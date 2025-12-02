Prefeitura de Rio Branco inicia Dezembro Vermelho com ações de testagem e prevenção contra HIV/AIDS

Os representantes do PSDB do Acre se reuniram com o Aécio Neves e Perillo para tratar sobre a construção de candidaturas visando a disputa das eleições de 2026 e fortalecimento da sigla no estado

Com Evandro Cordeiro

A direção estadual do PSDB, através do presidente do partido, Gledson Pereira, e dos deputados estaduais Luiz Gonzaga e Pedro Longo, participou de reuniões importantes em Brasília com a direção nacional do PSDB na quinta-feira (27).

Os representantes tucanos do Acre participaram também da Convenção Nacional do PSDB, que reuniu diversas autoridades e representantes partidários. Durante a convenção, ficou definido que o deputado federal Aécio Neves assumirá a presidência nacional do PSDB. Marconi Perillo deixa a direção do partido e assume a presidência do Instituto Teotônio Vilela.

Após a convenção, os representantes do PSDB do Acre se reuniram com o Aécio Neves e Perillo para tratar sobre a construção de candidaturas visando a disputa das eleições de 2026 e fortalecimento da sigla no estado. Também ficou definido que a ex-deputada federal Vanda Milani assumirá o partido no Acre a partir da próxima semana.

“O Acre esteve presente com os deputados estaduais Luiz Gonzaga e Pedro Longo. Após a convenção, participamos de uma reunião na sede nacional para tratar do planejamento do PSDB no Acre e das mudanças na executiva estadual. Seguimos trabalhando pelo fortalecimento do partido no nosso estado”, disse o atual presidente do partido no Acre, Gledson Pereira.

O deputado Luiz Gonzaga, que também faz parte da executiva estadual do PSDB, afirmou que o encontro foi estratégico e necessário para traçar metas importantes para a política acreana.

“Foi uma conversa séria, estratégica e muito necessária para traçarmos metas importantes para o Acre, alinhando o fortalecimento das nossas chapas estaduais e federais e definindo os próximos passos do partido no nosso estado. E saímos com uma decisão madura e unanimemente apoiada, a ex-deputada federal Vanda Millani deve assumir a presidência do PSDB no Acre, contribuindo com sua experiência, equilíbrio e sensibilidade para liderar esse novo momento. Seguimos fazendo política com diálogo, responsabilidade e compromisso com o povo acreano”, disse Gonzaga.

