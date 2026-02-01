Prefeitura de Rio Branco lança oficialmente o Carnaval 2026 com festa, tradição e alegria

A Prefeitura de Rio Branco deu o pontapé inicial para a folia mais esperada do ano. Na noite de sábado (31), na Praça da Revolução ocorreu o lançamento oficial do Carnaval 2026 reafirmou o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular e o resgate das tradições que transformam a capital acreana em um verdadeiro palco de alegria.

O evento de lançamento serviu como uma “degustação” do que está por vir na Praça da Revolução, contando com a presença de blocos, bandas e DJs.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, enfatizou que a festa é fruto de um planejamento rigoroso e de parcerias estratégicas.

Parceria com o setor produtivo

Um dos pilares do sucesso do Carnaval 2026 é a união entre o poder público e a iniciativa privada. A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) é peça fundamental nessa engrenagem, garantindo que o evento também gere impacto econômico positivo para a cidade.

A presidente da ACISA, Patrícia Dossa, destacou a importância do evento para o fortalecimento do comércio local e do turismo:

“O Carnaval não é apenas uma festa de alegria, mas um motor importante para a nossa economia. A parceria entre a ACISA e a Prefeitura de Rio Branco garante que o microempreendedor e o comerciante local tenham uma oportunidade única de gerar renda. Estamos unidos para fazer uma festa linda, segura e que valorize quem produz em nossa capital”, afirmou Patrícia.

Programação e “Esquentas”

A folia começa antes mesmo da abertura oficial. O calendário de “Esquentas” já movimenta os bairros:

1º de fevereiro (Domingo): Bloco Seis é Demais abre a agenda.

8 de fevereiro: Eventos como Sambase e Unidos do Fuxico.

13 de fevereiro (Sexta-feira): Abertura oficial do Carnaval de Rio Branco.

Durante os dias de festa, quatro blocos principais protagonizarão os desfiles no centro da cidade, garantindo a animação de moradores e turistas.

Inclusão e Tradição

O Carnaval 2026 se destaca pelo olhar atencioso à diversidade. No domingo de folia, a partir das 16h, acontece o Carnaval Inclusivo, com espaço adaptado para crianças, idosos e pessoas com deficiência.

A programação também foca no resgate histórico com atrações icônicas:

Bloco Urubu Cheroso: Apresentação especial no domingo.

Desfile dos Blocos Oficiais: O grande destaque da segunda-feira.

Concurso dos Blocos de Sujo: O retorno triunfal desta tradição na terça-feira de Carnaval, convidando os moradores dos bairros a reviverem a autenticidade da folia popular.

