Prefeitura de Rio Branco manter decreto de isolamento e suspensão das atividades não essenciais até o dia 30.

Por Aline Nascimento

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, ainda não pensa em reabrir o comércio do município durante a pandemia do novo coranavírus. Em entrevista à Rede Amazônica Acre na segunda-feira (22), a prefeita explicou que o município está na fase vermelha dos casos de Covid-19 e não apresenta condições de retorno das atividades não essenciais. O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), desta segunda mostrou que a capital acreana tem 6.052 mil casos de Covid-19 confirmados. Em todo estado são mais de 11,5 mil casos da doença. O número de mortes no Acre chegou a 305 também nesta segunda. Já o número de curados passa dos 6,2 mil. O decreto que suspende as atividades não essenciais em Rio Branco é válido até o próximo dia 30. Ainda na entrevista, Socorro comentou sobre o plano de medidas do governo do Acre para reabertura gradual do comércio no estado. “Pela simulação feita com minha equipe, o município de Rio Branco se encontra ainda na fase mais grave e mais crítica, a fase vermelha, que é da emergência. Não podemos, na fase mais crítica falar em abertura do que não está autorizado pelo decreto vigente até hoje. A situação, até hoje, do que está autorizado a funcionar se manter na fase mais crítica e somente na medida em que os indicadores forem mostrando índices mais favoráveis é que teremos ou não condições de passar para a fase laranja, a de alerta, depois a amarela até chegar na verde. Portanto, temos ainda um processo a percorrer de melhoria das condições de saúde, de leitos, de UTIs e isolamento social”, frisou. Questionada sobre as fiscalizações para evitar aglomerações e garantir o cumprimento das medidas de isolamento social, a prefeita garantiu que as equipes estão trabalhando em dobro para flagrar quem estiver em descumprimento, mas que o município precisa da ajuda nas ações.

“A prefeitura tem atuado com sua capacidade máxima de fiscalização sanitária e também com fiscais das atividades urbanas, mas temos que observar que há uma parte da fiscalização que precisa ser exercida pela segurança pública do Estado. O município tem o poder de polícia administrativa, mas não dá para ir um fiscal sozinho fazer uma notificação, uma interdição é preciso ter o policiamento junto dando suporte”, afirmou.

A gestora revelou que ainda essa semana vai se reunir com representantes do Ministério Público do Acre (MP-AC) e do governo para identificar e definir os fluxos das fiscalizações para que possam ser mais abrangentes do que têm sido.

“Todos aqueles que querem fazer um controle maior da pandemia, que não querem se contaminar e que consideram importante essa ação acontecer, de modo que rapidamente todo estado possa voltar a uma situação melhor, é preciso compreender que sem isolamento social, sem o cuidado com a propagação, não vamos avançar e isso acaba causando prejuízo para todos que respeitam os decretos com as medidas sanitárias”, destacou.

Comentários