Cotidiano
Prefeitura de Rio Branco intensifica acompanhamento de obras estratégicas que impulsionam o desenvolvimento urbano e rural
A Prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta quinta-feira (19), uma série de visitas técnicas a importantes obras estruturantes em andamento no município, que devem impactar diretamente a qualidade de vida da população, tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Entre os locais visitados está a obra da creche municipal na Vila Acre, já considerada a maior do estado, com capacidade para atender mais de 600 crianças de zero a quatro anos de idade. O espaço representa um avanço significativo na ampliação da rede de educação infantil da capital.
A equipe também esteve no complexo industrial de beneficiamento de grãos, localizado na região da Baixada da Sobral. O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, destacou a importância estratégica do empreendimento para o fortalecimento da produção rural.
Segundo ele, o complexo é mais um compromisso cumprido pela atual gestão e garantirá ao produtor rural não apenas melhores condições de escoamento da produção, mas também o beneficiamento adequado dos produtos, atendendo aos padrões exigidos pelo mercado consumidor.
“Estamos concretizando mais um compromisso. Já contamos com a primeira linha de beneficiamento de arroz instalada, além de equipamentos para o processamento de feijão e milho. Esse espaço atenderá desde pequenos até grandes produtores, não só de Rio Branco, mas também de municípios vizinhos como Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard e Plácido de Castro”, destacou o secretário.
O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, reforçou que a gestão vem, ao longo dos últimos cinco anos, investindo no fortalecimento da produção rural, garantindo melhores condições de trabalho e renda ao homem do campo.
De acordo com o secretário, a Prefeitura tem atuado de forma integrada em toda a cadeia produtiva, oferecendo assistência técnica, mecanização agrícola, insumos como calcário e adubo, além de apoio no escoamento da produção para feiras e mercados da capital.
“É um trabalho contínuo que envolve desde a recuperação de ramais até o beneficiamento final da produção. A orientação do prefeito é garantir que toda a cadeia produtiva funcione com eficiência, assegurando dignidade ao produtor rural e qualidade ao produto que chega à mesa da população”, afirmou.
As visitas técnicas reforçam o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em acompanhar de perto o andamento das obras e assegurar que os investimentos realizados resultem em melhorias concretas para a população.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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BR-364 no Acre: entre o caos e a promessa de recuperação
Motoristas relatam prejuízos e sofrimento em rodovia esburacada; DNIT promete obras estruturantes a partir de maio
A BR-364, principal via terrestre que conecta Rio Branco a Cruzeiro do Sul, enfrenta uma situação crítica. Buracos profundos, trechos destruídos e caminhões quebrados às margens da estrada transformam o percurso de 600 km em uma jornada de até 20 horas, muito além das 8 a 12 horas que seriam razoáveis para o trajeto.
Motoristas que dependem diariamente da rodovia desabafam sobre as dificuldades enfrentadas. “É muito sofrimento. Essa estrada é muito sofrimento para nós. Tem que ter uma melhoria porque não tem como”, disse o taxista Antônio José, que há 27 anos percorre o trecho. Já Eduardo Freitas destacou o impacto financeiro: “Estraga o carro, quebra tudo. É muito difícil. A gente pede socorro ao poder público.”
Os relatos refletem uma realidade que se arrasta há anos. Desde 2016, motoristas, empresários e moradores denunciam as dificuldades para percorrer a rodovia, que em períodos críticos pode ter o tempo de viagem estendido para até 36 horas. Caminhoneiros apontam ainda que a precariedade causa acidentes e encarece o transporte de mercadorias, afetando diretamente o custo de vida no estado.
Ações emergenciais em andamento
Diante do caos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou nos últimos dias uma força-tarefa emergencial para melhorar as condições mínimas de trafegabilidade. Com a redução do período chuvoso, as equipes intensificaram os serviços de tapa-buracos ao longo da rodovia.
Segundo o superintendente regional do DNIT, Ricardo Araújo, a prioridade imediata é a recuperação emergencial da pista. “O mais importante é cumprir o compromisso de que os meses de fevereiro, março e abril seriam para recuperar e tampar os buracos, para dar mais conforto à população”, afirmou.
