. É uma obra grandiosa, planejada para melhorar o fluxo de veículos, garantir segurança e impulsionar o crescimento de toda a região”, afirmou.
O empreendimento prevê a pavimentação de quatro trechos, totalizando 27,78 quilômetros, e a construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre, com 326 metros de extensão, atualmente em fase de licitação. A primeira etapa da obra compreende três segmentos principais: o trecho entre o entroncamento da Estrada do Quixadá e o entroncamento com a rodovia estadual AC-10, com 4.142 metros; o trecho entre a ponte sobre o Rio Acre e o entroncamento com a Estrada do Quixadá, com 6.273 metros; e o trecho entre a BR-364 (subestação de Rio Branco) e a ponte sobre o Rio Acre, com 6.167 metros.
A iniciativa integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa) e é financiada com recursos de operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), além de aporte de R$ 38 milhões, por meio de emenda parlamentar, totalizando um investimento de R$ 105 milhões.
Você precisa fazer login para comentar.