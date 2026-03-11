Prefeitura de Rio Branco leva saúde a comunidades ribeirinhas com Itinerante Fluvial

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na manhã desta quarta-feira (11), a saída oficial da Ação de Saúde Rural – Itinerante Fluvial 2026. A equipe partiu do Porto do Flutuante, no bairro da Base, com destino às comunidades localizadas ao longo do Riozinho do Rôla e de seus afluentes.

A missão tem como objetivo garantir atendimento integral de saúde às populações rurais e ribeirinhas do município, ampliando o acesso aos serviços em regiões de difícil deslocamento. Ao longo de 30 dias, durante o período do chamado Inverno Amazônico, entre março e abril, a equipe percorrerá 11 pontos fixos, oportunizando atendimento para mais de 150 comunidades.

Durante a ação, serão ofertados diversos serviços de saúde, incluindo consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação e realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. Também estão previstos exames de malária e leishmaniose, além de acompanhamento e monitoramento de pacientes com hipertensão e diabetes.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância da ação para garantir atendimento às populações que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde.

“Essa é uma ação que realizamos há muitos anos para levar o serviço de saúde mais próximo da população rural e ribeirinha, principalmente daqueles que têm maior dificuldade de acesso às nossas unidades. É uma operação complexa, que aproveita o período em que os rios estão mais cheios para chegar a essas comunidades. Nossa expectativa é realizar cerca de 30 mil procedimentos ao longo da missão, entre consultas, exames, vacinação e atendimentos odontológicos”, afirmou o gestor.

A operação mobiliza 72 profissionais, entre médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe de apoio, levando praticamente toda a estrutura de atendimento das unidades de saúde para dentro das embarcações. Como novidade nesta edição, a ação também levará às comunidades o Implanon, método contraceptivo de longa duração, com foco principalmente na prevenção da gravidez na adolescência entre jovens das comunidades ribeirinhas.

A chefe da Divisão de Populações Rurais e Ribeirinhas, Rejane Almeida, ressaltou que todo o trabalho foi planejado antecipadamente junto às comunidades.

“Existe um cronograma definido, e as comunidades já estão mobilizadas para receber a equipe. A partir de 11 pontos estratégicos ao longo do rio, conseguimos ampliar o atendimento e alcançar mais de 100 comunidades ribeirinhas”, explicou Almeida.

O primeiro atendimento da ação está previsto para iniciar nesta quinta-feira (12), na comunidade Barro Alto, onde a expectativa é atender cerca de 150 famílias.

