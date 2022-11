Prefeitura de Rio Branco realiza a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) teve datas atualizadas e a cerimônia de premiação, que estava prevista para o final do ano, será realizada no dia 31 de janeiro de 2023.

Com a nova data, as inscrições foram prorrogadas e os participantes têm até o dia 20 de janeiro para submeterem seus trabalhos. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Nesta edição, que tem como tema “Cidadania transformada em notícia”, foi dobrado o valor do prêmio em todas as categorias do concurso.

Na categoria “Jornalismo de TV”, o valor do prêmio dobrou para R$ 10 mil reais, seguido de R$ 7 mil para a categoria “Jornalismo escrito”; R$ 7 mil para a categoria “Jornalismo falado”; R$ 2 mil para “Jornalismo acadêmico”; e R$ 4 mil para a categoria especial de “Fotojornalismo”, uma novidade da 13ª edição.

O Prêmio de Jornalismo do MPAC visa a valorização da comunicação ética, séria e preocupada com os interesses da sociedade acreana. Esta edição conta como o apoio da Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), LabNorte, Acreaves, Liderança, Fecomercio, Arasuper, Biau Som, Via Verde Shopping, Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Energisa e Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

