Prefeitura de Rio Branco leva saúde a comunidades ribeirinhas com Itinerante Fluvial
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na manhã desta quarta-feira (11), a saída oficial da Ação de Saúde Rural – Itinerante Fluvial 2026. A equipe partiu do Porto do Flutuante, no bairro da Base, com destino às comunidades localizadas ao longo do Riozinho do Rôla e de seus afluentes.
A missão tem como objetivo garantir atendimento integral de saúde às populações rurais e ribeirinhas do município, ampliando o acesso aos serviços em regiões de difícil deslocamento. Ao longo de 30 dias, durante o período do chamado Inverno Amazônico, entre março e abril, a equipe percorrerá 11 pontos fixos, oportunizando atendimento para mais de 150 comunidades.
Durante a ação, serão ofertados diversos serviços de saúde, incluindo consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação e realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. Também estão previstos exames de malária e leishmaniose, além de acompanhamento e monitoramento de pacientes com hipertensão e diabetes.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância da ação para garantir atendimento às populações que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde.
“Essa é uma ação que realizamos há muitos anos para levar o serviço de saúde mais próximo da população rural e ribeirinha, principalmente daqueles que têm maior dificuldade de acesso às nossas unidades. É uma operação complexa, que aproveita o período em que os rios estão mais cheios para chegar a essas comunidades. Nossa expectativa é realizar cerca de 30 mil procedimentos ao longo da missão, entre consultas, exames, vacinação e atendimentos odontológicos”, afirmou o gestor.
A operação mobiliza 72 profissionais, entre médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe de apoio, levando praticamente toda a estrutura de atendimento das unidades de saúde para dentro das embarcações. Como novidade nesta edição, a ação também levará às comunidades o Implanon, método contraceptivo de longa duração, com foco principalmente na prevenção da gravidez na adolescência entre jovens das comunidades ribeirinhas.
A chefe da Divisão de Populações Rurais e Ribeirinhas, Rejane Almeida, ressaltou que todo o trabalho foi planejado antecipadamente junto às comunidades.
“Existe um cronograma definido, e as comunidades já estão mobilizadas para receber a equipe. A partir de 11 pontos estratégicos ao longo do rio, conseguimos ampliar o atendimento e alcançar mais de 100 comunidades ribeirinhas”, explicou Almeida.
O primeiro atendimento da ação está previsto para iniciar nesta quinta-feira (12), na comunidade Barro Alto, onde a expectativa é atender cerca de 150 famílias.
No Março Mulher, Prefeitura de Rio Branco entrega kits para mulheres vítimas de violência doméstica
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta semana a entrega de kits para 50 mulheres atendidas pela Casa Rosa Mulher. A ação integra a programação do Março Mulher e o evento ocorreu na Praça da Juventude Cidade Nova, localizada no prédio da antiga rodoviária.
Os kits foram doados pela Receita Federal por meio do programa “Receita por Elas”. Entre os itens distribuídos estavam mantas, cobertores, roupas, utensílios domésticos e jogos de lençol, entregues conforme a necessidade de cada beneficiária. A seleção dos produtos e a logística de entrega ficaram sob a responsabilidade das servidoras que acompanham diretamente as mulheres atendidas pelo serviço.
A diretora de Direitos Humanos, Suhellen Farias, destacou que a iniciativa busca fortalecer a rede de apoio às vítimas de violência doméstica e incentivar a denúncia desse tipo de crime.
“A determinação do prefeito Tião Bocalom é garantir apoio às mulheres que sofreram violência, oferecendo orientação, assistência e oportunidades por meio de cursos e atividades que contribuam para o desenvolvimento pessoal e a reconstrução de suas vidas”, afirmou.
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, ressaltou que as ações do Março Mulher também têm como objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância de combater a violência contra a mulher.
“Além de prestar assistência às vítimas, trabalhamos na sensibilização da população, incentivando a denúncia de qualquer forma de violência, seja ela psicológica, patrimonial ou física”, explicou.
Como parte da programação da semana, a Prefeitura de Rio Branco também promoveu um café da manhã com as mulheres assistidas pela Casa Rosa Mulher, criando um espaço de diálogo e reflexão sobre o enfrentamento à violência e o fortalecimento da rede de proteção.
Novo prédio do RBPREV será inaugurado neste mês de março e reforça modernização da capital
Carnaval 2026: Unidos do Fuxico se consagra campeão do Desfile de Blocos em Rio Branco
Após análise da Comissão do Carnaval 2026, da Prefeitura de Rio Branco, foi divulgado na manhã desta quarta-feira (11), o resultado oficial do Desfile de Blocos Carnavalescos realizado durante o Carnaval da capital acreana.
A reavaliação ocorreu após a apresentação de um recurso administrativo por parte do bloco Unidos do Fuxico, que solicitou revisão de critérios previstos no regulamento do desfile. A comissão responsável analisou o pedido com base nas normas estabelecidas no edital do evento e procedeu à atualização da pontuação.
Com a revisão, a classificação final do desfile ficou definida da seguinte forma:
- 1º lugar : Unidos do Fuxico
- 2º lugar: Sambase
- 3º lugar : 6 É D+
De acordo com o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, todo o processo seguiu rigorosamente o que está previsto no regulamento do Carnaval 2026.
“A comissão cumpriu o que estava determinado no edital. Esse é o resultado apresentado pela comissão, e nós, enquanto Fundação Garibaldi Brasil, anunciamos oficialmente a classificação final do desfile dos blocos carnavalescos do Carnaval de 2026”, destacou.
Após a divulgação do resultado oficial, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para os procedimentos administrativos de homologação.
O Desfile de Blocos é um dos momentos mais tradicionais do Carnaval de Rio Branco e reúne agremiações que contribuem para fortalecer a cultura popular, a criatividade e a alegria da festa na capital.
