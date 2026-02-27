Conecte-se conosco

Acre

Prefeitura de Rio Branco participa do IV Encontro da Rede de Governança Ambiental do Acre

Publicado

1 hora atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), participou do IV Encontro da Rede de Governança Ambiental do Acre, realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, na capital acreana.

Representaram o município as técnicas Aline Martins e Cirleide Maia, da Diretoria de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas da Semeia, reforçando o compromisso de Rio Branco com a integração das políticas ambientais no âmbito estadual e municipal.

4f573e3e 1851 4294 bf04 f3185fd69de0
No encontro, foram discutidas pautas como o SIMAMC, fiscalização e licenciamento ambiental, monitoramento, CAR/PRA e a atuação do IMC e da SEPI. (Foto: Secom)

A Rede de Governança Ambiental do Acre foi instituída pelo Decreto nº 11.374/2023 e tem como finalidade alinhar objetivos e aprimorar ações conjuntas entre o Estado e os municípios, em prol do fortalecimento da política ambiental.

O Regimento Interno da Rede, aprovado pelo Decreto nº 11.826, de 20 de janeiro de 2026, regulamenta sua organização e estabelece diretrizes para a atuação integrada entre o Estado e os municípios.

Durante o encontro, foram debatidas pautas estratégicas como o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima (SIMAMC), ações de comando e controle, fiscalização e licenciamento ambiental, monitoramento ambiental e instrumentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR/PRA), além da atuação do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI).

8262d891 c1c8 4384 8978 1c933fe2d7bd
A participação da Prefeitura de Rio Branco reforça o compromisso do município com a agenda ambiental, a governança climática e o fortalecimento da gestão ambiental. (Foto: Secom)

Também foi realizada a Assembleia Geral da Rede, com apresentação do Regimento Interno, escuta dos municípios e encaminhamentos para 2026, incluindo discussões sobre conselhos e fundos municipais.

A participação da Prefeitura de Rio Branco reforça o papel do município na agenda ambiental acreana, especialmente nas ações voltadas à governança climática, planejamento integrado e fortalecimento da gestão ambiental nos municípios.

<p>The post Prefeitura de Rio Branco participa do IV Encontro da Rede de Governança Ambiental do Acre first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Bancada federal do Acre destinou R$ 446 milhões em emendas em 2025; Assistência Social, Saúde e Transporte lideram prioridades

Publicado

20 minutos atrás

em

27 de fevereiro de 2026

Por

Dados do painel De Olho no Congresso mostram destinação de recursos para municípios; educação e esporte também foram áreas contemplada

Dados do painel do De Olho no Congresso, checados pela reportagem nesta sexta-feira (27), revelam em quais áreas os deputados federais do Acre mais destinaram emendas parlamentares ao longo de 2025. Foto: montagem 

Dados do painel De Olho no Congresso, checados pela reportagem nesta sexta-feira (27), revelam em quais áreas os deputados federais do Acre mais destinaram emendas parlamentares ao longo de 2025 .

Principais áreas contempladas

De acordo com o levantamento, os parlamentares acreanos concentraram seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado. Entre os setores mais beneficiados estão :

  • Saúde – principal destino das emendas, com recursos para aquisição de equipamentos, custeio de serviços e reforma de unidades hospitalares em diversos municípios;

  • Infraestrutura – pavimentação asfáltica, construção de pontes e recuperação de ramais receberam aportes expressivos;

  • Assistência Social – fortalecimento de programas voltados a populações vulneráveis, incluindo creches e centros de convivência.

Também foram destinados recursos para educação, incluindo obras em escolas e aquisição de materiais didáticos, além de esporte, com investimentos em quadras poliesportivas e eventos esportivos municipais .

Distribuição por parlamentar

A bancada federal do Acre é composta por oito deputados. Embora cada um tenha autonomia para indicar a destinação de suas emendas, a soma dos valores revela um perfil comum de prioridades, com forte apelo social e atenção às demandas estruturais dos municípios .

Os dados reforçam o papel das emendas como instrumento de interlocução entre os parlamentares e as bases eleitorais, viabilizando obras e serviços que, muitas vezes, complementam a capacidade de investimento das prefeituras .

O painel De Olho no Congresso reúne informações detalhadas sobre a atuação parlamentar, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária e da destinação de recursos públicos por parte dos legisladores .

Ao todo, a bancada destinou mais de R$ 446 milhões em emendas parlamentares, sendo cerca de R$ 80 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix. Foto: captada 

Antônia Lúcia destinou R$ 48 milhões em emendas em 2025, com R$ 11 milhões na modalidade Pix, alvo de questionamentos no STF

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) destinou mais de R$ 11 milhões em emendas Pixem 2025, modalidade que vem sendo alvo de questionamentos por órgãos de controle e pelo Supremo Tribunal Federal, além de R$ 36 milhões em outras emendas. Ao todo, a parlamentar contou com quase R$ 48 milhões em recursos.

Parlamentar do Republicanos concentrou recursos em Saneamento (R$ 19,2 mi), Transporte (R$ 8,1 mi) e Assistência Social (R$ 8,1 mi); gastos com cota parlamentar somaram R$ 559 mil. Foto: captada 

Distribuição dos recursos

As áreas que mais receberam investimentos foram:

  • Saneamento: R$ 19,2 milhões;

  • Transporte: R$ 8,1 milhões;

  • Assistência Social: R$ 8,1 milhões.

A deputada também destinou mais de R$ 4 milhões para as áreas de Saúde e Educação.

Emendas Pix

Os dados do painel De Olho no Congresso, checados pela reportagem, mostram que Antônia Lúcia figura entre os parlamentares acreanos com maior volume de recursos na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix. Esse tipo de emenda, criado pela Emenda Constitucional 105/2019, permite a transferência direta de recursos da União para estados e municípios, sem a necessidade de convênios ou planos de trabalho detalhados, o que tem gerado debates sobre transparência e rastreabilidade.

Em outra plataforma de transparência, o De Olho em Você, os valores destinados pela parlamentar via emendas Pix em 2025 aparecem em R$ 18,1 milhões, superando a marca de R$ 11 milhões inicialmente apontada. A diferença pode estar relacionada à metodologia de cada levantamento ou ao estágio de execução das emendas (autorizadas, empenhadas ou pagas).

Cota parlamentar

Em relação aos gastos com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) , o gabinete de Antônia Lúcia utilizou R$ 559.142,87 ao longo de 2025 . A cota é utilizada para custear despesas do mandato, como passagens aéreas, divulgação da atividade parlamentar, aluguel de veículos, combustíveis e manutenção de escritório . Em novembro de 2025, a deputada chegou a ser apontada como a líder de gastos com o “cotão” na Câmara dos Deputados, com R$ 522,4 mil registrados até aquele período, sendo 80% desse valor destinado à divulgação das atividades do mandato.

Em relação aos gastos, o gabinete de Antônia Lúcia utilizou R$ 559.142,87 em cota parlamentar ao longo de 2025.

Coronel Ulysses destinou R$ 47 milhões em emendas em 2025, com foco em Assistência Social e Saúde; R$ 6 milhões foram via Pix

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) encerrou o ano de 2025 com R$ 47.015.525 em emendas destinadas, sendo mais de R$ 6 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix. A maior parte dos recursos foi direcionada à Assistência Social, com mais de R$ 11 milhões, seguida por Saúde (R$ 9,4 milhões) e Saneamento (R$ 7,5 milhões).

Parlamentar do União Brasil priorizou recursos para Assistência Social (R$ 11,2 mi), Saúde (R$ 9,4 mi) e Saneamento (R$ 7,5 mi). Foto: Reprodução

Distribuição dos recursos

De acordo com levantamento do painel De Olho no Congresso, as áreas que mais receberam investimentos do parlamentar foram:

  • Assistência Social: R$ 11.249.985;

  • Saúde: R$ 9.447.058;

  • Saneamento: R$ 7.597.716;

  • Agricultura: R$ 5.042.500;

  • Esporte: R$ 4.072.160;

  • Educação: R$ 3.129.476;

  • Transporte: R$ 2.209.999.

