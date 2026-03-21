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Acre

Prefeitura de Rio Branco promove “Dia B” e intensifica ações de saúde bucal nas escolas

Publicado

2 horas atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (20), o “Dia B”, uma mobilização em alusão ao Dia Mundial da Saúde Bucal, com foco na promoção e no cuidado odontológico de crianças da rede pública.

A ação ocorreu nas unidades de ensino pactuadas com o Programa Saúde na Escola (PSE), reunindo profissionais da saúde e da educação em uma programação voltada à prevenção, orientação e atendimento odontológico.

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A ação integra o Projeto Criança Sorridente e busca ampliar o acesso das crianças à saúde bucal nas escolas. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A iniciativa integra o Projeto Criança Sorridente e faz parte de uma mobilização nacional proposta pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o acesso das crianças às ações de promoção da saúde bucal e ao tratamento de lesões de cárie, especialmente no ambiente escolar.

Durante a programação, foram realizadas atividades educativas sobre higiene bucal, escovação supervisionada, distribuição de kits de higiene e orientações preventivas. Além disso, equipes de saúde bucal atuaram nas vans odontológicas do município, ofertando atendimentos e procedimentos baseados nos princípios da Odontologia de Mínima Intervenção, como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e a aplicação de selantes, quando necessário.

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“Prefeitura e Estado levam ações de saúde bucal às escolas, reforçando a prevenção com atividades educativas para crianças”, afirmou Maria. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A assessora técnica do Departamento de Saúde Bucal, Maria Rita, destacou a importância da integração entre as instituições.

“Hoje, a Prefeitura de Rio Branco e o Estado estão unidos, trazendo esse trabalho de saúde bucal para dentro da escola. Essa iniciativa do Ministério da Saúde reforça a importância de desenvolver atividades educativas e lúdicas com as crianças, fortalecendo a prevenção desde cedo”, afirmou a assessora.

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Durante a ação, houve atividades educativas, escovação supervisionada, entrega de kits e atendimentos odontológicos preventivos nas vans do município. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Segundo ela, a ação marca o início de uma programação ampliada. “Este é apenas o começo. As atividades seguem ao longo de todo o restante do mês de março e também em abril, alcançando outras escolas do município”, completou Rita.

A chefe da Divisão de Assistência Estudantil da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), Silvana Aires, também ressaltou a relevância da parceria entre município e estado.

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“Em parceria com a Saúde Municipal, realizamos a ação com entrega de kits e atendimentos nas vans, garantindo o bem-estar dos alunos”, destacou Silvana. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Estamos em uma escola estadual, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, realizando essa mobilização. Além da entrega de kits, as vans estão garantindo atendimento aos alunos. Essa parceria faz parte do PSE Federal, que tem como foco o bem-estar do estudante e sua permanência na escola com saúde”, destacou Aires.

Silvana reforçou, ainda, que o Programa Saúde na Escola contempla diversas áreas. “O PSE envolve atendimentos em diferentes especialidades. Hoje, o foco é a saúde bucal, mas o objetivo maior é garantir atenção integral aos estudantes”, explicou.

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A ação também incentiva a conscientização sobre higiene bucal, contribuindo para a saúde e qualidade de vida das crianças. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A mobilização também busca sensibilizar estudantes, professores e famílias sobre a importância dos hábitos de higiene bucal e da prevenção, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das crianças.

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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Acre

CBDE mantém apoio aos eventos da FADE na temporada de 2026

Publicado

27 minutos atrás

em

21 de março de 2026

Por

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) garantiu apoio e financiamento aos eventos da Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE), na temporada de 2026. A confirmação foi dada ao presidente estadual, João Renato Jácome, neste final de semana, durante agenda na cidade de Belém (PA).

Com o apoio da CBDE, este será o quarto ano consecutivo com financiamento direto da CBDE aos eventos estaduais, uma medida que ajuda a fortalecer o esporte escolar no estado acreano. O fomento financeiro acontecerá por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF), que em três anos auxiliou a FADE em mais de 150 eventos no Acre.

