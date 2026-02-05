Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de limpeza no bairro Bonsucesso

Garantir a limpeza pública da cidade e promover mais segurança para motoristas e pedestres é um dos compromissos permanentes da Prefeitura de Rio Branco. Com esse objetivo, a gestão municipal executa serviços contínuos de limpeza e manutenção urbana em mais de 200 bairros da capital. Na manhã desta quinta-feira (5), um mutirão de limpeza foi iniciado no bairro Bonsucesso, localizado na região da baixada.

Com a chegada do período chuvoso e o aumento da umidade do solo, o crescimento da vegetação ocorre de forma acelerada. Para prevenir a proliferação de animais peçonhentos e de mosquitos transmissores de doenças infectocontagiosas, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, intensificou as ações de limpeza em toda a capital. No Bonsucesso, mais de 100 colaboradores atuam diretamente nos serviços de retirada de entulhos, roçagem e capina.

De acordo com o coordenador de Limpeza da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, Sebastião Gracindo, os trabalhos abrangem todas as ruas do bairro e incluem serviços de roçagem, capina, raspagem de drenagens e retirada de entulhos das vias públicas. A expectativa é que, ao final das ações, sejam removidas cerca de 700 a 800 toneladas de resíduos.

“A previsão de retirada de entulho aqui é de aproximadamente 700 a 800 toneladas, porque é um bairro que gera muito material. Como vocês estão vendo, o volume é grande. Estamos aqui para servir a população e vamos continuar trabalhando”, destacou Sebastião Gracindo.

A ação tem sido acompanhada de perto pela comunidade. O presidente da Associação de Moradores do Bonsucesso, André Cesar, ressaltou a importância do mutirão para o bairro.

“A gente só tem a agradecer. Nosso bairro estava precisando muito dessa limpeza. Chegou em boa hora. A demanda é grande em toda a cidade, mas graças a Deus hoje chegou aqui. Nosso bairro é novo e a prefeitura sempre esteve presente com ações de limpeza”, afirmou.

Para a execução do mutirão, estão sendo utilizadas pás carregadeiras, retroescavadeiras, caminhões-caçamba e veículos de carga seca, garantindo o suporte logístico necessário às equipes em campo. A previsão de conclusão dos trabalhos no bairro Bonsucesso é até o dia 15 de fevereiro.

A Prefeitura de Rio Branco segue empenhada em manter a cidade limpa e organizada, reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida da população.





































