Acre
Prefeitura de Rio Branco participa de sessão solene da Câmara Municipal em homenagem a personalidades acreanas
A Prefeitura de Rio Branco marcou presença na sessão solene realizada pela Câmara Municipal nessa sexta-feira (28), no auditório do Detran. O evento foi destinado à entrega dos títulos Cidadão Verde, Campos Pereira e Cidadão Rio-Branquense, reconhecendo cidadãos que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento social, cultural, ambiental e esportivo da capital acreana.
O secretário municipal de Saúde e Articulação Institucional, Rennan Biths, representou o prefeito Tião Bocalom na solenidade e destacou a relevância do momento de celebrar o trabalho de homens e mulheres que contribuem para o crescimento de Rio Branco.
“Hoje vivemos um momento especial de homenagear homens e mulheres que desenvolvem um trabalho relevante para nossa população e para o desenvolvimento da nossa capital. Em nome da Prefeitura de Rio Branco, estendo nossas homenagens a todos os agraciados e seus familiares, que vieram prestigiar a cerimônia”, enfatizou.
A cerimônia reuniu autoridades municipais, estaduais e representantes de diversas instituições.
Comentários
Acre
Governo do Acre realiza Feirão do Emprego e da Empregabilidade com centenas de vagas e serviços ao trabalhador em dezembro
O governo do Estado realiza, nos dias 5 e 6 de dezembro, em Rio Branco, o primeiro Feirão do Emprego e da Empregabilidade, um grande mutirão que reunirá mais de mil vagas de trabalho para os próximos três meses, serviços essenciais ao trabalhador e oportunidades de capacitação profissional. A ação é coordenada pela vice-governadora Mailza Assis e pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.
O evento será realizado em frente ao Quartel da Polícia Militar, no Centro, e pretende conectar empresas contratantes e trabalhadores que buscam recolocação ou o primeiro emprego, além de facilitar o acesso à documentação, qualificação e orientação profissional.
O feirão ocorre em um momento de forte expansão econômica no Acre, que registrou o maior crescimento de PIB do Brasil na última medição, com taxa de 14%, além das menores taxas de desemprego dos últimos três anos. O aquecimento da economia tem impulsionado setores como tecnologia da informação, supermercados, vendas, bares e restaurantes, construção civil, indústria e telemarketing.
Nesse contexto, o Sine tem cumprido papel estratégico, divulgando diariamente entre 100 e 200 vagas, fazendo a intermediação entre empresas e trabalhadores e ampliando as possibilidades de contratação.
O Feirão do Emprego e da Empregabilidade tem como proposta reunir, em um único espaço e no formato de mutirão, empresas que querem contratar e pessoas que buscam oportunidades, além de levar cursos e orientações práticas que aumentem a empregabilidade.
A ação também reforça a construção de uma política permanente de promoção do emprego no estado, envolvendo uma ampla rede de parceiros, entre eles: Fieac, Acisa, Abrasel, Asas, Adacre, Sinduscon, sindicatos patronais, instituições do Sistema S e Ieptec.
Serviços, atendimentos e cursos disponíveis
Durante os dois dias de evento, o público terá acesso a:
- Cadastro e encaminhamento para vagas de emprego
- Emissão de Carteira de Trabalho
- Seguro-desemprego
- Atendimentos da OCA Móvel
- Serviços do Ônibus Lilás (Semulher)
- Orientações para entrevista e elaboração de currículos
- Informações sobre empreendedorismo e regularização de MEIs
- Vagas em cursos e capacitações do Senai, Senac, Ieptec, Polo Digital da Seict e outras instituições parceiras
- Atendimentos de saúde, como oftalmologia, ortopedia, odontologia, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão e glicemia
- Corte de cabelo
A expectativa é que um grande número de trabalhadores seja encaminhado para entrevistas e contratações ainda durante o feirão.
A vice-governadora Mailza Assis, coordenadora do evento, destaca que o feirão é uma ação de incentivo direto às famílias acreanas. “Este pacote de vagas de emprego é uma forma que o governo do Estado, em parceria com todas as entidades, encontrou de presentear a nossa população, em consideração ao momento positivo da nossa economia”, destaca ela que também está à frente da SEASDH.
O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, reforça o papel do Sine como instrumento fundamental na geração de emprego. “O Sine tem sido uma parceria muito promissora para a nossa sociedade, cada vez mais reconhecida tanto pelas empresas quanto pelas pessoas que querem trabalhar. Esta mobilização conjunta reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento socioeconômico”, afirmou.
Oportunidade para trabalhar e movimentar a economia
Com o início de dezembro se aproximando, o Feirão do Emprego e da Empregabilidade representa uma oportunidade única para quem deseja começar o ano de 2026 com um emprego garantido. Para as empresas, é uma chance de fortalecer suas equipes e acompanhar o ritmo de crescimento econômico do Acre.
