Prefeitura de Rio Branco inicia ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Rio Branco iniciou, na manhã desta terça-feira (10), o ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino da capital. Ao todo, mais de 23 mil alunos retornaram às salas de aula, distribuídos em 84 unidades escolares do município.

Na Escola Luiz de Carvalho Fontenele, por exemplo, cerca de 340 alunos do Ensino Fundamental I, iniciaram as atividades. A unidade atende estudantes do 1º ao 5º anos e conta com 18 turmas nos turnos da manhã e da tarde, conforme explica a coordenadora pedagógica Valéria Souza.

Segundo a educadora, a escola mantém uma atenção especial na recepção dos alunos, principalmente das crianças que estão iniciando a vida escolar.

“Temos todo um cuidado para receber as crianças, principalmente as do primeiro ano. Nossa escola também atende um número significativo de alunos com deficiência. Hoje pela manhã avaliamos que o início foi tranquilo. Como as turmas não são tão grandes, isso facilita o trabalho pedagógico e o acompanhamento de cada estudante, pois cada criança que chega à escola traz consigo uma história, uma família e necessidades específicas de cuidado”, destacou Valéria Souza.

O diretor de Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Seme), Adauto Góes, explicou que toda uma logística foi organizada para garantir um bom atendimento aos alunos no início do ano letivo. Segundo ele, houve planejamento desde a aquisição de merenda escolar até a contratação de serviços e materiais necessários para o funcionamento das unidades.

“Há todo um processo de aquisição de merenda, licitação e contratação de kits escolares, compra de material de limpeza e de produtos perecíveis e não perecíveis. Alguns itens, como leite, ovos e pão, precisam ser entregues diariamente para garantir a qualidade da alimentação das crianças. São muitos desafios, mas o prefeito Bocalom tem dado total apoio e o secretário Alysson Bestene trabalha diariamente para conduzir as ações da Secretaria Municipal de Educação”, explicou o gestor.

Adauto Góes destacou ainda que a estrutura das escolas da rede municipal também passou por melhorias para receber os estudantes com mais conforto e segurança, incluindo climatização das salas de aula e adequações conforme as exigências do Ministério da Educação (MEC).

“Atualmente, ainda temos cerca de 40 escolas passando por pequenos reparos, como troca de lâmpadas e telhas. Para isso, contamos com uma equipe de manutenção dedicada exclusivamente a esse serviço. Também temos equipes responsáveis pela distribuição da merenda em todas as unidades. Hoje são 84 escolas funcionando com estrutura padronizada. As escolas do município de Rio Branco possuem estruturas de excelente qualidade, comparáveis às melhores do país e que não deixam nada a desejar em relação à iniciativa privada”, ressaltou Góes.

A Prefeitura de Rio Branco também anunciou que, no próximo dia 16, realizará a entrega do fardamento escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino, incluindo tênis e o material necessário para apoiar o aprendizado dos estudantes ao longo do ano letivo.



