Emendas Pix

Os dados mostram que Coronel Ulysses destinou R$ 6.045.505 por meio de transferências especiais, modalidade que permite o repasse direto de recursos da União para estados e municípios sem a necessidade de convênios ou planos de trabalho detalhados. O montante representa cerca de 13% do total de emendas indicadas pelo parlamentar.

Coronel Ulysses foi o terceiro deputado federal mais votado do Acre em 2022, com 16.553 votos, e integra a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados . Durante seu mandato, tem priorizado recursos para áreas sociais e de infraestrutura básica nos municípios acreanos .

O gabinete do parlamentar gastou R$ 511.460,10 no período.

Eduardo Velloso lidera ranking de emendas entre deputados do Acre com R$ 49,4 milhões; Transporte foi a área mais beneficiada

Também do União Brasil, o deputado federal Eduardo Velloso lidera o ranking de volume de emendas destinadas entre os parlamentares do Acre em 2025, com R$ 49.448.634. Desse total, mais de R$ 9 milhões foram pagos via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Parlamentar do União Brasil destinou quase R$ 16 milhões para infraestrutura viária; R$ 9 milhões foram pagos via Pix. Foto: captada 

Distribuição dos recursos

O principal destino dos recursos foi a área de Transporte, com quase R$ 16 milhões. Em seguida, aparecem:

  • Agricultura: R$ 11.486.930;

  • Assistência Social: R$ 8.065.928;

  • Saneamento: R$ 6.058.827;

  • Saúde: R$ 5.417.403;

  • Educação: R$ 2.056.064.

Destaques

Eduardo Velloso é o deputado federal acreano com maior volume total de emendas destinadas no período, superando os demais parlamentares da bancada. O montante de R$ 9 milhões em emendas Pix representa cerca de 18% do total indicado pelo parlamentar.

Natural de Rio Branco e em seu primeiro mandato, Velloso tem concentrado seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, com forte apelo para infraestrutura e produção rural.

Velloso registrou gastos de R$ 511.510,61 com cota parlamentar.

 

Ainda no União Brasil, a deputada federal Meire Serafim destinou R$ 46.362.929 em emendas ao longo de 2025, sendo mais de R$ 7 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.

Parlamentar do União Brasil teve R$ 7 milhões em emendas Pix; Saúde e Educação também foram áreas prioritárias. Foto: captada 

Distribuição dos recursos

A Assistência Social concentrou a maior fatia dos recursos, com mais de R$ 18 milhões . Em seguida, aparecem:

  • Saúde: cerca de R$ 7 milhões;

  • Educação: cerca de R$ 7 milhões.

As demais áreas contempladas incluem Saneamento, Agricultura, Transporte e Esporte, com investimentos distribuídos para atender demandas municipais e regionais.

Meire Serafim está em seu segundo mandato como deputada federal pelo Acre. Ao longo de 2025, manteve perfil de atuação voltado às pautas sociais, com forte destinação de recursos para programas de assistência e para o fortalecimento das redes municipalizadas de saúde e educação.

O montante de R$ 7 milhões em emendas Pix representa cerca de 15% do total indicado pela parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por parlamentares de diferentes partidos, embora venha sendo alvo de debates sobre transparência e controle.

O gabinete de Meire foi um dos que mais gastaram, com R$ 556.054,59 em cota parlamentar.

Roberto Duarte destinou R$ 42,6 milhões em emendas em 2025, com foco em Assistência Social e Transporte

Pelo Republicanos, o deputado federal Roberto Duarte destinou R$ 42.610.670 em emendas ao longo de 2025, com quase R$ 8 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.

