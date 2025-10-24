Prefeitura de Rio Branco prepara um dos maiores Natais da história com tecnologia e inovação

https://youtu.be/qC7FUNbVFac

O espírito natalino já começa a tomar conta da capital acreana. A Prefeitura de Rio Branco, que desde o início da atual gestão tem promovido o Natal de Vida, Esperança e Dignidade, promete realizar neste ano uma das edições mais grandiosas de todos os tempos.

Com o uso de tecnologia de última geração, a tradicional Casa do Papai Noel já está em fase de construção e o planejamento das decorações segue em ritmo acelerado. A previsão é que a ornamentação da Praça da Revolução esteja concluída até o dia 20 de novembro.

A data oficial de acendimento das luzes será definida pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, conforme informou o secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira.

A grande novidade deste ano será o show de luzes sincronizado com músicas natalinas, em que as árvores “dançarão” conforme o ritmo das canções, proporcionando uma experiência única e encantadora para toda a família.

Outra inovação é o túnel iluminado, que substituirá o tradicional teto de luzes dos anos anteriores, prometendo surpreender o público. Além da Praça da Revolução, todas as regionais de Rio Branco também receberão iluminação especial em LED, garantindo que o clima natalino chegue a todos os cantos da cidade.

Prédios públicos, como a sede da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, também serão decorados com luzes e enfeites temáticos, reforçando o ambiente festivo por toda a cidade.

O secretário Cid Ferreira destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é clara: fazer um Natal ainda mais bonito e tecnológico que os anteriores.

“A cidade vai ficar muito mais bonita do que nos anos anteriores. Essa é a determinação que o prefeito nos passou: queremos fazer um Natal mais bonito e com muita tecnologia. Então, vai ter muito LED, muitas coisas bonitas, como aqui na Praça da Revolução. Vamos decorar todas essas árvores — elas vão parecer dançar, por assim dizer, graças à tecnologia. Também teremos uma árvore de 22 metros, com conexão Wi-Fi para tocar músicas programadas. Já estamos construindo a Casa do Papai Noel e, neste ano, teremos um túnel diferente: antes era um teto de LEDs, agora será um túnel, que vai deixar tudo ainda mais bonito aqui”, afirmou o secretário.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de levar alegria, esperança e dignidade à população, celebrando o nascimento de Jesus Cristo com fé, união e muita beleza. O Natal de Rio Branco 2025 promete ser inesquecível, iluminando a cidade e o coração dos rio-branquenses.