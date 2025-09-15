Prefeitura de Rio Branco inicia tratativas para municipalização de escolas estaduais

Sob o tema “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, Zico compartilhou experiências marcantes de sua trajetória no futebol, abordando questões como as derrotas podem se tornar oportunidades, a importância de liderar pelo exemplo e os desafios de promover o coletivo em uma sociedade cada vez mais individualista.

Com carisma e autenticidade, o ex-jogador emocionou o público ao relembrar como o esporte e o Flamengo moldaram sua vida, e reforçou seu compromisso em transmitir os aprendizados acumulados ao longo de décadas de dedicação aos gramados.

“Quero começar agradecendo a Deus e a todos que estão aqui presentes nesta palestra tão especial,” declarou o governador Gladson Camelí, ao abrir oficialmente o evento com o ídolo do futebol brasileiro, Zico. Vestindo uma camisa preta com o nome do craque estampado, Camelí destacou que aquele momento era de respeito e celebração.

Em meio ao público, o governador fez questão de mencionar a presença de seu filho Guilherme, flamenguista como ele. “Quem aqui é flamenguista, pessoal?”, brincou, arrancando aplausos e sorrisos da plateia.

O governador reforçou que, embora seja político e não jogador, reconhece o poder do esporte como ferramenta de transformação. Ele agradeceu à equipe de governo, especialmente aos secretários de Governo, Luiz Calixto, e de Esporte, Ney Amorim, além dos parlamentares que contribuíram para tornar possível a vinda de Zico ao Acre.

“Todos nós temos a capacidade de vencer e de mostrar ao Brasil o valor do nosso estado,” afirmou. Ele contou que havia comentado com Zico sobre a dimensão do país e o gesto de patriotismo que representa sua presença no Acre, vindo diretamente do Rio de Janeiro. “Isso mostra o líder que ele é, o verdadeiro nome do futebol brasileiro.”

Camelí pediu uma salva de palmas ao eterno camisa 10. “Vamos juntos homenagear esse grande ídolo que tanto inspira nossa juventude.”

Legado

Zico iniciou sua fala agradecendo ao governador, à vice-governadora Mailza e à equipe governamental pelo convite para retornar a Rio Branco. Ele destacou que já se passaram 35 anos desde sua última visita ao Acre e que ficou muito feliz com a receptividade calorosa que recebeu.

“É uma alegria enorme estar aqui novamente. Quero agradecer de coração a todos que tornaram esse momento possível,” disse.

Ele expressou o desejo de que sua presença e os conteúdos preparados sobre sua trajetória possam contribuir de forma significativa para a vida de cada participante.

Zico também comentou que, ao longo de sua carreira, muitas pessoas foram fundamentais e deixaram marcas importantes em sua história. “Por onde a gente passa, é essencial deixar um legado,” afirmou. Ao final, emocionado com o carinho do público, ele reforçou sua gratidão: “Depois de tantas horas de viagem e de toda essa recepção, só posso dizer: muito obrigado.”

Exemplo de profissional e ser humano

O secretário de Governo, Luiz Calixto, iniciou sua fala destacando a importância de Zico como exemplo para a juventude.

“Estamos diante de um grande exemplo, não apenas de um jogador, mas de um cidadão disciplinado, que sempre trilhou o caminho do bem e soube inspirar gerações,” afirmou.

Ele ressaltou que esse é justamente o propósito da Secretaria de Governo sob a liderança do governador Gladson Camelí, que é levar inspiração e oportunidades aos bairros, municípios, seringais e periferias do Acre.

“Acreditamos que dentro de cada pessoa existe um líder que precisa ser despertado. Todos nós somos capazes de fazer mais, de ir além,” declarou.

Calixto fez um apelo para que a população deixe o comodismo de lado e se engaje na construção de um futuro melhor. “Queremos deixar para nossos filhos, netos e famílias um legado de superação, motivação e inspiração. A vida não é fácil, mas sem vontade de vencer, ela se torna ainda mais difícil.”