Parlamentar do Republicanos teve quase R$ 8 milhões em emendas Pix; Saneamento também recebeu mais de R$ 6,8 milhões. Foto: Douglas Gomes

Distribuição dos recursos

A maior parte dos recursos foi direcionada à Assistência Social, com quase R$ 13 milhões . Em seguida, aparecem :

  • Transporte: R$ 9.668.548;

  • Saneamento: R$ 6.853.880;

  • Saúde: R$ 5.781.731;

  • Agricultura: R$ 5.619.968;

  • Educação: R$ 858.510.

Destaques

Roberto Duarte, que está em seu segundo mandato como deputado federal pelo Acre, tem concentrado suas emendas em áreas de forte apelo social e de infraestrutura básica, com atenção especial aos municípios do interior.

O montante de quase R$ 8 milhões em emendas Pix representa cerca de 18,7% do total indicado pelo parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por integrantes da bancada acreana, ainda que esteja no centro de debates sobre transparência e controle orçamentário.

Ele também aparece entre os que mais gastaram com cota parlamentar: R$ 567.695,43.

Socorro Neri lidera ranking de emendas entre deputados do Acre com R$ 61,7 milhões; Saneamento foi a área mais beneficiada

A deputada federal Socorro Neri (Progressistas) liderou o volume total de emendas parlamentares destinadas entre os deputados do Acre em 2025, com R$ 61.698.493 . Desse montante, quase R$ 12 milhões foram pagos via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Parlamentar do Progressistas destinou quase R$ 12 milhões via Pix; Assistência Social e Saúde também tiveram aportes superiores a R$ 10 milhões. Foto: Reprodução

Distribuição dos recursos

Os principais destinos dos recursos foram :

  • Saneamento: R$ 18.882.805;

  • Assistência Social: R$ 16.971.479;

  • Saúde: R$ 10.673.343;

  • Educação: R$ 5.182.175;

  • Transporte: R$ 4.537.366;

  • Agricultura: R$ 3.333.911;

  • Esporte: R$ 2.107.599.

Destaques

Socorro Neri é a parlamentar acreana com maior volume total de emendas destinadas no período, superando os demais integrantes da bancada federal. O montante de quase R$ 12 milhões em emendas Pix representa cerca de 19,4% do total indicado pela deputada.

Em seu primeiro mandato como deputada federal, Socorro Neri tem concentrado seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, com forte apelo para infraestrutura urbana, assistência e saúde pública.

Apesar do maior volume de recursos, Socorro Neri foi quem menos utilizou a cota parlamentar no ano: R$ 454.314,46.

Zé Adriano destinou R$ 50 milhões em emendas em 2025, com foco em Saúde e Transporte

Com R$ 50.647.246 em emendas destinadas em 2025, o deputado federal José Adriano (Progressistas) direcionou mais de R$ 13 milhões via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Parlamentar do Progressistas teve mais de R$ 13 milhões em emendas Pix; Agricultura também recebeu R$ 7,5 milhões. Foto: Reprodução

Distribuição dos recursos

Os maiores investimentos foram concentrados em:

  • Saúde: R$ 13.325.850;

  • Transporte: R$ 10.055.000;

  • Agricultura: R$ 7.577.477;

  • Saneamento: R$ 7.293.117;

  • Assistência Social: R$ 6.251.720;

  • Educação: R$ 2.593.294;

  • Esporte: R$ 2.300.000.

Destaques

José Adriano, que está em seu primeiro mandato como deputado federal, tem direcionado suas emendas prioritariamente para as áreas de saúde, infraestrutura viária e apoio à produção rural, com atenção especial aos municípios do interior.

O montante de mais de R$ 13 milhões em emendas Pix representa cerca de 26% do total indicado pelo parlamentar, um dos percentuais mais altos entre os deputados da bancada acreana nessa modalidade.

Adriano liderou os gastos com cota parlamentar em 2025, com R$ 583.065,39.

