Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de limpeza no bairro Bonsucesso
Garantir a limpeza pública da cidade e promover mais segurança para motoristas e pedestres é um dos compromissos permanentes da Prefeitura de Rio Branco. Com esse objetivo, a gestão municipal executa serviços contínuos de limpeza e manutenção urbana em mais de 200 bairros da capital. Na manhã desta quinta-feira (5), um mutirão de limpeza foi iniciado no bairro Bonsucesso, localizado na região da baixada.
Com a chegada do período chuvoso e o aumento da umidade do solo, o crescimento da vegetação ocorre de forma acelerada. Para prevenir a proliferação de animais peçonhentos e de mosquitos transmissores de doenças infectocontagiosas, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, intensificou as ações de limpeza em toda a capital. No Bonsucesso, mais de 100 colaboradores atuam diretamente nos serviços de retirada de entulhos, roçagem e capina.
De acordo com o coordenador de Limpeza da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, Sebastião Gracindo, os trabalhos abrangem todas as ruas do bairro e incluem serviços de roçagem, capina, raspagem de drenagens e retirada de entulhos das vias públicas. A expectativa é que, ao final das ações, sejam removidas cerca de 700 a 800 toneladas de resíduos.
“A previsão de retirada de entulho aqui é de aproximadamente 700 a 800 toneladas, porque é um bairro que gera muito material. Como vocês estão vendo, o volume é grande. Estamos aqui para servir a população e vamos continuar trabalhando”, destacou Sebastião Gracindo.
A ação tem sido acompanhada de perto pela comunidade. O presidente da Associação de Moradores do Bonsucesso, André Cesar, ressaltou a importância do mutirão para o bairro.
“A gente só tem a agradecer. Nosso bairro estava precisando muito dessa limpeza. Chegou em boa hora. A demanda é grande em toda a cidade, mas graças a Deus hoje chegou aqui. Nosso bairro é novo e a prefeitura sempre esteve presente com ações de limpeza”, afirmou.
Para a execução do mutirão, estão sendo utilizadas pás carregadeiras, retroescavadeiras, caminhões-caçamba e veículos de carga seca, garantindo o suporte logístico necessário às equipes em campo. A previsão de conclusão dos trabalhos no bairro Bonsucesso é até o dia 15 de fevereiro.
A Prefeitura de Rio Branco segue empenhada em manter a cidade limpa e organizada, reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida da população.
Estimativas para 2026: câncer de próstata lidera em homens e de mama em mulheres no Acre
Incidência projetada é de 24,92 casos por 100 mil homens para próstata e 23,98 por 100 mil mulheres para mama; câncer colorretal aparece em segundo em ambos os sexos
As estimativas para 2026 apontam que o câncer de próstata será o mais incidente entre os homens no Acre, com taxa de 24,92 casos por 100 mil habitantes, enquanto entre as mulheres o câncer de mama lidera, com 23,98. Os dados são do Ministério da Saúde e integram as projeções nacionais de incidência da doença.
Entre os homens, os tipos de câncer com maior taxa após a próstata são cólon e reto (8,44), pulmão (9,77), estômago (9,20) e cavidade oral (6,58). Já entre as mulheres, seguem-se os cânceres de cólon e reto (6,85), colo do útero (19,63), pulmão (12,30) e tireoide (7,49).
As projeções reforçam a necessidade de políticas públicas de rastreamento, diagnóstico precoce e atenção oncológica no estado, principalmente para os tipos de maior incidência e com possibilidade de prevenção, como os cânceres de colo do útero, mama e próstata.
Principais taxas projetadas (por 100 mil habitantes):
-
Homens: Próstata (24,92), cólon/reto (8,44), pulmão (9,77), estômago (9,20), cavidade oral (6,58)
-
Mulheres: Mama (23,98), cólon/reto (6,85), colo do útero (19,63), pulmão (12,30), tireoide (7,49)
Outros destaques (taxas por sexo):
-
Pulmão: 9,77 (H) × 12,30 (M) – maior em mulheres
-
Estômago: 9,20 (H) × 3,50 (M) – três vezes mais incidente em homens
-
Fígado: 8,97 (H) × 2,46 (M) – quase quatro vezes mais em homens
-
Tireoide: 3,26 (H) × 7,49 (M) – mais que o dobro em mulheres
O alto índice de câncer de colo do útero (19,63) reflete a baixa cobertura de rastreamento (preventivo) e a infecção persistente por HPV no estado. Já a maior incidência de câncer de pulmão em mulheres pode estar ligada ao aumento do tabagismo feminino nas últimas décadas.
A Secretaria de Saúde do Acre deve reforçar em 2026:
-
Campanhas de mamografia e PSA (exame da próstata);
-
Rastreamento de HPV e vacinação de adolescentes;
-
Programas de cessação do tabagismo.
Os dados servirão para planejar a distribuição de recursos em quimioterapia, radioterapia e cirurgias oncológicas nos hospitais de referência do SUS no estado.
