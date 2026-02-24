Acre
Prefeitura de Rio Branco orienta condutores sobre interdição em trecho próximo ao Elevado Mamédio Bittar
A Prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta terça-feira (24), uma coletiva de imprensa para orientar condutores sobre as mudanças no tráfego nas proximidades do Elevado Mamédio Bittar, no cruzamento da Estrada Dias Martins com a Rua Isaura Parente. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, em parceria com a Empresa Municipal de Urbanização de rio Branco (Emurb) e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).
As intervenções fazem parte da etapa final de urbanização do entorno do elevado e têm como objetivo garantir mais segurança viária e melhor organização do fluxo de veículos. Durante o período de obras, haverá interdição na alça esquerda no sentido centro–bairro, no trecho que compreende a região próxima à esquina da loja OK Magazine até a confluência com o posto de combustível.
O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, destacou que os serviços podem gerar impactos momentâneos, mas trarão benefícios permanentes à mobilidade urbana.
“Estamos na fase de urbanização, que acaba interferindo mais diretamente na trafegabilidade das vias próximas, mas é uma etapa necessária. A população pode ficar tranquila que, com a conclusão dos trabalhos, teremos um fluxo mais organizado e seguro”, afirmou.
O diretor-presidente da Emurb, Abdel Derze, reforçou que as equipes atuarão em regime diuturno para reduzir o tempo de interdição.
“Os trabalhos serão executados durante o dia e a noite para que possamos liberar o trecho o mais rápido possível”, explicou.
A RBTrans estará presente com agentes de trânsito para orientar os condutores e garantir a fluidez nas rotas alternativas. De acordo com o diretor de Trânsito do órgão, Marcos Costa, a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e, se possível, utilizem vias alternativas.
“Teremos equipes diariamente no local para organizar o fluxo e prestar as orientações necessárias. Pedimos que os condutores respeitem a sinalização provisória, reduzam a velocidade e, se puderem, optem por rotas alternativas para evitar retenções”, destacou.
Entre as opções de desvio estão a Travessa dos Engenheiros, a própria Rua Isaura Parente e a Rua Valdomiro Lopes, no acesso pelo bairro da Paz.
A previsão é que o trecho interditado seja liberado para o tráfego até a próxima sexta-feira (27), prazo estimado para a conclusão dos serviços.
Projeto “Produtor de Água” avança em agenda nacional com participação da Prefeitura de Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), participou de uma agenda técnica interinstitucional em Brasília (DF), nesta segunda e terça-feira, 23 e 24, para alinhar estratégias e fortalecer a implementação do Projeto “Produtor de Água” na Bacia Hidrográfica do Igarapé São Francisco.
A programação foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e reuniu representantes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre (Sema), do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), da Universidade de Brasília (UnB), além de órgãos federais, estaduais e municipais. O objetivo foi ampliar a cooperação técnica, compartilhar experiências bem-sucedidas e consolidar diretrizes para a execução do projeto no Acre.
No primeiro dia, os participantes discutiram aspectos técnicos e operacionais do programa, com destaque para a experiência já consolidada na Bacia do Ribeirão Pipiripau, no Distrito Federal. Também foram apresentados os avanços e o planejamento do projeto piloto voltado à Bacia do Igarapé São Francisco, que abrange os municípios de Bujari e Rio Branco. A troca de conhecimentos permitiu o alinhamento de ações e a definição de medidas prioritárias para a realidade local.
A agenda teve continuidade com uma visita técnica à Bacia do Ribeirão Pipiripau. No local, a comitiva acompanhou a aplicação prática de soluções voltadas à conservação hídrica e ambiental, como recomposição florestal, recuperação de áreas degradadas, controle de processos erosivos e construção de bacias de retenção. As iniciativas demonstraram estratégias eficazes para a proteção de mananciais e o aumento da resiliência ambiental.
Para o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, a participação do município em discussões de alcance nacional reforça o compromisso da gestão com políticas sustentáveis e preventivas.
“Trata-se de uma ação estruturante, voltada ao fortalecimento dos mananciais e à preparação do município para enfrentar eventos climáticos severos, como as enchentes, por meio de soluções sustentáveis e de longo prazo”, frisou Enoque Pereira.
