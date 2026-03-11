Acre
Prefeitura de Rio Branco inicia ação de saúde itinerante em comunidades ribeirinhas
Polícia Militar promove palestra sobre menopausa e anuncia grupo terapêutico voltado a mulheres da corporação
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Diretoria de Saúde, realizou na manhã desta terça-feira, 11, uma palestra com o tema “Reposição hormonal e suporte psicológico: seus aliados para uma vida plena”. A atividade ocorreu no auditório da Policlínica, em Rio Branco, e integra a agenda de ações alusivas ao Mês da Mulher promovidas pela instituição.
Ministrada pela tenente da Polícia Militar e ginecologista Stephanie Stanger, a palestra abordou aspectos importantes do processo da menopausa, fase marcada por mudanças hormonais, físicas e emocionais na vida da mulher. Foram discutidos temas como reposição hormonal, suporte psicológico e estratégias para manter a qualidade de vida e o bem-estar nesse período.
Durante a apresentação, a médica destacou que o climatério pode impactar diretamente a qualidade de vida da mulher, mas que existem tratamentos capazes de reduzir os sintomas e melhorar o bem-estar. “Essa fase traz muitas mudanças e pode afetar bastante na qualidade de vida. Muitas mulheres passam por sintomas sem saber que existe tratamento e acabam esperando parar de menstruar, quando, na verdade, é possível iniciar o acompanhamento ainda na pré-menopausa”, explicou.
Segundo a tenente Stanger, quando indicada corretamente, a terapia de reposição hormonal pode trazer benefícios importantes para a saúde e prevenir problemas futuros. “O tratamento adequado pode ajudar a mulher a recuperar a qualidade de vida, melhorar o rendimento profissional e prevenir complicações como osteoporose e doenças cardiovasculares. Mas é fundamental que esse acompanhamento seja feito com um profissional qualificado”, ressaltou.
A Sargento Maura Oliveira, que atua na Patrulha Maria da Penha, destacou a importância da iniciativa. “Foi uma palestra muito proveitosa para nós, principalmente para quem já está nessa faixa etária dos 35, 40 anos ou mais. Muitas vezes, passamos por situações e não entendemos bem o que está acontecendo com o nosso corpo. Esse conhecimento ajuda não só a compreender melhor o que estamos vivendo, mas também a orientar outras mulheres que já estão passando ou ainda irão passar por essa fase”, afirmou.
A militar também ressaltou a importância das ações promovidas pela PMAC durante o mês dedicado às mulheres. “É muito importante ver iniciativas como essa. A PM vem promovendo ações e informações que incentivam as mulheres a conhecer mais sobre si, cuidar da própria saúde e valorizar o autocuidado. Para nós, que queremos sempre dar o melhor no trabalho e também na família, esse cuidado faz toda a diferença”, completou.
Durante a programação, que contou com a presença de policiais militares femininas de diversas unidades da instituição, também foi anunciada a criação e o início das inscrições para o grupo terapêutico voltado para as mulheres que estão vivenciando o processo da menopausa. A iniciativa será conduzida pela psicóloga Victória Oliveira, da Policlínica da PMAC.
Os encontros têm previsão de início para o dia 24 de março, e o grupo será destinado a mulheres a partir de 35 anos, podendo participar policiais femininas e esposas de policiais militares. O objetivo é oferecer acolhimento e orientação psicológica, além de um espaço de escuta e troca de experiências sobre os desafios emocionais e físicos relacionados a essa fase da vida.
A Diretoria de Saúde destaca que ações como essa reforçam o compromisso da instituição com a promoção da saúde, a valorização e o bem-estar das mulheres que integram a Polícia Militar do Acre.
Prefeitura denuncia homem que se passa por servidor do Cras para aplicar golpes em idosos em Rio Branco
Suspeito promete entrega de cestas básicas para obter dados pessoais e realizar empréstimos em nome das vítimas.
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco (Sasdh) registrou um boletim de ocorrência após receber denúncias de um homem que estaria se passando por servidor do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para aplicar golpes em moradores da zona rural, principalmente idosos.
A denúncia foi formalizada na última sexta-feira (6) na Polícia Civil do Acre. O caso veio à tona nesta quarta-feira (11), após a divulgação de um vídeo que mostra o momento em que o suspeito aborda um idoso e tenta realizar um empréstimo por meio de um aplicativo no celular da vítima.
Segundo a secretaria, o golpista utiliza a promessa de entrega de cestas básicas para conseguir dados pessoais das vítimas e, posteriormente, contratar empréstimos em nome delas. O caso foi relatado por um usuário do Cras Sobral, morador do Ramal do Bonfim, localizado na AC-90, em Rio Branco.
De acordo com o relato, o primeiro contato do suspeito ocorre por telefone, informando que a pessoa foi selecionada para receber cestas básicas. Em seguida, ele se desloca até a residência da vítima. No local, sem utilizar colete institucional ou apresentar identificação oficial, o homem solicita dados pessoais e pede que a vítima realize biometria facial, alegando que o procedimento seria necessário para atualizar o cadastro em programas sociais.
A prefeitura suspeita que as informações coletadas estejam sendo utilizadas para contratar empréstimos em nome dos beneficiários. Imagens do suspeito foram encaminhadas às autoridades para auxiliar na identificação e possível captura.
A Secretaria de Assistência Social reforçou que os servidores que realizam visitas técnicas aos beneficiários sempre estão devidamente identificados, utilizando colete institucional e apresentando identificação funcional. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.
Vice-governadora Mailza Assis confirma que vice em sua chapa será indicado pelo MDB; Jéssica Sales é nome cotado
Aliança entre MDB e PP será formalizada nesta quinta-feira (12); deputada Antônia Sales admite que ex-parlamentar é “o nome que todo mundo quer”
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, afirmou à imprensa acreana que o MDB será responsável por indicar o nome que ocupará a vaga de vice-governadora em sua eventual candidatura ao Palácio Rio Branco nas eleições de 2026. A declaração foi feita após encontro com partidos que já integram a composição da chapa majoritária.
Segundo Mailza, a definição do candidato caberá à própria sigla, e ainda não há decisão tomada. “A vaga será do MDB, mas os nomes serão discutidos no momento certo”, disse.
A indicação faz parte de um acordo político entre o MDB e o Progressistas (PP), legenda do atual governador Gladson Cameli. Um encontro para formalizar a aliança está previsto para esta quinta-feira (12), na sede do MDB, em Rio Branco. Além da composição da chapa majoritária, o entendimento entre as duas siglas também inclui apoio do grupo governista às candidaturas proporcionais do MDB nas eleições estaduais.
Jéssica Sales é cotada
Nos bastidores, o nome mais citado dentro do partido para a vaga de vice é o da ex-deputada federal Jéssica Sales. A possibilidade foi mencionada pela deputada estadual Antônia Sales, uma das lideranças da sigla e mãe da ex-parlamentar.
Em declaração recente, Antônia afirmou que a escolha depende de decisão da executiva estadual do partido, mas reconheceu que a ex-parlamentar é vista como uma opção forte dentro da legenda.
“Eu não vou confirmar se é minha filha, mas é o nome que todo mundo quer”, disse.
Mailza Assis é considerada uma das principais apostas do grupo político de Gladson Cameli para a sucessão estadual. A vice-governadora tem intensificado articulações partidárias com vistas ao pleito de 2026.
