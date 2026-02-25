Prefeitura de Rio Branco intensifica recapeamento e tapa-buracos no período noturno para recuperar malha viária

Os trabalhos de recapeamento e tapa-buracos realizados no período noturno, pelas equipes da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), fazem parte de um planejamento estratégico voltado à melhoria contínua da infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e conforto para a população.

A medida que visa reduzir impactos no trânsito, evitando congestionamentos e transtornos nos horários de maior fluxo de veículos. Dessa forma, é possível manter a fluidez viária ao longo do dia, ao mesmo tempo em que as equipes atuam de maneira eficiente na recuperação do pavimento.

Nessa terça-feira (24) as equipes da Empresa estiveram realizando intervenções nos bairros Mocinha Magalhães e Xavier Maia, além da Avenida Ceará.

O coordenador de Obras, João Vieira, destacou a importância das intervenções realizadas no período noturno, ressaltando que a iniciativa garante mais eficiência e menos transtornos à população.

Segundo ele, os serviços de recapeamento e tapa-buracos são fundamentais para preservar a qualidade da malha viária e aumentar a segurança no trânsito.

“Essas ações são essenciais para manter as vias em boas condições de trafegabilidade. Além de melhorar o conforto para motoristas e motociclistas, também reduzimos riscos de acidentes e danos aos veículos”, afirmou.

O coordenador também explicou que a execução durante a noite é uma estratégia planejada.

“Optamos pelo período noturno porque o fluxo de veículos é menor, o que permite que as equipes trabalhem com mais agilidade e segurança. Assim, conseguimos avançar no cronograma sem causar grandes impactos na rotina da cidade”, destacou.

Ele reforçou ainda que o trabalho é contínuo e segue critérios técnicos de prioridade, atendendo inicialmente os pontos mais críticos.

“Nosso compromisso é manter a cidade bem cuidada, com vias mais seguras e estruturadas para toda a população”, concluiu.

Todo o trabalho é realizado por profissionais capacitados, com equipamentos adequados e sinalização específica, garantindo a segurança tanto das equipes, quanto dos condutores.



