O evento reunirá centenas de serviços, vagas e capacitações, reafirmando o compromisso do governo estadual em valorizar o trabalhador e promover mais renda e desenvolvimento para as famílias acreanas.
Comentários
Acre
No Acre, menino autista é impedido de seguir viagem após ser retirado de aeronave
A mãe do pequeno Daniel Lima Batista, de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, acionou a Polícia Militar neste domingo, 30, no aeroporto de Cruzeiro do Sul, no Acre, para denunciar que seu filho foi retirado de dentro do avião da Gol sem ela ser comunicada previamente, nem ser chamada a bordo. Segundo ela, seguiu todos os procedimentos exigidos para que o filho pudesse viajar desacompanhado até Rio Branco.
A mulher afirma que o menino não estava dando alteração, nem causando problema e a empresa já havia sido comunicada previamente da condição dele, que ele embarcaria sozinho até a capital, onde o pai já o esperava no aeroporto.
Daniel estava indo passar as férias com o pai na capital e já nesta segunda-feira, 1º, tinha uma consulta marcada com uma neuropsicóloga. A mãe, que é policial civil, conta que permaneceu no aeroporto durante todo o tempo e não foi acionada para ir até a aeronave.
“Eu comprei a passagem com antecedência, informei que ele era autista, foi feito todo o procedimento, paguei aquela taxa de R$ 200 para ele viajar com a companhia. Durante todo o tempo de espera ele estava tranquilo, ele foi todo feliz, tem até o vídeo. Eu permaneci no aeroporto, mas não recebi nenhuma ligação. Em momento algum me ligaram para dizer que o Daniel não queria colocar o cinto ou que precisava de algo. Não me chamaram, nada. Só vi meu filho já sendo retirado do avião. Tiraram meu filho como se fosse um pacote, entregaram para mim. Foi constrangedor, doloroso e totalmente evitável. Os funcionários me relataram que ele não queria pôr o cinto, que queria um biscoito, que depois alterou o volume do celular e não queria baixar. É ridículo isso porque pessoas que estavam no mesmo voo não confirmaram isso e disseram que podem testemunhar como ele estava. Ele tinha uma consulta amanhã e vai perder. Eu chamei a Polícia Militar e registrei o caso e farei o mesmo junto à Polícia Civil para responsabilizar a empresa”, contou a mãe de Daniel, a policial civil Ângela Adélia da Silva Lima.
“O Daniel atende a comandos e é autista leve. Eu considero o caso um preconceito por ele ser autista e também um despreparo muito grande por parte dos funcionários da Gol. Meu filho é menor de idade e autista e eles sabiam que eu estava no aeroporto, até porque eles orientam que a gente só saia depois da decolagem. Porque não me chamaram lá dentro da aeronave?”, questiona ela.
Comentários
Flash
VÍDEO: Discussão por carne de tatu termina em homicídio na zona rural de Mâncio Lima
Jovem de 26 anos é morto a facadas pelo próprio primo após desentendimento às margens do Rio Môa
Um homem identificado como Claudemir Cruz Vieira, de 26 anos, foi morto a facadas na manhã deste domingo (30) na comunidade São Salvador, zona rural de Mâncio Lima. O crime ocorreu às margens do Rio Môa, próximo ao porto da comunidade Belo Monte.
Segundo as informações repassadas, o autor do homicídio é Carlos Cesar de Souza Silva, de 24 anos, primo da vítima. Ambos navegavam de barco quando o caso foi comunicado ao COPOM. Uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao local e encontrou Claudemir já sem vida dentro da embarcação.
Testemunhas relataram que os dois homens, junto com a esposa da vítima, passaram a noite ingerindo bebida alcoólica na casa de Claudemir. Pela manhã, uma discussão teria começado devido à divisão da carne de um tatu abatido na noite anterior. Durante o desentendimento, Claudemir teria atingido o primo com uma paulada, provocando ferimentos no braço, ombro e cabeça.
Ferido, Carlos Cesar reagiu com uma facada abaixo da costela esquerda da vítima. Mesmo gravemente atingido, Claudemir ainda caminhou alguns metros até a frente da igreja da comunidade, onde caiu e morreu.
Após o crime, moradores colocaram os dois envolvidos em um barco e os levaram ao porto de Belo Monte. Uma técnica de enfermagem que acompanhava o trajeto acionou a Polícia Militar. No local, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro para sutura nos ferimentos da cabeça. Em seguida, ele foi levado à Delegacia de Mâncio Lima, onde permanece à disposição da Justiça.
Equipes da Perícia Técnica e do Instituto Médico Legal realizaram os procedimentos de praxe e fizeram a remoção do corpo.
Você precisa fazer login para comentar.