A agenda institucional reafirma o engajamento dos órgãos envolvidos na preservação ambiental, na proteção dos recursos hídricos e na promoção da segurança hídrica.
A iniciativa contribui diretamente para a melhoria da qualidade e da disponibilidade de água, beneficiando a população acreana e fortalecendo a gestão sustentável dos recursos naturais.
Prefeito Carlinhos do Pelado faz segunda de entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a educação infantil
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado e a secretária de educação, Raiza Dias, realizaram, na manhã desta terça-feira (23), a entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a escola de Ensino Infantil Vitória Salvaterra, como parte da segunda etapa de distribuição de materiais destinados à educação especial.
A ação contempla todas as escolas e creches do município, que também estão sendo beneficiadas com os mesmos materiais pedagógicos.
No ano de 2025, foram investidos cerca de R$ 300 mil na aquisição de brinquedos e playgrounds destinados às escolas de educação infantil e creches da rede municipal de ensino.
Já em 2026, esse compromisso foi ampliado com um investimento superior a R$ 350 mil em brinquedos pedagógicos, como blocos lógicos, bolas, caixas de percepção tátil, fantoches, jogos de construção de palavras, jogos pedagógicos, entre outros materiais fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, motor e social dos alunos.
Além disso, durante a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, também foram adquiridos, ao longo desses dois anos, materiais específicos voltados à inclusão, fortalecendo o trabalho realizado nas salas de recursos multifuncionais das 11 escolas municipais.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue firme no propósito de construir uma educação cada vez mais inclusiva, humana e de qualidade.
“A chegada desses brinquedos pedagógicos e playgrounds representa um avanço muito importante para a nossa escola. Para nós, é gratificante ver esse investimento chegando diretamente aos nossos alunos, porque sabemos o quanto o brincar é essencial no processo de aprendizagem”, destacou a gestora da escola Vitória Salvaterra, Rosilene Fontes.
“Cada criança importa, cada aluno tem um potencial e cada escola é um espaço de transformação”, afirmou o prefeito.
Prefeito Tião Bocalom participa da certificação de alunos do Ifac em Rio Branco
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou, na noite dessa segunda-feira (23), da cerimônia de entrega de certificados dos cursos de Assistente Administrativo e Assistente em Recursos Humanos, promovida pelo Instituto Federal do Acre (Ifac).
As capacitações foram ofertadas por meio do programa Formar para Incluir, iniciativa voltada à qualificação profissional e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho. A ação foi viabilizada por emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada pela deputada federal Meire Serafim.
O prefeito Tião Bocalom enfatizou a relevância da presença do Ifac em todos os municípios acreanos, destacando o impacto social da iniciativa.
“Essa é uma oportunidade concreta para quem deseja se capacitar e ampliar perspectivas profissionais. Parabenizo todos os alunos pela conquista”, declarou.
O gestor também destacou o alcance estadual do programa, que permitiu a participação de estudantes de municípios distantes.
“Alunos de cidades como Santa Rosa puderam realizar o curso e obter um diploma federal, o que representa uma conquista significativa”, completou.
Durante o evento, a parlamentar Meire Serafim destacou a importância do investimento na formação profissional da população acreana.
“Fico muito feliz em poder contribuir para contemplar moradores dos 22 municípios do Acre por meio da nossa emenda”, afirmou.
Segundo a pró-reitora do Ifac, Ana Cláudia, os cursos possuem caráter estratégico por estarem diretamente relacionados à área de gestão e rotinas administrativas, segmentos com forte demanda tanto no setor público quanto na iniciativa privada.
De acordo com a gestora, as formações atendem profissionais já inseridos no mercado de trabalho, bem como pessoas que buscam a primeira oportunidade de emprego ou recolocação profissional.
Ao todo, o programa registrou 1.140 matrículas em todo o estado. Nesta etapa, 180 alunos concluíram os cursos e receberam certificação, em formato presencial e on-line. A pró-reitora também ressaltou os resultados alcançados.
“A procura foi positiva, mas o destaque maior foi a permanência dos alunos. Conseguimos atingir o objetivo esperado”, avaliou.
A iniciativa reforça o papel da educação profissional como ferramenta de inclusão, geração de renda e desenvolvimento regional.
