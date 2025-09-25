fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Prefeitura de Rio Branco realiza abertura da 11ª Conferência Municipal de Saúde

Publicado

16 segundos atrás

em

Na manhã desta quinta-feira (25), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a abertura da 11ª Conferência Municipal de Saúde. O evento acontece no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Xavier Maia, com início às 7h30 e programação prevista para todo o dia.

A conferência reúne representantes da gestão municipal, instituições de saúde, trabalhadores da área, conselheiros e líderes comunitários. O encontro é marcado por momentos de aprendizado, troca de experiências e debates que contribuem para a formulação de propostas e o fortalecimento das políticas públicas de saúde no município.

Durante a abertura, foi ressaltada a importância do diálogo democrático e participativo para a construção de uma saúde mais eficiente, inclusiva e acessível à população.

A Conferência Municipal de Saúde é uma etapa fundamental para consolidar as diretrizes que irão nortear o Plano Municipal de Saúde, além de preparar o município para os debates das etapas estadual e nacional.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a Conferência é um espaço estratégico para a gestão municipal. “A Conferência Municipal de Saúde é um momento fundamental de diálogo e construção coletiva. É aqui que conseguimos ouvir a comunidade, os profissionais e as instituições, fortalecendo as políticas públicas e alinhando ações que garantam uma saúde mais eficiente, inclusiva e de qualidade para todos em Rio Branco.”

Mesmo não podendo estar presente devido a agendas externas, o prefeito Tião Bocalom enviou sua mensagem, reforçando a importância do evento. “Mesmo não podendo estar presente hoje, faço questão de destacar a importância desta Conferência para a saúde do nosso município. É um espaço democrático, onde a população tem voz e participa ativamente da construção de propostas que vão orientar as ações da gestão. Nosso compromisso é trabalhar para que essas ideias se transformem em políticas concretas, levando mais qualidade de vida para os rio-branquenses.”

Abrindo o evento como representante do poder executivo, a diretora de Políticas em Saúde, Jocelene Soares, também enfatizou o caráter participativo do encontro. “A Conferência é um espaço democrático e participativo. Aqui, gestores, profissionais de saúde e a comunidade se unem para discutir ideias e construir propostas que vão fortalecer ainda mais o SUS em Rio Branco. Este é o momento de pensar juntos soluções claras e concretas.”

Já o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisco Ribeiro, chamou atenção para a contribuição coletiva proporcionada pelo evento. “Esta conferência é um espaço fundamental para o fortalecimento do SUS em Rio Branco. Aqui, conseguimos reunir lideranças comunitárias, profissionais de saúde, gestores e instituições em um mesmo ambiente de diálogo. É um momento de troca de experiências, de aprendizado coletivo e de construção de propostas que vão ajudar a melhorar a qualidade da saúde no nosso município.”

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Rio Branco volta a liderar ranking de pior qualidade do ar do Brasil

Publicado

2 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Índice de poluição está 3,2 vezes acima do recomendado pela OMS; cidades vizinhas também registram níveis preocupantes

Foto: ilustratitva

A capital do Acre, Rio Branco, voltou a registrar, nesta quinta-feira (23), a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas. Segundo a plataforma IQAir, o nível de partículas finas inaláveis (PM2.5) na capital chegou a 16 µg/m³, valor 3,2 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O índice é apenas ligeiramente inferior ao registrado na última segunda-feira (22), quando a cidade também liderou o ranking nacional de poluição atmosférica.

No comparativo, Rio Branco aparece à frente de Cuiabá (MT), Camaçari (BA), Manaus (AM), Brasília (DF), Recife (PE) e São Paulo (SP). Já em municípios vizinhos, a situação também preocupa: Bujari registrou 14,6 µg/m³, enquanto Senador Guiomard marcou 12,6 µg/m³. Nessas localidades, a classificação é de poluição moderada, e especialistas recomendam o uso de máscaras em atividades externas, purificadores de ar em ambientes fechados e a redução de exercícios ao ar livre.

