Prefeitura de Rio Branco propõe aumento de subsídio para transporte público e evita alta na tarifa em 2025

Publicado

28 minutos atrás

em

Projeto enviado à Câmara em regime de urgência eleva valor por passageiro de R$ 2,63 para R$ 3,63; medida tem impacto financeiro de R$ 12,9 milhões e visa evitar colapso no sistema

Em mensagem encaminhada ao Legislativo, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, afirmou que a decisão é necessária para impedir novo colapso no transporte coletivo, semelhante ao registrado em 2022. Foto: captada 

A Prefeitura de Rio Branco encaminhou com urgência à Câmara Municipal um projeto de lei que aumenta o subsídio tarifário do transporte público, mantendo o valor da passagem congelado em R$ 3,50.

A proposta altera a Lei nº 164/2022 e eleva o apoio financeiro por passageiro de R$ 2,63 para R$ 3,63 – um incremento de R$ 1,00 por usuário – com impacto orçamentário estimado em R$ 12,9 milhões até o fim de 2025.

Em mensagem ao Legislativo, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, justificou a medida como necessária para evitar um colapso no sistema, similar ao ocorrido em 2022, e garantir a continuidade do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITURB). O reajuste responde ao aumento dos custos operacionais, especialmente do diesel, e segue o princípio da modicidade tarifária previsto em lei federal.

A Procuradoria-Geral do Município atestou a legalidade da proposta, destacando que ela assegura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o interesse público. Se aprovado, o subsídio terá validade retroativa a 16 de junho de 2025, com impacto de R$ 7,4 milhões neste ano. O projeto agora aguarda votação dos vereadores, em meio a pressões de categorias e usuários por soluções para o transporte coletivo.

Justiça Federal homologa acordo que garante direitos indígenas e abre caminho para regularização de ramal no Acre

Publicado

1 minuto atrás

em

11 de setembro de 2025

Por

Deracre executará medidas como indenização de R$ 500 mil à comunidade Jaminawa, instalação de barreiras e novo licenciamento ambiental para o Ramal Barbary, que liga Porto Walter a Rodrigues Alves

O entendimento, firmado entre o Estado do Acre e o Ministério Público Federal (MPF), garante os direitos da comunidade indígena Jaminawa do Igarapé Preto e estabelece as condições para que o Ramal Barbary. Foto: captada 

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), dará início às medidas previstas no acordo homologado pela Justiça Federal nesta quarta-feira (10) para regularizar o Ramal Barbary, estrada que conecta Porto Walter a Rodrigues Alves. O entendimento, firmado com o Ministério Público Federal (MPF), garante os direitos da comunidade indígena Jaminawa do Igarapé Preto e estabelece condições para a futura legalização da via, essencial para o escoamento agrícola da região.

O acordo extinguiu a ação civil pública e concentrou no Estado a responsabilidade por obrigações como a instalação de barreiras físicas em dois pontos do ramal, a indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos à comunidade indígena e a realização de consulta prévia livre e informada antes de novas intervenções. Todas as autorizações ambientais anteriores foram anuladas, e um novo processo de licenciamento será aberto.

Para produtores rurais, a decisão representa esperança de melhoria logística para escoar banana, mandioca, café e gado para Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A regularização da estrada pode reduzir custos, impulsionar investimentos e promover desenvolvimento sustentável, equilibrando progresso e respeito às comunidades tradicionais.

Entre as medidas estão a instalação de barreiras físicas em dois pontos do ramal, a indenização de R$ 500 mil à comunidade indígena como reparação por danos morais coletivos. Foto: captada

Governo do Acre promove mudanças em órgãos colegiados e revoga decreto em série de portarias

Publicado

10 minutos atrás

em

11 de setembro de 2025

Por

Alterações incluem representantes da Secretaria de Administração e da Federação das Indústrias; decreto publicado em 8 de setembro foi revogado sem explicações

As medidas foram oficializadas no Diário Oficial ao longo da última semana. Foto: captada 

O governador Gladson Cameli (PP) promoveu uma série de alterações em órgãos colegiados do Estado e revogou um decreto recente, conforme edições publicadas no Diário Oficial do Estado na última semana. As mudanças incluem a nomeação de novos representantes para o Conselho Estadual de Habitação e para o Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, além da revogação inesperada de um decreto publicado em 8 de setembro.

No dia 2 de setembro, a Secretaria de Administração ganhou novo membro titular no Conselho Estadual de Habitação para o biênio 2024/2025. Em 3 de setembro, a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) passou a ter nova representação no Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, com mandato até 2026. Já em 10 de setembro, o governo revogou o Decreto nº 9.113, de 8 de setembro de 2025, sem detalhar publicamente os motivos da decisão.

As medidas refletem ajustes administrativos comuns na gestão pública, mas a revogação do decreto – sem explicações formais – chama a atenção de observadores políticos. O governo não se manifestou adicionalmente sobre as portarias, que seguem em vigor.

Rodoviários de Rio Branco farão paralisação de advertência nesta sexta-feira por indefinição sobre subsídios

Publicado

33 minutos atrás

em

11 de setembro de 2025

Por

Sindicato alerta que greve geral pode ser deflagrada na próxima semana se não houver avanços nas negociações com a Prefeitura; paralisação ocorrerá no Terminal Urbano entre 8h e 9h

O SINTTPAC informou que continua disposto a negociar com a Prefeitura e vereadores, na tentativa de evitar a paralisação total do transporte coletivo na capital acreana. Foto: captada 

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), rodoviários de Rio Branco realizarão uma paralisação de advertência nesta sexta-feira (12), das 8h às 9h, no Terminal Urbano da capital.

A mobilização, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), ocorre em meio às indefinições sobre o projeto de subsídio à empresa Ricco Transportes, que foi retirado e reenviado pela Prefeitura à Câmara Municipal sem comunicação formal à categoria.

De acordo com o presidente do sindicato, Antônio Neto, a paralisação tem caráter de alerta e poderá se repetir na segunda-feira (15) no mesmo horário. Caso não haja avanços, a categoria não descarta deflagrar greve geral a partir de quarta-feira (17).

“Estamos abertos ao diálogo, só não podemos ficar sem o reajuste do trabalhador”, afirmou Neto, ressaltando que não foi informado sobre mudanças no texto do projeto.

Há rumores de que a Câmara Municipal pode convocar sessão extraordinária ainda nesta sexta-feira à tarde ou no sábado para analisar o projeto. O SINTTPAC mantém-se disposto a negociar com a Prefeitura e vereadores para evitar a paralisação total do transporte coletivo, que impactaria milhares de usuários na capital.

