Prefeitura de Rio Branco realiza o maior evento esportivo do Estado do Acre

Com o apoio incondicional da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, é realizado neste sábado (28) e domingo (29), no Sesc-Bosque, o maior campeonato esportivo já realizado no estado: o AJP Tour, de Jiu-Jitsu. Ao todo, são mais de 900 atletas inscritos com participação de três países e 16 estados da federação, dentre eles Acre, Bahia, Rondônia, Tocantins, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na categoria Paratletas, Leonardo de Paula, se disse emocionado, tendo em vista, segundo ele, a organização municipal de esportes fazer esse tipo de inclusão para deficientes é algo inédito.”Eu vejo que é uma competição muito importante, que é uma competição nacional, mas com nível internacional. E é muito importante o Estado do Acre ter uma competição com essa, com paratletas e atletas de jiu-jitsu convencional, podendo mostrar o seu talento, suas habilidades aqui no Acre. A prefeitura foi primordial nisso”, destacou o atleta.

Homenageado com uma faixa preta, símbolo máximo de graduação no Jiu-jitsu, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, recebeu a honraria e pontuou que a sua gestão, sempre priorizou como umas de suas, o apoio e o incentivo os esportes.

“Minha felicidade como prefeito de Rio Branco, tendo um secretário como o Wendel, é conseguir trazer aqui para Rio Branco um evento desse porte. Um evento internacional que nunca aconteceu. Nós temos diversos países que estão participando, 16 estados. Acabei de conversar, inclusive, com atletas paralímpicos que vieram para cá também. Eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que se não fosse o Wendell, com a experiência e as amizades que ele têm no mundo inteiro, esse evento talvez não tivesse vindo aqui para Rio Branco. Quero parabenizar cada atleta e pedir a Deus que corra tudo bem durante esses dois dias, com mais de 700 lutas”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Esportes, campeão internacional de Jiu-jitsu, Wendell Barbosa, não escondia o orgulho da pasta que coordena, em estar realizando a maior competição do estado em nível internacional.

“Eu quero primeiro agradecer a Deus por mais uma vitória. Estou muito orgulhoso, muito feliz, porque não é só minha. É a vitória do povo acriano. Receber, nesses dois dias, no Acre, o maior evento do mundo pela primeira vez. São quase mil atletas, 700 lutas, 16 estados presentes no Acre. Hoje, no sábado, nós vamos presenciar 165 lutas. Amanhã, no domingo, nós vamos ter outras 550. Nós estamos muito felizes. Quem ganha é o estado do Acre. É Rio Branco. É o povo acreano e o prefeito Tião Bocalom está de parabéns em todos os sentidos”, finalizou o secretário.

A competição terá premiação em medalhas, troféus e dinheiro com valores que varia de 5 até 25 mil reais. Neste domingo, final do campeonato, as competições no Ginásio do Sesc-Bosque, devem seguir até às 22 horas.