Apesar disso, outras cidades acreanas apresentam boa qualidade do ar. Os dados apontam índices menores em Epitaciolândia (8,5 µg/m³), Brasiléia (5,8 µg/m³), Sena Madureira (2 µg/m³), Cruzeiro do Sul (1,2 µg/m³), Tarauacá (0,6 µg/m³) e Feijó, que registrou o melhor resultado, com 0,1 µg/m³.

As informações foram atualizadas às 6h37 desta quinta-feira (25) e podem mudar ao longo do dia, conforme a variação do monitoramento. Municípios do Acre que não aparecem nos dados não possuem sensores ativos ou informações disponíveis.

Comentários

Continue lendo

Acre

Fiscalização ambiental garante monitoramento constante das queimadas em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Tecnologia, monitoramento diário e participação da população fortalecem o combate às queimadas na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça a importância da fiscalização ambiental e do monitoramento constante das queimadas na capital, principalmente neste período do ano, quando o risco de queimadas aumenta.

A atuação da equipe de fiscalização é fundamental para preservar a qualidade do ar, proteger áreas verdes e conscientizar a população sobre práticas sustentáveis.

“O trabalho exige atenção e dedicação diárias”, salientou Edileuza. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Segundo a auditora fiscal de meio ambiente, Edileuza Melo, responsável pelo acompanhamento das queimadas, o trabalho exige atenção e dedicação diárias.

“As fumaças do ano passado, uma boa parte delas vinha de outros estados e deste ano, o que a gente está observando é menos queima, tanto nos estados vizinhos, quanto na Bolívia. Isso facilitou que a gente tivesse uma atmosfera menos poluída este ano e também o trabalho que a Secretaria vem fazendo constantemente a cada ano que passa, vamos vendo o resultado da nossa educação ambiental, ela está o tempo todo na rua, trabalhando nas escolas e isso ajuda nosso trabalho e tem diminuído bastante as queimas em Rio Branco e, consequentemente, estamos respirando um ar mais saudável”, salientou.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. Este ano, por exemplo, foi registrada uma queimada em perímetro urbano, nas proximidades do bairro Conjunto Tangará, demonstrando a importância da presença constante da fiscalização mesmo dentro da cidade.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Além do monitoramento em campo, a população pode colaborar denunciando queimadas ou outras infrações ambientais. A Secretaria disponibiliza diversos canais para que os cidadãos possam reportar situações suspeitas, como o Guardião Ambiental, no site da Prefeitura de Rio Branco, pelo telefone: 3212-7466 e através do atendimento presencial na Secretaria localizada no Horto Florestal.

“É muito importante que a população use esses canais de denúncia que estão disponíveis. Fora isso, é o monitoramento. Estamos na rua de domingo a domingo e é aquele processo do caça à fumaça mesmo. Você vai para o ponto mais alto, visualiza onde tem fumaça e segue para lá”, ressaltou a auditora.

Com essas ações integradas de fiscalização, tecnologia e educação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca garantir um ambiente mais saudável e seguro para toda a população, promovendo a preservação das áreas verdes e a qualidade do ar na cidade.

Comentários

Continue lendo

Acre

Prefeitura de Rio Branco antecipa pagamento e garante salário de setembro aos servidores

Publicado

2 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Administração do prefeito Tião Bocalom mantém compromisso de quitar folha dentro do mês trabalhado, fortalecendo a economia local

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta quinta-feira (25), que o salário referente ao mês de setembro já está disponível nas contas dos servidores municipais.

Desde o início da gestão do prefeito Tião Bocalom, a administração tem mantido o compromisso de realizar o pagamento dentro do mês trabalhado, prática que garante tranquilidade financeira aos funcionários e contribui para o aquecimento da economia local.

Segundo a prefeitura, a disciplina na gestão dos recursos públicos tem possibilitado não apenas o pagamento em dia, mas também investimentos em obras, serviços e geração de emprego e renda.

Com a regularidade na folha, a movimentação financeira do município se mantém aquecida, beneficiando tanto os servidores quanto o comércio e a população de Rio Branco.

Comentários

Continue lendo