Zezinho Barbary destinou R$ 49 milhões em emendas em 2025; Transporte lidera com quase R$ 13 milhões

Também do Progressistas, o deputado federal Zezinho Barbary destinou pouco mais de R$ 49 milhões em emendas ao longo de 2025, sendo quase R$ 8 milhões via Pix, na modalidade de transferências especiais.

Parlamentar do Progressistas teve quase R$ 8 milhões em emendas Pix; Assistência Social e Saúde também receberam aportes expressivos. Foto: captada 

Distribuição dos recursos

As áreas prioritárias foram :

  • Transporte: R$ 12.966.667;

  • Assistência Social: R$ 12.000.000;

  • Saúde: R$ 8.903.000;

  • Agricultura: R$ 6.800.000;

  • Saneamento: R$ 6.466.783;

  • Educação: R$ 1.850.000;

  • Esporte: R$ 1.550.000.

Destaques

Zezinho Barbary, em seu segundo mandato como deputado federal, concentrou seus recursos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos municípios acreanos, com forte apelo para infraestrutura viária, políticas sociais e saúde pública.

O montante de quase R$ 8 milhões em emendas Pix representa cerca de 16% do total indicado pelo parlamentar. A modalidade segue sendo utilizada por integrantes da bancada federal do Acre, ainda que esteja sob debate quanto à transparência e rastreabilidade.

O parlamentar gastou R$ 512.671,48 com cota parlamentar.

Os dados compilados pela reportagem mostram como os oito deputados federais do Acredistribuíram os recursos das emendas ao longo de 2025, com concentração em áreas como Assistência Social, Saúde, Transporte e Saneamento. Ao todo, a bancada destinou mais de R$ 446 milhões em emendas parlamentares, sendo cerca de R$ 80 milhões na modalidade de transferências especiais, as chamadas emendas Pix.

Destaques por parlamentar

  • Socorro Neri (Progressistas): R$ 61,7 milhões (R$ 12 mi em Pix) — líder em volume total;

  • Eduardo Velloso (União Brasil): R$ 49,4 milhões (R$ 9 mi em Pix);

  • Zezinho Barbary (Progressistas): R$ 49 milhões (R$ 8 mi em Pix);

  • José Adriano (Progressistas): R$ 50,6 milhões (R$ 13 mi em Pix);

  • Coronel Ulysses (União Brasil): R$ 47 milhões (R$ 6 mi em Pix);

  • Meire Serafim (União Brasil): R$ 46,3 milhões (R$ 7 mi em Pix);

  • Roberto Duarte (Republicanos): R$ 42,6 milhões (R$ 8 mi em Pix);

  • Antônia Lúcia (Republicanos): R$ 48 milhões (R$ 11 mi em Pix).

Principais áreas contempladas

Os recursos foram direcionados prioritariamente para:

  • Assistência Social: mais de R$ 86 milhões;

  • Saúde: cerca de R$ 68 milhões;

  • Transporte: aproximadamente R$ 65 milhões;

  • Saneamento: aproximadamente R$ 60 milhões;

  • Agricultura: cerca de R$ 44 milhões;

  • Educação: aproximadamente R$ 24 milhões;

  • Esporte: cerca de R$ 12 milhões.

Emendas Pix

O montante de R$ 80 milhões em emendas Pix representa cerca de 18% do total destinado pela bancada. A modalidade, que permite transferências diretas sem convênios, tem sido alvo de debates sobre transparência e controle orçamentário, especialmente após decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) apontando irregularidades na execução desses recursos em nível nacional.

Acompanhamento público

As informações fazem parte de levantamentos públicos, como os painéis De Olho no Congresso e dados oficiais da Câmara dos Deputados, e permitem acompanhar a destinação dos recursos e os gastos realizados pelos gabinetes no período. Os números consolidados reforçam o papel das emendas como instrumento de interlocução entre os parlamentares e as bases eleitorais, viabilizando obras e serviços nos municípios acreanos.

