Prefeitura de Rio Branco promove Feira de Adoção de Pets com vacinação antirrábica gratuita

A mobilização contra o Aedes aegypti no Acre ganhou força com a atuação conjunta entre escolas, profissionais de saúde e conselhos municipais. A integração desses atores tem sido o diferencial do projeto Todos Contra o Aedes aegypti, que une educação, prevenção e participação social para combater as arboviroses e ampliar o alcance das ações nos territórios.

Desenvolvido pelo Instituto Sapien, com financiamento do Ministério da Saúde e apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), da Secretaria de Educação e Cultura (SEE) e do Governo do Acre, o projeto foi implementado em escolas públicas de dez municípios acreanos. Desde o início, a proposta apostou na articulação entre setores como eixo central para transformar informação em atitude no cotidiano das comunidades.

Nas escolas, professores incorporaram o tema da prevenção ao mosquito ao currículo escolar, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As atividades pedagógicas foram reforçadas com orientações da área da saúde, garantindo que estudantes recebessem informações corretas sobre identificação de criadouros, sintomas das doenças e cuidados simples que fazem a diferença.

A parceria com as equipes municipais de saúde aproximou a educação das estratégias locais de vigilância e prevenção. A troca de conhecimentos e experiências permitiu adaptar as ações à realidade de cada território, valorizando saberes regionais e fortalecendo o trabalho já desenvolvido pelas redes municipais.

Os conselhos municipais de saúde também tiveram papel essencial, principalmente na fase do Concurso Cultural do projeto. Conselheiros participaram das comissões de avaliação das produções inscritas, assegurando um processo participativo e alinhado às políticas públicas de saúde. Essa presença reforçou o controle social e ampliou o compromisso coletivo com a promoção da saúde e da cidadania.

A sinergia entre escola, saúde e conselhos municipais ampliou o impacto do projeto, transformando estudantes em multiplicadores de informação e fortalecendo o vínculo entre instituições públicas e comunidade. O resultado é uma rede de prevenção mais sólida, sustentada pela educação, pela participação social e pela responsabilidade compartilhada.

As etapas do concurso e demais ações estão disponíveis no portal www.todoscontraoaedesaegypti.com.br, que reúne materiais educativos, regulamentos e atualizações. Vídeos e conteúdos informativos também podem ser acompanhados pelo Instagram @todoscontraoaedesaegypti.

O projeto convida toda a população a participar e compartilhar as mensagens de prevenção. A luta contra o Aedes começa em cada casa, e a transformação nasce com a educação.