A vice-governadora Mailza Assis iniciou sua fala celebrando a presença de Zico no Acre. “Este é um grande evento. Estamos muito felizes em receber esse jogador extraordinário, que há décadas já admirávamos como um exemplo para o nosso país,” declarou.

Ela contou que foi questionada sobre a importância de Zico naquele momento e respondeu com firmeza: “Não se trata apenas de um jogador. Zico é um grande homem, um exemplo de liderança em um país que ama o futebol, que valoriza o esporte. E em um estado como o nosso, que está em busca de investimentos e de resgatar o orgulho da juventude e das crianças por meio do esporte, a presença dele é simbólica.”

Mailza destacou que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e que Zico representa isso com excelência.

“Ele fez o Brasil vibrar, chorar, e nos trouxe grandes conquistas, tanto pelo Flamengo, que é o time da maioria dos acreanos, quanto pelas seleções brasileiras.”

Ela reforçou que momentos como aquele devem ser valorizados, pois são oportunidades de aprendizado e inspiração. “Zico é um líder, e nós precisamos de líderes experientes e exemplares para tomar decisões difíceis e continuar avançando no nosso estado.”

A vice-governadora afirmou que levaria consigo os ensinamentos compartilhados durante a palestra. “Quero guardar tudo o que for dito aqui como guia para muitas decisões que ainda teremos de tomar na política. Muito obrigada pela presença de todos.”

Emoção e admiração

Durante a palestra ministrada por Zico, o torcedor Railton da Rocha não conteve a emoção ao relembrar momentos marcantes da carreira do craque. “É espetacular, assim, sem palavras”, declarou, visivelmente tocado. Ele contou que, inicialmente, achou que a palestra poderia ser cansativa, mas se surpreendeu com a leveza e profundidade do conteúdo. “Quando ele começou a falar, eu fiquei arrepiado, lembrando do tempo que ele jogava”.

Ele acompanha a trajetória de Zico desde 1977 e guarda na memória momentos históricos, como o gol de 1978, que, segundo ele, foi transmitido pela primeira vez na televisão. “A única vez que eu chorei pelo futebol foi em 1982, quando a seleção foi desclassificada da Copa do Mundo. Eu tinha 12 anos”, relembrou.

Apesar das tristezas, o torcedor destacou as alegrias que vieram depois, como a conquista da Copa Libertadores e diversos campeonatos. Para ele, Zico representa mais do que talento em campo. “Ele é um exemplo de vida, um exemplo dentro e fora de campo, como pai, como esposo”, afirmou.

Além da emoção, Railton também ressaltou o impacto da palestra na sua visão sobre liderança. “O jeito como ele compartilha as experiências, como líder dentro do campo e como exemplo para os filhos, mostra que é possível seguir a carreira no futebol sem abrir mão dos estudos”, disse. Ele lamentou não ter sido sorteado para tirar uma foto com o ídolo, mas celebrou a oportunidade de vê-lo de perto: “Estar aqui ouvindo e vendo o Zico de perto é espetacular, espetacular mesmo.”

‘Só faltava o Zico’

Joaquim Freitas destacou o privilégio de ver o ídolo de perto. “Acompanho o Zico desde quando ele era jogador. Já vi quase tudo na minha vida, só faltava o Zico”, disse, com brilho nos olhos.

Para ele, a palestra foi mais do que uma retrospectiva da carreira do craque, foi uma lição de vida. Ele se emocionou ao ouvir Zico contar que pensou em desistir do futebol após não ser convocado para a seleção. “Na vida da gente, quantas vezes a gente tropeça e quer desistir? Mas tem que erguer a cabeça sempre”, refletiu.

Outro torcedor que viveu um momento inesquecível foi Wilidher Oliveira da Mota. Ele foi um dos 30 sorteados para conhecer Zico no camarim, e descreveu o encontro como a realização de um sonho. “É o meu ídolo. Tive a sorte de ver uma final de Libertadores e agora vi pessoalmente. Já estou realizado”, afirmou.

Wilidher também ressaltou o impacto da palestra, especialmente a mensagem de perseverança. “É um exemplo de pessoa, não só como atleta, mas como ser humano. Uma pessoa maravilhosamente incrível.”

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários