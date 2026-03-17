Acre
Prefeitura de Rio Branco lança Portal da Cultura para fortalecer o acesso à informação e às políticas culturais
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), realizou na manhã desta terça-feira (17), o lançamento oficial do Portal da Cultura do município. O evento foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e contou com a presença de representantes da fundação, gestores públicos e fazedores de cultura da capital acreana.
A iniciativa marca um avanço na organização e na democratização das informações culturais, reunindo, em um só espaço digital, conteúdos como editais, projetos, cursos, atividades em centros culturais e o calendário oficial do município.
De acordo com o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Viegas Pereira, o portal representa a concretização de uma demanda antiga do setor cultural.
“É um sonho sendo realizado por todos os fazedores de cultura. O portal será um elo entre a população e a produção cultural do município, permitindo que qualquer pessoa, de Rio Branco ou de outras regiões, tenha acesso às informações culturais”, destacou.
A ferramenta também amplia a visibilidade das ações culturais locais, permitindo que artistas, produtores e o público acompanhem, de forma prática, as oportunidades e atividades disponíveis.
Para o agente cultural Cimar dos Santos, que atua há mais de 30 anos na área, o portal chega para suprir uma lacuna importante. “Agora teremos um espaço onde artistas e fazedores de cultura poderão encontrar informações mais precisas sobre a política cultural do município”, afirmou.
A centralização das informações também foi destacada pelo produtor cultural Marcos Tadeu. Segundo ele, a plataforma facilitará o acesso a dados que antes exigiam buscas mais complexas.
“Antes, muitas vezes, era necessário procurar no Diário Oficial, o que nem sempre era simples. Com o portal, tudo estará reunido em um só lugar, o que torna o processo muito mais acessível”, explicou.
Responsável pelo desenvolvimento da plataforma, o assessor de planejamento da FGB, João Guedes, ressaltou que o sistema também moderniza os processos internos da gestão cultural.
“Vamos reunir todas as etapas em um único ambiente: lançamento de editais, inscrições de projetos e avaliações. Aquele modelo antigo, com entrega de envelopes físicos, deixa de existir”, pontuou.
Com o lançamento do Portal da Cultura, a Prefeitura de Rio Branco dá um passo importante rumo à digitalização dos serviços culturais, promovendo mais transparência, acessibilidade e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Sesacre realiza oficina sobre novo rastreamento do câncer do colo do útero com teste de DNA-HPV
Para garantir o fortalecimento das ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e das redes de Atenção às Pessoas com Câncer e às Pessoas com Doenças Crônicas, realiza a oficina “Implementação do Novo Rastreamento Organizado do Câncer do Colo do Útero – Teste de DNA-HPV”, nos dias 17 e 18 de março na sala ambiente do setor médico da Universidade Federal do Acre (Ufac).
A programação reúne profissionais de saúde das unidades básicas dos municípios do Baixo Acre com o objetivo de capacitar as equipes para a adoção do novo protocolo, aprimorar a coleta e o manejo clínico dos casos, organizar o encaminhamento das pacientes e garantir maior eficiência no acompanhamento ao longo da linha de cuidado.
A coordenadora estadual da Rede de Atenção às Pessoas com Câncer da Sesacre, Glecilia Mendes destacou o objetivo da capacitação para os municípios acreanos. “A oficina apresenta o novo método de rastreamento como uma inovação tecnológica voltada à saúde das mulheres do estado. Nesta etapa inicial, participam profissionais de Rio Branco e Porto Acre, especialmente enfermeiros da atenção primária, agentes comunitários de saúde e equipes da rede especializada. Também contamos com instituições parceiras que atuam na área e com o apoio dos serviços de diagnóstico, fortalecendo a integração da assistência”
Médico oncologista e representante da direção técnica da Fundhacre e da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), Rafael Carvalho destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da rede oncológica no estado. “O encontro integra Ministério da Saúde, governo do Estado e municípios para apresentar o novo manual nacional de controle e rastreamento do câncer do colo do útero, que traz avanços importantes, como a organização do rastreio e a incorporação da genotipagem do HPV de forma simplificada. Essa estratégia amplia as chances de diagnóstico precoce, impacta diretamente nas possibilidades de cura e contribui para reduzir a chegada de casos em estágios avançados aos serviços de tratamento”.
Enfermeira do Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), Cleuciane Lima, ressaltou a importância da atualização técnica para os serviços especializados. “Estamos conhecendo o funcionamento do novo método e as mudanças no processo de rastreamento, que representam um avanço tecnológico significativo. Para quem atua há anos no diagnóstico do câncer do colo do útero, é essencial acompanhar essas atualizações e compreender o novo modelo de organização da assistência”, destacou.
Cinthya Moura, enfermeira assistencial do município de Porto Acre e participante da oficina, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da atenção básica no município. “Participar desse processo é fundamental, especialmente diante das mudanças que tornam o rastreamento mais acessível e ágil. Na ponta, sabemos dos desafios para captar essas mulheres e garantir o acompanhamento adequado. Com essa nova estratégia, conseguimos superar barreiras e ampliar o acesso, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado”.
A iniciativa fortalece a prevenção e o diagnóstico precoce, qualificando a rede pública para oferecer atendimento mais eficiente e ampliar o cuidado à saúde das mulheres acreanas.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Saúde para as mulheres: ação em Rio Branco intensifica prevenção ao câncer do colo do útero, colorretal e à endometriose
Em alusão ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (17), uma ação voltada à promoção e prevenção da saúde feminina. A atividade foi realizada na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap), Dra. Cláudia Vitorino.
A iniciativa teve como foco a prevenção do câncer do colo do útero e do câncer colorretal, além da conscientização sobre a endometriose — condição que, quando diagnosticada precocemente, apresenta maiores chances de tratamento e controle.
Durante a ação, foram ofertados serviços como exames preventivos (PCCU), testes rápidos, orientações de saúde e encaminhamentos para mamografia, reforçando a importância do cuidado contínuo com a saúde da mulher.
A autônoma Vênus Machado, de 54 anos, destacou a relevância da iniciativa.“É muito importante que as mulheres procurem as unidades de saúde para se orientar e obter mais informações sobre como cuidar da sua saúde. A Secretaria oferece diversos exames, como PCCU e mamografia”, afirmou.
Para Maria Silva, de 56 anos, ações como essa contribuem diretamente para o diagnóstico precoce. “Quanto mais cedo a mulher realiza seus exames de rotina e identifica alguma doença, maiores são as chances de tratamento”, ressaltou.
A coordenadora da unidade, Aldenizi Almeida, enfatizou a importância da prevenção contínua e alertou para o aumento dos casos de câncer colorretal no país.
“O câncer colorretal é um dos principais causadores de mortes no mundo, e os casos têm aumentado no Brasil. Por isso, é fundamental que a população busque os serviços de saúde regularmente”, explicou.
A gestora também reforçou que os atendimentos não se limitam à ação pontual. “Os serviços estão disponíveis durante todo o ano. É essencial que as mulheres procurem as unidades de saúde, realizem seus exames preventivos e mantenham a vacinação em dia”, concluiu.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Acreano é cofundador de startup de saúde avaliada em R$ 36 milhões
Por Domingos Sávio
O acreano Abrahão Antônio Izídio Fecury desponta no cenário de inovação como um dos cofundadores da Eles, healthtech voltada à saúde masculina que chega ao mercado avaliada em cerca de R$ 36 milhões. A plataforma conecta pacientes, médicos e farmácias de manipulação para tratamentos como queda capilar, emagrecimento e ejaculação precoce, com atendimento digital.
Formado pela Universidade de Brasília (UnB) e com passagem pela advocacia empresarial, Abrahão hoje lidera áreas estratégicas da startup, que projeta faturar até R$ 12 milhões anuais até 2026 e já mira expansão internacional.
Descendente da tradicional família Fecury — presente na história comercial de Rio Branco desde 1915 —, ele representa uma nova geração de empreendedores que alia origem, formação sólida e visão de futuro. A empresa, criada em 2024, também prepara o lançamento da Elas, plataforma voltada à saúde feminina.
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