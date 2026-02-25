Conecte-se conosco

Acre

Prefeitura de Rio Branco intensifica recapeamento e tapa-buracos no período noturno para recuperar malha viária

Publicado

3 horas atrás

em

Os trabalhos de recapeamento e tapa-buracos realizados no período noturno, pelas equipes da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), fazem parte de um planejamento estratégico voltado à melhoria contínua da infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e conforto para a população.

A medida que visa reduzir impactos no trânsito, evitando congestionamentos e transtornos nos horários de maior fluxo de veículos. Dessa forma, é possível manter a fluidez viária ao longo do dia, ao mesmo tempo em que as equipes atuam de maneira eficiente na recuperação do pavimento.

Nessa terça-feira (24) as equipes da Empresa estiveram realizando intervenções nos bairros Mocinha Magalhães e Xavier Maia, além da Avenida Ceará.

De acordo com o coordenador de obras, João Viera, os serviços de recapeamento e tapa-buracos são fundamentais para preservar a qualidade da malha viária e aumentar a segurança no trânsito. (Foto: Secom)

O coordenador de Obras, João Vieira, destacou a importância das intervenções realizadas no período noturno, ressaltando que a iniciativa garante mais eficiência e menos transtornos à população.

Segundo ele, os serviços de recapeamento e tapa-buracos são fundamentais para preservar a qualidade da malha viária e aumentar a segurança no trânsito.

“Essas ações são essenciais para manter as vias em boas condições de trafegabilidade. Além de melhorar o conforto para motoristas e motociclistas, também reduzimos riscos de acidentes e danos aos veículos”, afirmou.

Trabalho é realizado por profissionais capacitados, com equipamentos adequados e sinalização específica, garantindo a segurança tanto das equipes quanto dos condutores. (Foto: Secom)

O coordenador também explicou que a execução durante a noite é uma estratégia planejada.

“Optamos pelo período noturno porque o fluxo de veículos é menor, o que permite que as equipes trabalhem com mais agilidade e segurança. Assim, conseguimos avançar no cronograma sem causar grandes impactos na rotina da cidade”, destacou.

Ele reforçou ainda que o trabalho é contínuo e segue critérios técnicos de prioridade, atendendo inicialmente os pontos mais críticos.

“Nosso compromisso é manter a cidade bem cuidada, com vias mais seguras e estruturadas para toda a população”, concluiu.

Todo o trabalho é realizado por profissionais capacitados, com equipamentos adequados e sinalização específica, garantindo a segurança tanto das equipes, quanto dos condutores.

Acre

Governadora em exercício Mailza participa da posse da nova mesa diretora do Parlamento Amazônico

Publicado

2 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

A solenidade de posse da nova mesa diretora do Parlamento Amazônico foi realizada nesta quarta feira, 25, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco. A governadora em exercício Mailza Assis esteve presente, prestigiando os novos empossados, com destaque para o novo presidente da entidade, deputado Afonso Fernandes.

O Parlamento Amazônico tem como objetivo fortalecer a agenda regional, promovendo a integração entre os estados e defendendo pautas comuns perante o governo federal, como infraestrutura, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável. A entidade é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Entidade é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Foto: Ingrid Kelly/Secom

“Estamos assumindo a presidência de uma entidade política que é a segunda maior do Brasil, formada por deputados estaduais, federais e senadores. O nosso objetivo é unir forças em prol da resolução dos problemas não só do Acre, mas de outros estados da Amazônia. Assumo essa missão e vou dedicar todas as minhas forças e energias para promover melhorias para toda a população que integra o Parlamento. A primeira causa que iremos buscar solução, com os demais colegas, são as melhorias para a BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul”, enfatizou Afonso Fernandes.

Os eleitos estarão à frente do Parlamento Amazônico durante o biênio 2026-2027. A composição da entidade é estruturada por meio da mesa diretora, do conselho fiscal e de diversas secretarias temáticas, responsáveis por coordenar pautas regionais como meio ambiente, desenvolvimento econômico e infraestrutura, envolvendo os nove estados que compõem a Amazônia Legal.

“Ver o Acre ocupar esse espaço de liderança nos enche de orgulho e reforça a importância da participação ativa do nosso Estado na construção das pautas regionais” Foto: Ingrid Kelly/Secom

“É uma grande satisfação estar aqui hoje, participando de uma cerimônia que reafirma a força do diálogo e da parceria entre os estados que compõem a Amazônia Legal. Ver o Acre ocupar esse espaço de liderança nos enche de orgulho e reforça a importância da participação ativa do nosso Estado na construção das pautas regionais”, afirmou Mailza Assis.

A gestora parabenizou todos os eleitos e reafirmou o compromisso do governo do Estado com o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento das instituições e a união dos poderes em favor da população.

O ex-presidente do Parlamento Amazônico, deputado estadual Laerte Gomes (PSD-RO), esteve presente para realizar a entrega do cargo ao deputado Afonso Fernandes. Parlamentares de outros estados brasileiros e representantes da Bolívia e do Peru também prestigiaram o ato da posse.

Parlamento Amazônico é formado por Deputados Estaduais, Federais e Senadores da Amazônia Legal. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Trabalho em conjunto

Durante a solenidade, o Grupo Técnico Agenda Azul da Amazônia Legal (GTAA), que reúne técnicos e gestores de recursos hídricos dos nove estados da Amazônia Legal, firmou o Protocolo de Cooperação Institucional com o Parlamento Amazônico. O documento foi assinado pela gestora de políticas públicas e chefe do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre e coordenadora-geral do GTAA, Maria Antônia Nobre, e pelo presidente do Parlamento Amazônico.

“O objetivo do acordo é fortalecer a governança hídrica na Amazônia, que exige integração entre conhecimento técnico e decisão política. O protocolo cria um canal permanente de diálogo com o Parlamento Amazônico, ampliando o apoio do Poder Legislativo às iniciativas de conservação dos recursos hídricos e à consolidação de uma política regional mais harmonizada e estratégica”, explicou Maria Antônia.







Acre

Prefeito Jerry Correia entrega novos equipamentos de proteção aos garis de Assis Brasil

Publicado

2 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Assis Brasil realizou a entrega de novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos garis do município, reforçando o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e a melhoria das condições de trabalho.

Foram entregues blusas, calças, botas, máscaras e luvas, garantindo mais segurança, proteção e conforto aos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana, contribuindo para manter a cidade organizada e saudável para toda a população.

A entrega foi conduzida pelo prefeito Jerry Correia e contou com a presença do secretário municipal de Obras, Odacir; da secretária de Administração, Pamela; do vice-prefeito Reginaldo Martins; e do presidente da Câmara Municipal, vereador Wendell Marques. A participação das autoridades reforça a união entre os poderes em prol do fortalecimento dos serviços públicos.

Durante o momento, o prefeito destacou a importância de investir na segurança e no reconhecimento dos trabalhadores. “Nossos garis desempenham um papel fundamental para o bem-estar da população. Garantir equipamentos adequados é uma forma de valorizar esses profissionais e oferecer mais dignidade no exercício de suas funções”, afirmou.

A ação integra o conjunto de iniciativas da Prefeitura de Assis Brasil voltadas à valorização dos servidores e ao aprimoramento dos serviços prestados à comunidade.

Acre

Prefeitura de Brasiléia climatiza escola rural Valdomiro Barroso para mais de 150 alunos

Publicado

2 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Educação, está realizando a climatização da escola Valdomiro Ferreira Barroso, localizada no km 19 da BR-317, mais 13 km de ramal. A ação está sendo executada com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Tadeu Hassem.

Construída em 2016, a unidade de ensino atende atualmente cerca de 160 alunos de diversas comunidades rurais e está recebendo, pela primeira vez, a climatização das salas de aula e também dos setores administrativos.Ao todo, são 13 salas que estão recebendo climatizadores.

Além da escola Valdomiro Ferreira Barroso, a Prefeitura de Brasiléia também realizou a substituição da climatização na escola Francisco Germano, localizada no km 68. Os aparelhos de ar-condicionado, que eram de 12.000 BTUs, foram substituídos por equipamentos mais potentes, de 30.000 BTUs, garantindo mais eficiência no resfriamento dos ambientes escolares.

Vale ressaltar que, desde o ano passado, as escolas Nucleada Consi Alves, no km 26, e Francisco Germano já contam com ambientes climatizados, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade do ensino na zona rural.

O gestor da escola, Cleito, destacou a importância da climatização para a comunidade escolar. “A climatização é a realização de um sonho e agora vai proporcionar um ambiente mais acolhedor para os alunos, que já vêm de áreas de difícil acesso e chegam à escola tendo uma sala de aula mais confortável para aprender”, afirmou.

