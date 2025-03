Prefeitura de Rio Branco monitora e presta assistência a pequenos produtores atingidos pela cheia do Rio Acre

O Rio Tarauacá registrou na manhã deste domingo, 16, 9,99 metros, 49cm acima da cota de transbordamento, que é de 9,50 metros, segundo dados divulgados pela Defesa Civil Municipal. A cota de transbordamento foi superada às 16h40 de sábado, 15,quando o nível do rio chegou a 9,53m.

O prefeito Rodrigo Damasceno publicou um vídeo na manhã deste domingo, 16, para informar sobre a situação e as ações que estão sendo tomadas. Acompanhado do coordenador da Defesa Civil, Simões, e do auxiliar Daniel, o prefeito visitou ruas que estão sendo atingidas pelo transbordamento do manancial.

Em suas declarações, Damasceno explicou que está realizando um reconhecimento direto nas ruas da cidade. “O nosso rio transborda com 9,5 metros, e ele está com 9,99 metros. Ou seja, nós estamos com 49 centímetros de transbordo”, afirmou. O prefeito também informou que já conversou com o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Batista, e que a equipe está pronta para agir.

“Estamos indo às ruas fazer o reconhecimento, depois nós vamos de barco. E daqui a pouco já acionei todo o secretariado da Prefeitura para que a gente coloque toda a nossa equipe de prontidão. Vamos dar a melhor assistência possível para a nossa população”, garantiu Damasceno.

Durante o reconhecimento, o prefeito mostrou imagens de ruas já afetadas pelas águas. “Olha aqui a rua, Chicão, já começa a dar o sinal de transbordamento do nosso rio, já está começando a alagar algumas ruas”, disse ele, enquanto apontava para a casa de um morador local.

O aumento do nível do Rio Tarauacá é resultado das intensas chuvas registradas nos últimos dias na região. A cota de transbordamento está fixada em 9,50 metros, enquanto o nível máximo histórico do manancial é de 11,15 metros.

O prefeito reforçou o compromisso da administração municipal em ajudar a população. “Vamos dar suporte ao povo de Tarauacá que sofre tanto no período da alagação. E agora que a gente está na prefeitura, se antes a gente ajudava, estando fora, nós vamos ajudar muito mais. Contem com a gente”, afirmou Damasceno.