“Com o PAF a gente consegue pagar recursos humanos, arbitragem, equipe de organização. Também conseguimos adquirir materiais esportivos, equipamentos tecnológicos, materiais que são utilizados em nossos eventos. É uma estratégia que a CBDE está nos disponibilizando e que nos ajuda sobremaneira no fazer do dia a dia”, comenta o presidente da FADE.

O investimento da CBDE no Acre reforça a política de equidade de oportunidade cuja prioridade tem sido continuamente destacada pela confederação brasileira. Assim, foi possível que mais de 25 mil estudantes-atletas do Acre tenham participado diretamente de eventos da FADE, com a conquista de mais de 50 medalhas em eventos nacionais desde a adesão do programa.

Além da CBDE, localmente, a FADE também tem o apoio do Governo do Acre, através da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), que auxilia nas competições do Open de Desporto Escolar, e das Prefeituras Municipais, que cedem espaços, equipamentos e suporte logístico local para a execução das competição realizadas pela federação.

O presidente da CBDE, Robson Aguiar, destaca a importância do PAF: “Essa é uma política estratégica de fortalecimento das federações filiadas pelo Brasil. Uma forma que encontramos de fomentar e financiar o trabalho que as nossas entidades federadas fazem, com muita responsabilidade, nos estados brasileiros. Um programa que se tornou referencia para o país, e que chega às escolas e municípios do país, gerando oportunidade”, frisa.

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Acre

Homem reage a assalto, entra em luta com criminoso e fica ferido em Rio Branco

Publicado

34 minutos atrás

em

21 de março de 2026

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Vítima foi baleada de raspão, sofreu fratura no nariz e foi levada ao pronto-socorro em estado estável

Um homem identificado como José Paulo dos Santos Silva, de 46 anos, ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (20), na Avenida Benedito Maia, no conjunto Procon, em Rio Branco.

De acordo com informações, a vítima estava na via pública quando foi abordada por criminosos em uma motocicleta. Um dos suspeitos estava armado. Durante a ação, José Paulo reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes.

No confronto, o criminoso efetuou um disparo, que atingiu a vítima de raspão na região da orelha. Além disso, o homem sofreu uma fratura no nariz após ser agredido com um capacete e também teve uma luxação no ombro.

Populares que presenciaram a cena acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos e estabilização, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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Acre

Rio Branco vive noite histórica com inauguração do elevado Mamedio Bittar, obra que redefine a mobilidade urbana

Publicado

39 minutos atrás

em

21 de março de 2026

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Sob aplausos, fogos de artifício e a presença de moradores, autoridades e empresários, a Prefeitura de Rio Branco inaugurou, na noite desta sexta-feira (20), o elevado Mamedio Bittar — uma obra que já se consolida como símbolo de modernidade e transformação urbana na capital acreana.

Com investimento total de mais de R$ 27,3 milhões, viabilizado por emenda do senador Márcio Bittar e recursos próprios do município, o elevado foi construído em um dos pontos mais críticos do trânsito: a interseção das avenidas Ceará e Dias Martins.

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A estrutura possui 278 metros de extensão, incluindo 202 metros de plataforma principal e rampas de acesso de 44 metros, no sentido bairro, e 32 metros, no sentido centro. (Foto: Luízio Oliveira/Secom)

A estrutura possui 278 metros de extensão, incluindo 202 metros de plataforma principal e rampas de acesso de 44 metros, no sentido bairro, e 32 metros, no sentido centro. Projetado com duas pistas de sentido único, o elevado foi pensado para reorganizar completamente o fluxo viário da região, reduzindo conflitos e garantindo mais fluidez e segurança para milhares de motoristas que passam diariamente pelo local.

Mais do que uma solução de engenharia, o elevado representa um novo momento para a cidade. Elevados e viadutos são, historicamente, marcos do desenvolvimento urbano — e, em Rio Branco, a obra passa a simbolizar um novo tempo, com mais integração, eficiência e perspectivas de crescimento.

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“Queremos uma cidade mais moderna e bonita, capaz de atrair investimentos e valorizar a população”, afirmou o prefeito. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Durante a solenidade, visivelmente emocionado, o prefeito Tião Bocalom destacou o impacto da obra. “Queremos uma cidade com cara de capital, e é isso que estamos entregando hoje. Ver essa obra pronta, moderna e bonita emociona. É a prova de que Rio Branco pode se tornar uma das capitais mais belas da Amazônia e atrair investimentos. Nosso povo merece isso”, afirmou.

