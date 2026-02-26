Prefeitura de Rio Branco intensifica serviços de limpeza e manutenção nos parques da capital

A Prefeitura de Rio Branco segue avançando com os serviços de limpeza e manutenção em diversos pontos da cidade, reforçando o compromisso com a saúde pública e a qualidade de vida da população. Na manhã desta quinta-feira 26, as equipes atuaram na região do bairro Estação Experimental, no Conjunto Manoel Julião e na região do Igarapé Fundo, realizando roçagem, rastelagem, capina e retirada de entulhos.

De acordo com o encarregado da equipe, Flávio Barros, os trabalhos fazem parte de um cronograma diário e mensal executado pela empresa responsável pela manutenção urbana no município. “Realizamos serviços de roçagem, rastelagem, capina e retirada de entulho. A manutenção é feita de forma contínua, com o giro pelas regionais da cidade”, explicou.

Além das ações de limpeza, o Igarapé Fundo, importante manancial urbano, vem recebendo intervenções em razão do processo de assoreamento. O poder público atua na retirada de lixo e entulhos da calha do igarapé como medida preventiva contra enxurradas e enchentes que podem afetar os moradores dos bairros por onde o curso d’água passa.

As equipes também executam a limpeza e conservação do Parque do Vale do Açaí e do Parque da Maternidade, garantindo que esses espaços estejam adequados para o lazer das famílias rio-branquenses. Para a realização dos serviços, são utilizados equipamentos como roçadeiras, maquinário pesado e caçambas para a retirada dos resíduos gerados durante a limpeza.

Segundo o encarregado, o volume de entulho varia de acordo com o período do ano, especialmente durante o inverno amazônico, quando o acúmulo tende a ser maior. “Somente nesta área já foram retiradas mais de 100 carradas de entulhos”, destacou.

A Prefeitura reforça que a manutenção dos espaços públicos é fundamental para prevenir problemas de saúde, evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de proporcionar ambientes seguros e agradáveis para caminhadas, atividades físicas e momentos de lazer em família.

A gestão municipal segue trabalhando para manter a cidade limpa, organizada e cada vez melhor para todos. A Operação Limpeza acontece em todas as regionais do município, com o objetivo de minimizar os impactos negativos causados pela intensidade das chuvas sazonais e garantir mais qualidade de vida à população.