A disparidade de gênero em certos tipos de câncer – como estômago e fígado (mais em homens) e tireoide (mais em mulheres) – exige políticas de prevenção diferenciadas, que considerem fatores de risco comportamentais, ocupacionais e hormonais específicos de cada população.
Educação certifica 300 servidores de apoio e reforça papel desses profissionais no ambiente escolar
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) certificou, nesta quinta-feira, 5, cerca de 300 servidores de apoio pela conclusão da Formação Continuada para Servidores Não Docentes, em uma cerimônia realizada no auditório da SEE, em Rio Branco. A iniciativa encerra uma etapa de capacitação que reuniu agentes de portaria, assistentes educacionais, auxiliares de biblioteca e outros profissionais que atuam nas escolas públicas estaduais.
A formação, que começou no início da semana e alcançou 328 participantes, teve foco na melhora do clima e da convivência escolar, ética, competências pedagógicas e socioemocionais — temas considerados fundamentais para a atuação desses profissionais no cotidiano das unidades de ensino.
“Hoje é um momento de muita alegria, de muita satisfação para o Departamento de Formação da Secretaria de Estado de Educação”, destacou Lídia Maria Cavalcante, chefe do Departamento de Formação e Assistência Educacional. Ela lembrou que, embora esses educadores não atuem diretamente em sala de aula, “eles colaboram e contribuem para a educação do nosso estado”.
Durante a formação, os participantes tiveram acesso a conteúdos que vão além do aspecto técnico da função, incluindo saúde mental, autocuidado, relações humanas, ética no trabalho e enfrentamento à violência escolar, contribuindo para uma atuação mais integrada com as equipes escolares.
Raimundo Barroso, auxiliar de secretaria da Escola Marina Vicente, destacou que a formação contribuiu para somar conhecimento à sua longa trajetória profissional. “Tenho mais de 40 anos de serviço público e já atuei em diversas funções dentro da escola. Esse curso veio para acrescentar ainda mais ao que já vivencio no dia a dia. A gente aprende, troca experiências e passa a compreender melhor o papel de cada um no funcionamento da escola”, afirmou.
Já Maria Eneide de Freitas, auxiliar de secretaria da mesma unidade escolar, ressaltou a importância do reconhecimento das equipes de apoio.
“Esses três dias de formação foram muito proveitosos. Cada conteúdo trouxe um aprendizado que vamos levar para o nosso trabalho diário, no atendimento aos alunos, aos pais e à comunidade escolar. Muitas vezes, apenas os professores têm acesso a capacitações, e essa formação mostrou que nós, administrativos e servidores de apoio, também somos parte fundamental da escola. Fomos lembrados, valorizados, e isso faz toda a diferença”, concluiu.
Prefeitura de Rio Branco participa de sessão solene de despedida do conselheiro Valmir Ribeiro no TCE-AC
A Prefeitura de Rio Branco participou, nesta quinta-feira (5), da Sessão Solene de Aposentadoria do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, realizada no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). O Executivo municipal foi representado pelo secretário municipal de Articulação Institucional Rennan Biths, que esteve presente em nome do prefeito em exercício Alysson Bestene.
A solenidade marcou o encerramento de uma trajetória de mais de 36 anos de dedicação ao Tribunal de Contas do Estado, reunindo autoridades, membros da Corte, servidores, familiares e convidados. Durante o evento, foram destacadas a contribuição institucional do conselheiro e sua atuação em prol do fortalecimento da fiscalização dos recursos públicos.
Rennan Biths ressaltou o reconhecimento da gestão municipal pelos relevantes serviços prestados pelo conselheiro ao Estado do Acre e à administração pública.
“Desejamos ao conselheiro muita saúde e sucesso nesta nova fase da vida. Que seja um tempo para aproveitar mais a família, os filhos e os netos, mas que, de alguma forma, continue contribuindo com sua experiência para o crescimento do nosso estado e, especialmente, da nossa capital”, destacou Rennan Biths.
Em seu discurso de despedida, Valmir Gomes Ribeiro agradeceu as homenagens recebidas e relembrou, com emoção e bom humor, sua trajetória no Tribunal de Contas.
“Me sinto muito honrado em receber todas essas homenagens, porque aqui estão meus amigos. Geralmente a recepção da chegada é maior que a da saída, mas hoje está sendo o contrário. O cafezinho da chegada sempre é mais quente”, afirmou.
Encerrando a solenidade, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheira Dulcinéia Benício de Araújo Barbosa, destacou o legado deixado pelo conselheiro ao longo de sua atuação na Corte.
“O conselheiro Valmir Ribeiro deixa uma contribuição inestimável para o Tribunal de Contas e para o Estado do Acre. Sua trajetória é marcada pela ética, pelo compromisso com o serviço público e pelo fortalecimento institucional desta Casa”, afirmou a presidente.