O vice-prefeito Alysson Bestene ressaltou o significado coletivo da construção. “Não é apenas concreto. É o resultado do trabalho de pessoas que se dedicaram todos os dias para entregar algo que antes só víamos em outros estados. Hoje, vemos uma cidade mais moderna, mais pulsante”, evidenciou.

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“Mais que uma obra, é o resultado de um esforço coletivo que traz modernidade à cidade”, destacou Alysson. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A obra também carrega um forte valor simbólico e afetivo. O elevado homenageia Mamedio Bittar, pai do senador Márcio Bittar, que se emocionou ao relembrar a trajetória da família.

“Meu pai ainda viu o início dessa obra. Hoje, ver esse elevado com o nome dele é uma emoção imensa. É uma homenagem não só a ele, mas a todos que ajudaram a construir o Acre com trabalho e coragem”, declarou.

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A obra também carrega um forte valor simbólico e afetivo. O elevado homenageia Mamedio Bittar, pai do senador Márcio Bittar, que se emocionou ao relembrar a trajetória da família. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, a obra coloca a capital em um novo patamar.
“É uma das mais importantes obras de mobilidade urbana que o nosso estado passa a ter. Uma estrutura moderna, inédita na região Norte”, afirmou.

Tecnologia, urbanismo e inovação

Além da grandiosidade estrutural, o elevado se destaca pelo conjunto de soluções modernas. A iluminação é totalmente em LED, com postes de braço duplo e fitas luminosas ao longo das barreiras, além de sistema decorativo que valoriza a estética da obra.

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“É uma das mais importantes obras de mobilidade urbana que o nosso estado passa a ter. Uma estrutura moderna, inédita na região Norte”, afirmou Cid. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Na parte inferior, o espaço foi urbanizado com 15 espelhos d’água, quatro floreiras e áreas gramadas, transformando o local em um ambiente mais agradável e integrado à cidade.

 

Outro diferencial é a aplicação de uma técnica artística inovadora, conhecida como stop-motion graffiti, que cria a ilusão de movimento quando vista por motoristas em deslocamento. As imagens de cavalos correndo e de um pássaro em voo devem chamar a atenção de crianças e adultos, transformando o trajeto em uma experiência visual única.

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Com a nova estrutura, há a separação dos fluxos de veículos, reduzindo congestionamentos, diminuindo o tempo de deslocamento e contribuindo até para a redução no consumo de combustível e nos impactos ambientais. (Foto: Secom)

“É uma ilusão de ótica que dá a sensação de movimento. Quem estiver passando vai perceber os desenhos ganhando vida. É algo que deixa a obra ainda mais bonita”, explicou o secretário.

Obra estratégica para o futuro

Executado em cerca de 20 meses, o elevado foi projetado para resolver um gargalo histórico da cidade, onde a rotatória existente já não suportava o volume de tráfego, especialmente nos horários de pico.

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Executado em cerca de 20 meses, o elevado foi projetado para resolver um gargalo histórico da cidade, onde a rotatória existente já não suportava o volume de tráfego, especialmente nos horários de pico. (Foto: Luízio Oliveira/Secom)

Com a nova estrutura, há a separação dos fluxos de veículos, reduzindo congestionamentos, diminuindo o tempo de deslocamento e contribuindo até para a redução no consumo de combustível e nos impactos ambientais.

Em meio à celebração, o sentimento predominante era de orgulho. Para muitos, o elevado representa mais do que mobilidade: é sinal de progresso, valorização urbana e esperança. Foi exibido na solenidade um vídeo onde profissionais liberais, secretários, médicos, empresários, advogados, motoristas, estudantes e moradores elogiaram a obra executada pela gestão municipal e enalteceram a funcionalidade do elevado.

Na noite em que os fogos iluminaram o céu de Rio Branco, o elevado Mamedio Bittar também iluminou um novo horizonte — o de uma cidade que avança, se moderniza e reafirma seu potencial.

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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