As ações estão concentradas em pontos críticos da rodovia:
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Rio Branco a Sena Madureira: serviços de tapa-buracos e correção de deslizamentos em fase avançada, com previsão de conclusão ainda em março.
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Sena Madureira a Manoel Urbano: equipes atuam em áreas com processos erosivos considerados mais perigosos.
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Manoel Urbano a Tarauacá: aplicação de camada de pedra para melhorar a trafegabilidade, com recapeamento asfáltico previsto para começar ainda em março, alcançando o distrito de Liberdade.
Obras estruturantes prometidas para maio
Apesar das reclamações, Ricardo Araújo garante que os recursos para recuperação da via já foram aprovados e que os serviços de tapa-buracos são apenas paliativos. As obras estruturais devem começar em maio, período em que o chamado verão amazônico oferece melhores condições climáticas para intervenções mais robustas.
O plano prevê:
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Reforço no pavimento com aplicação de macadame hidráulico (técnica que utiliza pedras britadas compactadas para formar uma base resistente)
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Regularização da plataforma da estrada
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Recapeamento asfáltico em trechos da variante
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Recuperação de pontos críticos afetados por erosões
Novos contratos e licitações
O DNIT informou que está em fase final a formalização de um novo contrato referente ao chamado lote 10 da BR-364, com expectativa de que uma nova empresa assuma o trecho em breve, ampliando as frentes de trabalho na rodovia.
Além disso, o projeto de pavimentação dos primeiros 100 km, entre Sena Madureira e a ponte do Macapá (ou 20 km após Manoel Urbano), deve ser licitado ainda em março. O segundo lote, que deve cobrir o trecho de Manoel Urbano até Feijó, está previsto para junho e julho.
De acordo com informações divulgadas anteriormente, apenas o primeiro trecho (100 km) está orçado em aproximadamente R$ 850 milhões, e a recuperação completa da rodovia deve se estender até 2028.
Ponte do Tarauacá: entrega prevista para maio
Uma das obras mais aguardadas pelos usuários da BR-364 é a conclusão da ponte sobre o Rio Tarauacá, que levará o nome de Vitorino, em homenagem ao pai da vice-prefeita local. Segundo Ricardo Araújo, os serviços de prolongamento e adequação da ponte estão bastante avançados.
“Hoje nós já estamos com as lajes praticamente prontas. Faltam apenas três vigas para concluir e liberar todo o trânsito por cima da ponte”, explicou o superintendente. A previsão é que a estrutura seja entregue até o final de maio de 2026, após ajustes técnicos que causaram atrasos, mas garantiram a segurança da obra.
A ponte, aguardada há cerca de 16 anos entre discussões e execução, representa um marco para a mobilidade urbana e regional, beneficiando diretamente a população de Tarauacá e de toda a região.
Outra medida anunciada pelo DNIT é a aquisição de duas balanças para controlar o peso dos veículos que trafegam pela rodovia, coibindo o excesso de carga — um dos principais fatores apontados para a deterioração acelerada da pista. “Depois de quatro meses sem balança, conseguimos viabilizar duas para a BR, o que nos permitirá coibir o excesso de carga”, explicou Ricardo Araújo.
Espera por soluções definitivas
Enquanto as obras estruturantes não chegam, a BR-364 segue como símbolo da precariedade da infraestrutura no Acre, impondo riscos e prejuízos a quem depende dela diariamente. A rodovia é fundamental para o transporte de combustíveis, medicamentos e alimentos, e cada quilômetro restaurado representa a garantia de acesso a bens básicos e oportunidade de desenvolvimento econômico para mais de 70% da população acreana.
A expectativa dos usuários é que as promessas de melhoria saiam do papel e que a estrada, finalmente, ofereça condições dignas de tráfego, segurança e fluidez para quem precisa percorrer os mais de 600 quilômetros que ligam as duas principais cidades do estado.
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Mulher é presa por golpe de R$ 80 mil com falsa ação judicial de R$ 50 milhões contra prefeitura de Rodrigues Alves
Suspeita prometia devolver até R$ 5 milhões a quem emprestasse dinheiro para custear “honorários” de processo fictício; polícia investiga comparsa
Uma mulher, investigada por aplicar dois golpes financeiros que somam mais de R$ 80 mil, foi presa em uma agência bancária em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, após ser flagrada com uma terceira vítima. Ela é suspeita de pedir dinheiro emprestado para desbloquear uma ação judicial fictícia de R$ 50 milhões contra a prefeitura de Rodrigues Alves envolvendo salários atrasados.
A Secretaria de Administração da cidade informou que não há nenhuma ação judicial neste valor. “A Procuradoria-Geral do Município de Rodrigues Alves-AC, em atenção à matéria divulgada, esclarece que não existe qualquer processo judicial, em trâmite ou concluído, no valor de R$ 50 milhões em desfavor do Município, seja relacionado a piso salarial ou a qualquer outra natureza”, frisou em nota.
A prisão foi confirmada pelo delegado Marcílio Laurentino, responsável pelas investigações, que afirmou que duas pessoas caíram no golpe, sendo que uma delas chegou a transferir R$ 35 mil e a outra, cerca de R$ 48 mil.
A partir da denúncia de uma destas vítimas, que recebeu outra cobrança vinda da suspeita, foram iniciadas as investigações.
A prisão da mulher ocorreu na última terça-feira (17). A identidade dela não foi revelada. Ela foi liberada na audiência de custódia dessa quarta-feira (18) e deverá cumprir medidas cautelares.
Modus operandi
A polícia acredita ainda que ela possa ter feito vítimas em outras cidades, incluindo a capital Rio Branco. “Ela começou a passar essa informação em grupos de WhatsApp e a população, ingênua, acabou ajudando, visto que ela prometia devolver até R$ 5 milhões a quem lhe emprestasse o dinheiro que seria usado para custear honorários dos advogados”, disse o delegado.
Comparsa foragida
Ainda conforme Marcílio, a investigação apontou que a mulher também transferiu os valores roubados para uma possível comparsa, que se passava por advogada no processo inexistente. A segunda envolvida ainda não foi encontrada.
Histórico criminal
A suspeita foi autuada por estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Na audiência que decidiria pela prisão ou liberação, ela alegou ter três filhos e que não poderia deixá-los a sós. A Justiça determinou que ela cumprirá medidas cautelares e será monitorada por tornozeleira eletrônica até o fim das investigações.
“[Ela] é uma velha conhecida da Justiça por aplicar golpes, visto que já enganou muita gente. Vendeu cursos que não existiam, fez o povo vender casas e chegou a fugir da facção indo para Joinville [em Santa Catarina]”, afirmou o delegado.
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Restos mortais encontrados em Rio Branco podem ser de idoso de 87 anos desaparecido em janeiro
Ossada foi localizada em área de mata de difícil acesso no ramal Aquiles Perré; familiares reconheceram roupas e cinto
Os restos mortais de uma pessoa, possivelmente do idoso Pedro Vilchez, de 87 anos, foram localizados no final da tarde desta quinta-feira (19) em uma área de mata no ramal Aquiles Perré, localizado no bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.
De acordo com informações obtidas no local, a ossada humana foi encontrada por um homem identificado como Alercio Feitosa. À polícia, Alercio informou que estava realizando uma caçada quando se deparou com os ossos. Próximo aos restos mortais, estavam uma blusa, um chapéu e uma calça jeans com um cinto de Nossa Senhora.
A polícia entrou em contato com familiares do idoso, que confirmaram que as vestimentas eram as mesmas que o senhor Pedro Vilchez usava quando desapareceu.
O idoso desapareceu no dia 18 de janeiro de 2026, quando foi visto pela última vez na estrada do Mutum. Na época, diversas buscas foram realizadas por guarnições do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, porém ele não foi encontrado.
Localização e perícia
A ossada humana foi encontrada em uma área de mata de difícil acesso, e os fragmentos tiveram que ser recolhidos um a um, pois estavam espalhados pelo local.
A equipe plantonista do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foi acionada para realizar os procedimentos de perícia e o recolhimento dos restos mortais.
Causa da morte
As causas reais da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A suspeita inicial é de que animais possam ter devorado o idoso, considerando o estado em que os restos foram encontrados e o tempo decorrido desde o desaparecimento.
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