Parlamentares direcionaram recursos para áreas estratégicas; quase R$ 80 milhões foram enviados via emendas Pix. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Acre

Prefeitura de Rio Branco recebe visita técnica da Ufac para conhecer sistema de videomonitoramento

Publicado

2 horas atrás

em

27 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Rio Branco recebeu, na sala de videomonitoramento do município, na manhã desta sexta-feira (27), a visita técnica de representantes da Universidade Federal do Acre, interessados em conhecer de perto o funcionamento do sistema utilizado pela gestão municipal. O modelo, considerado inédito no estado, tem se destacado pelo uso de tecnologia para reforçar a segurança pública, o ordenamento urbano e o acompanhamento de obras e do trânsito na capital.

A equipe da universidade demonstrou interesse em analisar a estrutura implantada pelo município com a perspectiva de, futuramente, firmar uma parceria institucional para a instalação de uma sala de videomonitoramento dentro do campus, ampliando a integração entre as estruturas e fortalecendo as ações de segurança.

295ea350 2ec1 493f acb6 3cab369c335c
Segundo o diretor de tecnologia da sala de videomonitoramento, Manuel de Jesus, a visita fortalece a cooperação entre as instituições e possibilita a troca de conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias. (Foto: Anísio Farias/Secom)

De acordo com o diretor de tecnologia da sala de videomonitoramento da Prefeitura, Manuel de Jesus, a visita representa um passo importante para a cooperação entre as instituições. “Recebemos o comunicado da universidade com muita alegria. A equipe técnica demonstrou interesse no projeto e também apresentou propostas de uso de tecnologias que estão sendo desenvolvidas no campus. Foi um momento de troca de conhecimento e construção de possibilidades”, destacou.

O programa Rio Branco Mais Segura é uma iniciativa da prefeitura que conta com 261 câmeras fixas e 49 móveis de alta tecnologia distribuídas em todas as regionais da cidade. O sistema realiza a captura de imagens em tempo real, direcionando os dados para os bancos das instituições de segurança já integradas à plataforma, permitindo respostas mais rápidas e maior eficiência no monitoramento urbano.

ce8eec55 2b36 44ad adb0 9b54862c1303 e1772225224200
Equipe da Ufac conheceu o histórico de implantação do sistema, desde a concepção da ideia até a instalação dos portais e equipamentos em pontos estratégicos. (Foto: Anísio Farias/Secom)

Durante o encontro, a equipe da Ufac conheceu o histórico de implantação do sistema, desde a concepção da ideia até a instalação dos portais e equipamentos em pontos estratégicos. Também foram apresentados os projetos que integram o programa, como o De Olho no Trânsito, De Olho na Obra e De Olho no Rio, além de outras iniciativas em fase de planejamento.

Para o analista Eduardo de Assis Oliveira, o sistema é inovador e de grande utilidade. Segundo ele, a equipe ficou surpresa com a magnitude da estrutura. “Já tínhamos conhecimento do projeto, mas não imaginávamos essa dimensão. É uma ferramenta muito útil tanto para o poder público quanto para a população. Neste momento estamos conhecendo o funcionamento para levar as informações à gestão superior da universidade e avaliar as possibilidades”, afirmou.

87350f97 aa8e 4054 a993 87aff7673201
“É um sistema que integra setores como trânsito e obras, visando o bem-estar da sociedade. A universidade avalia levar a proposta à reitoria para possível parceria com a Prefeitura”, ressaltou Renilson. (Foto: Anísio Farias/Secom)

O integrante da equipe universitária de tecnologia, Renilson Oliveira, também avaliou positivamente a estrutura. “É um sistema que integra vários setores, como trânsito e obras, sempre com foco no bem-estar da sociedade. A cidade universitária já estuda a possibilidade de levar a proposta para a reitoria e demais órgãos competentes para análise e, quem sabe, firmar uma parceria com a prefeitura”, ressaltou.

