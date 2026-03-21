Prefeitura de Rio Branco promove “Dia B” e intensifica ações de saúde bucal nas escolas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (20), o “Dia B”, uma mobilização em alusão ao Dia Mundial da Saúde Bucal, com foco na promoção e no cuidado odontológico de crianças da rede pública.

A ação ocorreu nas unidades de ensino pactuadas com o Programa Saúde na Escola (PSE), reunindo profissionais da saúde e da educação em uma programação voltada à prevenção, orientação e atendimento odontológico.

A iniciativa integra o Projeto Criança Sorridente e faz parte de uma mobilização nacional proposta pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o acesso das crianças às ações de promoção da saúde bucal e ao tratamento de lesões de cárie, especialmente no ambiente escolar.

Durante a programação, foram realizadas atividades educativas sobre higiene bucal, escovação supervisionada, distribuição de kits de higiene e orientações preventivas. Além disso, equipes de saúde bucal atuaram nas vans odontológicas do município, ofertando atendimentos e procedimentos baseados nos princípios da Odontologia de Mínima Intervenção, como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e a aplicação de selantes, quando necessário.

A assessora técnica do Departamento de Saúde Bucal, Maria Rita, destacou a importância da integração entre as instituições.

“Hoje, a Prefeitura de Rio Branco e o Estado estão unidos, trazendo esse trabalho de saúde bucal para dentro da escola. Essa iniciativa do Ministério da Saúde reforça a importância de desenvolver atividades educativas e lúdicas com as crianças, fortalecendo a prevenção desde cedo”, afirmou a assessora.

Segundo ela, a ação marca o início de uma programação ampliada. “Este é apenas o começo. As atividades seguem ao longo de todo o restante do mês de março e também em abril, alcançando outras escolas do município”, completou Rita.

A chefe da Divisão de Assistência Estudantil da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), Silvana Aires, também ressaltou a relevância da parceria entre município e estado.

“Estamos em uma escola estadual, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, realizando essa mobilização. Além da entrega de kits, as vans estão garantindo atendimento aos alunos. Essa parceria faz parte do PSE Federal, que tem como foco o bem-estar do estudante e sua permanência na escola com saúde”, destacou Aires.

Silvana reforçou, ainda, que o Programa Saúde na Escola contempla diversas áreas. “O PSE envolve atendimentos em diferentes especialidades. Hoje, o foco é a saúde bucal, mas o objetivo maior é garantir atenção integral aos estudantes”, explicou.

A mobilização também busca sensibilizar estudantes, professores e famílias sobre a importância dos hábitos de higiene bucal e da prevenção, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das crianças.

<p>The post Prefeitura de Rio Branco promove “Dia B” e intensifica ações de saúde bucal nas escolas first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários