Prefeitura de Rio Branco intensifica manutenção viária no bairro Raimundo Melo

Obra traz mais segurança e mobilidade para os moradores da região

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), iniciou no dia 9 de setembro uma operação de manutenção viária na Rua Edmundo Pinto, localizada no bairro Raimundo Melo. A ação contempla serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico em um trecho de aproximadamente 200 metros.

De acordo com Emanuel Sabrino, apontador de obras da Emurb, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até quatro dias, dependendo das condições climáticas. Segundo ele, os serviços têm sido bem recebidos pela comunidade local, que reconhece os benefícios das melhorias na via, especialmente no que diz respeito à mobilidade urbana e segurança no trânsito.

“É muito importante. A comunidade está satisfeita com a presença da Prefeitura na rua. Todos demonstram carinho e gratidão, e nós estamos empenhados em fazer o melhor para atender às necessidades do bairro”, destacou Sabrino.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a manutenção da infraestrutura urbana e segue atuando de forma contínua para melhorar a qualidade de vida da população.