Segundo Manuel de Jesus, a aproximação com a universidade abre espaço para o desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações tecnológicas e soluções inovadoras para tornar Rio Branco uma cidade cada vez mais inteligente. “A universidade é um berço de ideias e reúne jovens talentos e equipes qualificadas. Essa parceria será fundamental para fortalecer pesquisas aplicadas e garantir melhorias contínuas nos sistemas de monitoramento, ampliando a segurança das instituições e de toda a população”, concluiu.

f70169ea 7604 4903 8872 c0b904eb2dc7
ce8eec55 2b36 44ad adb0 9b54862c1303 e1772225224200
b4fb428e d2f4 4323 8f1a d036f8f94e84
0460020a 0245 4fd6 8cda 6de1cd8cc905
4207b62a 00b8 4e96 8598 8ff1da7181c8
25945b87 7fe4 4eba a4c0 20fde95b520c

<p>The post Prefeitura de Rio Branco recebe visita técnica da Ufac para conhecer sistema de videomonitoramento first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Continue lendo

Acre

Qualificação orienta dentistas sobre encaminhamentos ao atendimento especializado

Publicado

3 horas atrás

em

27 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (27), uma qualificação voltada aos cirurgiões-dentistas da atenção primária, especializada e das vans odontológicas do município. A ação ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e teve como foco o correto encaminhamento dos pacientes do atendimento básico para o serviço especializado ofertado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Policlínica Barral y Barral.

Qualificacao de cirurgioes dentistas do Municipio 2
Maria Rita afirmou que a iniciativa visa capacitar profissionais para melhorar a eficiência no atendimento. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Segundo Maria Rita, assessora do Departamento de Saúde Bucal, a iniciativa busca qualificar os profissionais para garantir mais eficiência no fluxo de atendimento.

“A qualificação é para orientar os profissionais da atenção básica sobre o encaminhamento correto dos pacientes ao CEO. A ideia é garantir que o paciente chegue preparado para a especialidade, evitando retornos desnecessários e melhorando a qualidade do atendimento”, explicou a profissional.

Qualificacao de cirurgioes dentistas do Municipio 9
“Com uma anamnese detalhada e um exame clínico bem feito, conseguimos identificar precocemente diversas patologias da cavidade oral, inclusive o câncer, e encaminhar corretamente esses pacientes para o Centro de Especialidades”, destacou Miranda. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A programação incluiu ainda uma palestra sobre patologia e estomatologia, ministrada pela cirurgiã-dentista Maria do Carmo Miranda, do CEO, que ressaltou a importância do diagnóstico precoce.

“Com uma anamnese detalhada e um exame clínico bem feito, conseguimos identificar precocemente diversas patologias da cavidade oral, inclusive o câncer, e encaminhar corretamente esses pacientes para o Centro de Especialidades”, destacou Miranda.

Qualificacao de cirurgioes dentistas do Municipio 8
“Essa qualificação ajuda a nivelar os profissionais, principalmente quem está chegando agora, além de relembrar conteúdos importantes, o que facilita e melhora o atendimento ao paciente”, afirmou Ana. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Para os profissionais, a qualificação também contribui para a padronização do atendimento. A dentista Ana Gabriela Liberato enfatizou os benefícios da capacitação para o dia a dia profissional.

“Essa qualificação ajuda a nivelar os profissionais, principalmente quem está chegando agora, além de relembrar conteúdos importantes, o que facilita e melhora o atendimento ao paciente”, afirmou.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação permanente dos profissionais de saúde bucal, contribuindo para um atendimento mais organizado, eficiente e alinhado às reais necessidades da população.

Qualificacao de cirurgioes dentistas do Municipio 10
Qualificacao de cirurgioes dentistas do Municipio 7
Qualificacao de cirurgioes dentistas do Municipio 6
Qualificacao de cirurgioes dentistas do Municipio 5

<p>The post Qualificação orienta dentistas sobre encaminhamentos ao atendimento especializado first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Continue lendo